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Топ-3 системи залпового вогню, "подаровані" ЗСУ рашистами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

За 100 днів війни було захоплено 122 одиниці артилерійської техніки російських окупантів. Серед трофеїв - системи залпового вогню.

Про Топ-3 системи залпового вогню, "подаровані" рашистами ЗСУ розповіли у АрміяІнформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

1. ТОС-1А "Солнцепек" - легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, які здатні накрити площу 200х200 метрів. Попри низку технічних переваг, система так і не знайшла вмілого російського екіпажу для застосування, тому декілька таких одиниць "люб’язно передали" до ЗСУ.

Топ-3 системи залпового вогню, подаровані ЗСУ рашистами 01
Топ-3 системи залпового вогню, подаровані ЗСУ рашистами 02
Топ-3 системи залпового вогню, подаровані ЗСУ рашистами 03

Також дивіться: Трофейний БТР-Д відремонтований і став на бойове чергування. ВIДЕО

2. РСЗВ "Торнадо-Г". Бойові можливості цієї системи розширили за рахунок нових реактивних боєприпасів. Тепер "Торнадо-Г" ефективно "працюватиме" по колишніх господарях за рахунок далекобійності, влучності ураження та супутникового наведення.

Топ-3 системи залпового вогню, подаровані ЗСУ рашистами 04
Топ-3 системи залпового вогню, подаровані ЗСУ рашистами 05

3. БМ-27 "Ураган". В умілих руках українських воїнів трофейна 220-мм РЗСВ нищитиме рашистів на відстані 30–35 км. Комплекс має різні типи реактивних боєприпасів 9к57.

Топ-3 системи залпового вогню, подаровані ЗСУ рашистами 06
Топ-3 системи залпового вогню, подаровані ЗСУ рашистами 07

Дивіться також: Українські бійці підбили два ворожі БТР-82А та захопили два танки Т-80БВ. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+37


ТЁТЯ РОЗА

@Anakoyher

·

22 s

Украина успешно проводит хаймеризацию российского агрессора. На Донбассе за последнюю неделю осуществлена значительная дескладизация боеприпасов. В целью проявления доброй воли второй армии мира пришлось даже "взять паузу".
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10.07.2022 18:03
+34
Уинстон Черчилль

@Churchill_N1

·

10 h

А прикольно наблюдать как несколько не самых современных и не самых мощных машинок HIMARS поставили раком и открыто глумятся над всей гнилой военной машиной самоназначивших себя сверхдержавой. И это пока дело ещё не дошло до авиации, флота... Никто ещё даже не начинал.
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10.07.2022 18:28
+32
У порівняння з ХИМЕРАМИ то всьо-кацапськає гавно...
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10.07.2022 18:03
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У порівняння з ХИМЕРАМИ то всьо-кацапськає гавно...
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10.07.2022 18:03 Відповісти
Все так, але Хаймарсів малувато
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10.07.2022 18:07 Відповісти
до конца июля сказали будет 21 штука
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10.07.2022 18:51 Відповісти
я к тому что это не повод отказываться от трофейной артиллерии
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10.07.2022 21:52 Відповісти
Й Марси Британії теж чудові..... скоро будуть, екіпажу вже майже готові.
Ми ще "не починали" але ще трохи й почнеться.... #***************!
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10.07.2022 18:26 Відповісти
У нас такого совецького гівна - валом!
Одних Ураганів 90 шт., а Вільх до них немає. Бубачка с Хомчаком сказали що вона надто дорога та не дорога (в сенсі асхвальтована дорога, вибачайти за сумний каламбур). Хоча Вільха не поступається керованим ракетам Хаймарсів
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10.07.2022 21:22 Відповісти


ТЁТЯ РОЗА

@Anakoyher

·

22 s

Украина успешно проводит хаймеризацию российского агрессора. На Донбассе за последнюю неделю осуществлена значительная дескладизация боеприпасов. В целью проявления доброй воли второй армии мира пришлось даже "взять паузу".
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10.07.2022 18:03 Відповісти
Все больше пауз будут хотеть кацапы☝
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10.07.2022 18:05 Відповісти
Уинстон Черчилль

@Churchill_N1

·

10 h

А прикольно наблюдать как несколько не самых современных и не самых мощных машинок HIMARS поставили раком и открыто глумятся над всей гнилой военной машиной самоназначивших себя сверхдержавой. И это пока дело ещё не дошло до авиации, флота... Никто ещё даже не начинал.
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10.07.2022 18:28 Відповісти
Ну как не самых современных. Новее у НАТО нет ничего
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10.07.2022 18:29 Відповісти
Есть☝ Ютюб вам в помощь.
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10.07.2022 19:12 Відповісти
до речі, всі експерти дуже хвалять українські розробки - Стугну, Вільху, Нептуни, наші дрони та інше.
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10.07.2022 19:15 Відповісти
Вільха-М:
дальність 120 км, КВО - 15 м

Подібний Полонез білорусів (точніше китайців), да і в кацапів є якась версія ракет до Урагана з коректировкою

Так що в принципі нічого супер.
Якби не асвальт, то ми мали б свої Хаймарси-Вільхи
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10.07.2022 21:29 Відповісти
машінка HIMARS - універсальна рельса...
вся справа в тому яка невтомна і розумна залізяка з тої рельси соскользне i попре на кацапню
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10.07.2022 20:11 Відповісти
А хіба в нас є відповідні снаряди до того ж "Сонцепьока" чи "Торнадо"?
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10.07.2022 18:06 Відповісти
Байден поїхав шукати
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10.07.2022 18:12 Відповісти
Байден на обратном пути с востока подвезет👍Байден наш президент❗Тьфу ты, Зеля наш президент❗
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10.07.2022 18:24 Відповісти
Зеля не наш президент, судя по его действиям.
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10.07.2022 21:14 Відповісти
Трофеї є
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11.07.2022 07:37 Відповісти
Нам надо свой солнцепек, который будет стрелять по траншеям
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10.07.2022 18:10 Відповісти
для цього у нас є ультра модні французькі **********. як їх там?
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10.07.2022 19:16 Відповісти
Хочу щоб цим "сонцепьоком" да по Кремлю
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10.07.2022 18:13 Відповісти
Производственные мощности рашки касательно военной техники - 170 танков, 3 самолета, 10 вертолетов 200 РСЗО и 1000 ракет в год. В период санкций эти показатели нужно уменьшить на 90%

На восстановление сегодняшних потерь, рашке понадобится не менее 50 лет. Именно поэтому можно сделать вывод что война для путина это способ как можно дольше просидеть у власти.
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10.07.2022 18:14 Відповісти
Каких ракет? К РСЗО? По моему крылатых не более 100 в год они могут делать
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10.07.2022 18:16 Відповісти
А с чего, вообще, разгоняется эта тема?
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10.07.2022 18:16 Відповісти
Бл.... що за ідіот клепає цю дурню? В нас нема боєзаряду для цих видів озброєння! Редактор обкурився чи що? На кого розраховані такі новини? Якщо техніка на ходу це добре, максимум використають як транспортний засіб в тилу, якщо пошкоджена то деталей навіть для ремонту немає! Немає з чого тішитися, а ще пишуть що там є різні типи зарядів 🤦 якими ми будемо смажити орків.
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10.07.2022 18:22 Відповісти
Є чи нема б/к не суттєво (хоча краще щоб були), але мінус пару сотень пускових установок і вже легше. Їх сцикливі єкіпажі хай на плечах тепер ті ракети до цілі носять.)
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10.07.2022 18:49 Відповісти
Пане Олеже,я б не був такий ктегоричний і песимістичний.Та вже якийсь бувший прапорщик,чи завартскладами певне шукає волонтерів на свої "домашні" заготовки.Будемо подивитися...
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10.07.2022 20:58 Відповісти
хто курив? Нема боєзапасу на трофейні гради чи урагани? Чи на ТОС? - А дістати за кордоном слабо? Наприклад Азербайджан чи Саудівська Аравія нам легко можуть продати кілька пакетів, а заміну знову у кацапів докуплять
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10.07.2022 21:00 Відповісти
А що за ідіот ОЦЮ "цю дурню"? ********** можуть буть з трофеїв - такого "добра" на поліссі весною лежало "як дров" Як транспортний засіб - теж непогано - знять установку і використовувать як евакуаційну машину передннього краю Ремонт - а тобі "повилазило"? Типове шасі танка
Аби "погнусить"?
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11.07.2022 07:42 Відповісти
Всдидаюся спитати а боєкомплект до цього шроту Байден по ленд-лізу пришле?
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10.07.2022 18:40 Відповісти
он пишуть в новинах, що Баден поїхав у відрядження на Близький схід чи що, шукати там савєтські **********. я не жартую.
а рєзніков і боневтік нікуди не поїхали і нічого не організували, ніякого виробництва ніде.
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10.07.2022 19:19 Відповісти
Тому що вони не тої віри як ті, до кого поїхав Байден і їх не повірять.
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10.07.2022 20:41 Відповісти
лол, больше ему делать нечего.
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10.07.2022 21:54 Відповісти
Ну про їх характеристики, то повна ТУФТА!
"Солнцепік" тільки у фантазіях може мати влучність 200х200 м. А у реальності пуляє куди хоче - розкид +/- 2 км.
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10.07.2022 18:49 Відповісти
Тобі пишуть, площа покриття всієї установки становить 400 кв.м. тобто не пишуть що касета попаде в ціль.
Так воно може бути з врахуванням термобаричного заряду, але Не фактичного та ЦІЛЕВОГО ураження!
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10.07.2022 21:35 Відповісти
все і так і не так. для того щоб накрити 200х200 м, а це 40000 кв.м, потрібно щоб окремі снаряди лягали поряд, а "кучність" у ТОСа така собі.
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11.07.2022 09:48 Відповісти
Служили нелюдям щось послужать і проти нелюдів
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10.07.2022 18:55 Відповісти
Я б за УСЕ оце залізяччя не дав би ЖОДНОЇ нашої системи "Вільхи-М"! Та агент "козирь" із жОПи зробив все можливе щоб Україна напередодні масштабного вторгнення орків залишилась без "Вільх" та "Нептунів" з "Сапсанами"...
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10.07.2022 18:58 Відповісти
эти говнеты годятся только для уничтожения мирняка, или для войны в пустыне. У "ольхи" на дистанции стрельбы 70 км КВО составляло около 10 метров, а у "ольхи-м" на дистанции свыше 100 км до 170 км - около 30 метров.
У ракеты ОТРК "гром-2" на дистанции 460 км КВО на испытаниях составило 1м (телеметрия регистрации была установлена американской стороной).
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10.07.2022 21:37 Відповісти
Це все чудово,тільки де вони?
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10.07.2022 23:10 Відповісти
30 серпня 2019 відповідно до плану державних випробувань, було проведено пуски ракет "Вільха-М" та "Вільха-Р" стандартної заводської комплектації. Випробування пройшли успішно. Усі тактико-технічні параметри підтверджені.
Що повинен був зробити президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити систему РСЗВ "Вільха" в військове замовлення під бюджетне виділення коштів.


"Гром-2" - державні випробовування квітень 2019 року. Пуски проводилися з двох мобільних установок ОТРК) "Гром-2 . Повне бойове розгортання з маршу з введенням цілевказівки склало 15 і 17 хвилин відповідно. Обидві ракети несли імітаційний боєзаряд, що відповідає своїм тактико-технічним характеристикам. перевірки характеристик нового палива (пуск №1 СВ-02-18) та випробування системи наведення українського виробництва (пуск №2, СВ-02-27) Обидві ракети вразили умовні цілі на відстані 461 та 459 км відповідно на полігоні Яворів (Львівська обл.) .) Американською стороною на українські ракети було встановлено власну систему телеметрії, зняття результатів якої здійснювалося безпосередньо ними.
Американські фахівці були в обох ключових точках випробувань. На яворівському полігоні вони відповідали за встановлення системних перешкод для роботи систем наведення ракет. Результати випробувань оцінені американськими фахівцями як "відмінні". Повністю підтверджено рівень підвищення енергоємності нового українського палива. Точність поразки виставленої мети ракетою обладнаною новою українською системою наведення становила менше метра (!).
Що повинен був зробити президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити систему ОТРК "Гром-2" в військове замовлення під бюджетне виділення коштів
Якби зберігалися темпи реалізації ракетної програми України 2018-середини 2019 років, на озброєння ЗС України вже було б близько 15 дивізіонів (90-100 пускових установок) нової модернізації РЗСО "Вільха" і 4-5 ОТРК "Гром-2" з 20-25 ракетами.
Що зробив президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України ВС на протязі трьох років НЕ ВИДІЛЯВ КОШТИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ, фактично роззброюючи армію напередодні війни.
Що це, свідомий акт державної зради, чи бездіяльність вищої посадової особи, що призвела до тяжких наслідків - це питання до суду.
І він буде. Обов'язково.
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11.07.2022 00:20 Відповісти
ух ти не знав,що Грім дійшов до стрільбових випробувань,видно пропустив,дякую за інфу
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11.07.2022 01:50 Відповісти
"Сонцепьок" використовує термобаричні ракети, б'є неприцільно по площах, тому його заборонено застосовувати проти військових цілей, якщо це може наразити на небезпеку життя цивільних, викликати непотрібні страждання. Тобто знищувати ці установки можна, а використання заборонено.
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10.07.2022 19:37 Відповісти
а реактивні ********** до них є?
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10.07.2022 21:40 Відповісти
А БК до того ж сонцепьока, де брати?
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10.07.2022 22:02 Відповісти
Там же де і установку. Віджимати
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10.07.2022 22:12 Відповісти
 
 