9 липня поблизу Горлівки збито ворожий вертоліт. Тип встановлюється, - Повітряні Сили

9 липня, опівдні, поблизу Горлівки, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збито вертоліт російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Є підтвердження про знищення цілі. Тип ворожого гелікоптера встановлюється", - йдеться у повідомленні.

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