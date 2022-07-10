Під час ворожого обстрілу Кривого Рогу загинула чемпіонка України зі спортивних танців Дар'я Курдель. ФОТО

Внаслідок ворожого обстрілу Інгульського району загинула 20-річна чемпіонка України зі спортивних танців Дар'я Курдель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на президента Національного університету "Одеська юридична академія" Сергія Ківалова.

"На 21 році війна обірвала життя нашої студентки Дарії Курдель. Дівчина загинула внаслідок ворожого ракетного обстрілу житлового масиву Інгулець міста Кривого Рогу, її батько зазнав поранення і зараз перебуває у лікарні", - написав він.

Дарина навчалася у коледжі ВНЗ, а потім вступила на Криворізький факультет Національного університету "Одеська юридична академія". Викладачі знали її як відповідальну та старанну студентку.

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"Вона була душею компанії, життєрадісною, завжди готова прийти на допомогу, брала активну участь у студентському житті. Дар'я любила спорт, була дуже талановитою і була переможницею багатьох міжнародних змагань зі спортивних танців", - йдеться у дописі.