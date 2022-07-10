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Наслідки нічних ворожих обстрілів с.Приморське Запорізької області: Зруйновано будівлю школи. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої ночі війська РФ обстріляли село Приморське Василівського району Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
"Наслідки нічних ворожих обстрілів села Приморське Василівського району. Снаряд поцілив у подвір'я школи. Будівля навчального закладу зазнала серйозних руйнувань.Також постраждало декілька житлових будинків. Згорів легковий автомобіль", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, поранення дістала одна людина.
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