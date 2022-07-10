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9 липня поблизу Горлівки збито ворожий вертоліт. Тип встановлюється, - Повітряні Сили

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

9 липня, опівдні, поблизу Горлівки, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збито вертоліт російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Є підтвердження про знищення цілі. Тип ворожого гелікоптера встановлюється", - йдеться у повідомленні.

9 липня поблизу Горлівки збито ворожий вертоліт. Тип встановлюється, - Повітряні Сили 01

Також читайте: ЗСУ збили ще один російський вертоліт на Донбасі. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Долетался ху.лолет.
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10.07.2022 12:22 Відповісти
Щира подяка Повітряним Силам Збройних Сил України 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊💪💪за збитий вертоліт з русофашистами ‼️
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10.07.2022 12:26 Відповісти
Для цьогорічних випускників Уфи чи Сизрані з"явились вакансії От тільки чи знайдеться для них новий вертоліт?
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10.07.2022 12:27 Відповісти
Доброго ранку, Україно!
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10.07.2022 12:27 Відповісти
Туди йому й дорога.
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10.07.2022 12:32 Відповісти
Йессс! Давно не було поповнення в мартиролозі літунів.
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10.07.2022 15:22 Відповісти
бояться кремлівські орки залітати в зону дії нашого пво.... давно їх метелолом не падав....
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10.07.2022 16:32 Відповісти
 
 