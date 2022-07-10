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Під час ворожого обстрілу Кривого Рогу загинула чемпіонка України зі спортивних танців Дар'я Курдель. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок ворожого обстрілу Інгульського району загинула 20-річна чемпіонка України зі спортивних танців Дар'я Курдель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на президента Національного університету "Одеська юридична академія" Сергія Ківалова. 

"На 21 році війна обірвала життя нашої студентки Дарії Курдель. Дівчина загинула внаслідок ворожого ракетного обстрілу житлового масиву Інгулець міста Кривого Рогу, її батько зазнав поранення і зараз перебуває у лікарні", - написав він.

Дарина навчалася у коледжі ВНЗ, а потім вступила на Криворізький факультет Національного університету "Одеська юридична академія". Викладачі знали її як відповідальну та старанну студентку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Кривого Рогу: Загинули працівниця дитсадка та 20-річна спортсменка. ФОТОрепортаж

Під час ворожого обстрілу Кривого Рогу загинула чемпіонка України зі спортивних танців Даря Курдель 01

"Вона була душею компанії, життєрадісною, завжди готова прийти на допомогу, брала активну участь у студентському житті. Дар'я любила спорт, була дуже талановитою і була переможницею багатьох міжнародних змагань зі спортивних танців", - йдеться у дописі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+37
Яка гарнюня. Краса і молодість. За що? Смерть рашистським пдарасам.
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10.07.2022 15:47
+35
Для кого ще спорт поза політикою?
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10.07.2022 15:46
+30
Як це все сприймати і залишатися людиною?...
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10.07.2022 15:45
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Як це все сприймати і залишатися людиною?...
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10.07.2022 15:45 Відповісти
Для кого ще спорт поза політикою?
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10.07.2022 15:46 Відповісти
Ти де-біл? До чого тут це??? Загинула молодесенька україночка від рашистської бомби!
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10.07.2022 15:50 Відповісти
сам ти дебіл. ти мабуть живеш на марсі та не знаєш що навіть дотепер знаходяться екземпляри, що заперечують російську агресію та називать війну політикою
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10.07.2022 17:04 Відповісти
Офіційно ...для Надаля, Джоковіча...
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10.07.2022 17:09 Відповісти
Віцепрезидент Української федерації фігурного катання Віктор Петренко виступив на льодовому шоу в Сочі, незважаючи на війну РФ проти України.

Олімпійський чемпіон з фігурного катання зіграв одну з головних ролей у льодовому шоу "Аленький цветочек", яке поставила Тетяна Навка.

Навка є дружиною прессекретаря Володимира Путіна - Дмитра Пєскова, повідомляє Tribuna.com.

Вчинок Петренка засудив Національний олімпійський комітет України.
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10.07.2022 17:30 Відповісти
Яка гарнюня. Краса і молодість. За що? Смерть рашистським пдарасам.
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10.07.2022 15:47 Відповісти
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі покидьки...
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10.07.2022 15:47 Відповісти
пдры-оккупанты из Московии результатом удовлетворены
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10.07.2022 15:49 Відповісти
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10.07.2022 16:01 Відповісти
А НЕ КИВАЛОВ ЛИ ДЕЛАЛ ВСЕ ЧТОБ РОССИЯ ЗАХВАТИЛА УКРАИНУ ???
А теперь вместе с Вилкулом перебулся и стал патриотом ?

"із посиланням на президента Національного університету "Одеська юридична академія" Сергія Ківалова"
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10.07.2022 16:24 Відповісти
ну это его студентка, потому и ссылка
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10.07.2022 17:33 Відповісти
Царство Небесне...
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10.07.2022 16:26 Відповісти
Мразі...русня їбуча...їхні діти,правнукі і на всі покоління будуть хлібати гівно.. вся русня заригана... путіни,шойгу,патрушеви,рогозіни,стрелкови Всі...і це буде....
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10.07.2022 16:27 Відповісти
ужас ,а русским нравится , они требуют убивать ещё больше Раша страна 👹Сатана -террористка№ 1 ‼️Почему все кто имеет полномочия в Украине не требуют на тойчива ,ежедневно присвоить ей этот статус Рашисты хуже немецких фашистов
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10.07.2022 16:28 Відповісти
Таких совпадений быть не может. Твари специально бьют по домам украинских спортсменов.
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10.07.2022 17:19 Відповісти
Помстимося
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10.07.2022 17:55 Відповісти
Зеленский, она на твоей совести! Мало тебе было шашлыков?
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10.07.2022 18:27 Відповісти
ДЕТИ ПУТИНА ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ !!!
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11.07.2022 06:35 Відповісти
Осмелюсь вас поправить - СДОХНУТЬ
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11.07.2022 12:51 Відповісти
 
 