Топ-3 системи залпового вогню, "подаровані" ЗСУ рашистами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
За 100 днів війни було захоплено 122 одиниці артилерійської техніки російських окупантів. Серед трофеїв - системи залпового вогню.
Про Топ-3 системи залпового вогню, "подаровані" рашистами ЗСУ розповіли у АрміяІнформ, повідомляє Цензор.НЕТ.
1. ТОС-1А "Солнцепек" - легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, які здатні накрити площу 200х200 метрів. Попри низку технічних переваг, система так і не знайшла вмілого російського екіпажу для застосування, тому декілька таких одиниць "люб’язно передали" до ЗСУ.
2. РСЗВ "Торнадо-Г". Бойові можливості цієї системи розширили за рахунок нових реактивних боєприпасів. Тепер "Торнадо-Г" ефективно "працюватиме" по колишніх господарях за рахунок далекобійності, влучності ураження та супутникового наведення.
3. БМ-27 "Ураган". В умілих руках українських воїнів трофейна 220-мм РЗСВ нищитиме рашистів на відстані 30–35 км. Комплекс має різні типи реактивних боєприпасів 9к57.
Будь ласка, зачекайте...
Ми ще "не починали" але ще трохи й почнеться.... #***************!
Одних Ураганів 90 шт., а Вільх до них немає. Бубачка с Хомчаком сказали що вона надто дорога та не дорога (в сенсі асхвальтована дорога, вибачайти за сумний каламбур). Хоча Вільха не поступається керованим ракетам Хаймарсів
ТЁТЯ РОЗА
@Anakoyher
·
22 s
Украина успешно проводит хаймеризацию российского агрессора. На Донбассе за последнюю неделю осуществлена значительная дескладизация боеприпасов. В целью проявления доброй воли второй армии мира пришлось даже "взять паузу".
@Churchill_N1
·
10 h
А прикольно наблюдать как несколько не самых современных и не самых мощных машинок HIMARS поставили раком и открыто глумятся над всей гнилой военной машиной самоназначивших себя сверхдержавой. И это пока дело ещё не дошло до авиации, флота... Никто ещё даже не начинал.
дальність 120 км, КВО - 15 м
Подібний Полонез білорусів (точніше китайців), да і в кацапів є якась версія ракет до Урагана з коректировкою
Так що в принципі нічого супер.
Якби не асвальт, то ми мали б свої Хаймарси-Вільхи
вся справа в тому яка невтомна і розумна залізяка з тої рельси соскользне i попре на кацапню
На восстановление сегодняшних потерь, рашке понадобится не менее 50 лет. Именно поэтому можно сделать вывод что война для путина это способ как можно дольше просидеть у власти.
Аби "погнусить"?
а рєзніков і боневтік нікуди не поїхали і нічого не організували, ніякого виробництва ніде.
"Солнцепік" тільки у фантазіях може мати влучність 200х200 м. А у реальності пуляє куди хоче - розкид +/- 2 км.
Так воно може бути з врахуванням термобаричного заряду, але Не фактичного та ЦІЛЕВОГО ураження!
У ракеты ОТРК "гром-2" на дистанции 460 км КВО на испытаниях составило 1м (телеметрия регистрации была установлена американской стороной).
Що повинен був зробити президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити систему РСЗВ "Вільха" в військове замовлення під бюджетне виділення коштів.
"Гром-2" - державні випробовування квітень 2019 року. Пуски проводилися з двох мобільних установок ОТРК) "Гром-2 . Повне бойове розгортання з маршу з введенням цілевказівки склало 15 і 17 хвилин відповідно. Обидві ракети несли імітаційний боєзаряд, що відповідає своїм тактико-технічним характеристикам. перевірки характеристик нового палива (пуск №1 СВ-02-18) та випробування системи наведення українського виробництва (пуск №2, СВ-02-27) Обидві ракети вразили умовні цілі на відстані 461 та 459 км відповідно на полігоні Яворів (Львівська обл.) .) Американською стороною на українські ракети було встановлено власну систему телеметрії, зняття результатів якої здійснювалося безпосередньо ними.
Американські фахівці були в обох ключових точках випробувань. На яворівському полігоні вони відповідали за встановлення системних перешкод для роботи систем наведення ракет. Результати випробувань оцінені американськими фахівцями як "відмінні". Повністю підтверджено рівень підвищення енергоємності нового українського палива. Точність поразки виставленої мети ракетою обладнаною новою українською системою наведення становила менше метра (!).
Що повинен був зробити президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити систему ОТРК "Гром-2" в військове замовлення під бюджетне виділення коштів
Якби зберігалися темпи реалізації ракетної програми України 2018-середини 2019 років, на озброєння ЗС України вже було б близько 15 дивізіонів (90-100 пускових установок) нової модернізації РЗСО "Вільха" і 4-5 ОТРК "Гром-2" з 20-25 ракетами.
Що зробив президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України ВС на протязі трьох років НЕ ВИДІЛЯВ КОШТИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ, фактично роззброюючи армію напередодні війни.
Що це, свідомий акт державної зради, чи бездіяльність вищої посадової особи, що призвела до тяжких наслідків - це питання до суду.
І він буде. Обов'язково.