Момент ракетного удару окупантів по багатоповерхівці у місті Часів Яр. ВIДЕО

Момент ракетного удару окупантів по житловому будинку у місті Часів Яр на Донеччині потрапив на відео.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними ДСНС, станом на 13:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 5 осіб. Встановлено та підтримується мовний контакт із трьома особами під завалами, здійснюються заходи щодо їх порятунку, роботи тривають.





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