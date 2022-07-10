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Момент ракетного удару окупантів по багатоповерхівці у місті Часів Яр. ВIДЕО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Момент ракетного удару окупантів по житловому будинку у місті Часів Яр на Донеччині потрапив на відео.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними ДСНС, станом на 13:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 5 осіб. Встановлено та підтримується мовний контакт із трьома особами під завалами, здійснюються заходи щодо їх порятунку, роботи тривають.
Топ коментарі
+30 Amber
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+26 YU ST
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+25 Dmitri 18251fb2
показати весь коментар10.07.2022 13:49
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Будь ласка, зачекайте...
украінця , отримаєте по заслузі 😠‼️
де грошей взять, якщо вори й далі при владі будуть
ну просто гордыня офиса пока заважайэ...чы то с авторскими правами проблемы у продюсерофф?
А РФ долго и методично зачищала ИМЕННО постройки населения в любой войне вокруг своей территории. Для чего это делается знают только те кто владеет информацией 15-20 поколений. Там же причина по которой в ЕС нету гумуса 30+см а чем ближе к Уралу тем глубже этот слой... Какая сила это могла зделать? Вот эта сила скоро снова будет... Именно потому мирового террориста рф сливают в утиль как грязные перчатки. Там же - почему трансконгломераты перенесли производство в китай... и еще сотня вопросов на которые в "официальной" науки ответа нету. Если интересно - канал юб Neo History.
так шо всё достаточно кошерно...иначе нияк.
Пол лярда поднебесной пусть заглянут в гости к мордве....
Дальше по ситуациии Думайте,действуйте,нах___
Так що треба агітувати народ шукати контакт із корпораціями Китаю щоб вони загризли рф.