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Загарбники обстріляли Часів Яр як мінімум 4-ма "Іскандерами", - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська напередодні били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами "Іскандер", випустивши їх щонайменше чотири.

Про це повідомив перший заступник начальника Головного управління ДСНС в Донецькій області полковник В'ячеслав Бойцов у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора приблизно о 21 годині 17 хвилин відбувся обстріл Часового Яру. Орієнтовно влучили чотири ракети. За попередніми оцінками експертів, це були "Іскандери". Один із будинків, у який влучили російські окупанти, - це гуртожиток, де перебували цивільні люди. Військових об'єктів тут поблизу немає", - наголосив він.

За словами Бойцова, до рятувальної операції залучено близько 60 людей. Також працює два навантажувачі та два автокрани. "Сил достатньо. Проводимо роботи", - сказав він, водночас зазначивши, що кількість людей, які можуть залишатися під завалами, наразі невідома.

Офіцер цивільно-військового співробітництва Збройних сил України Оксана Анодіна також сказала, що було зафіксовано чотири "прильоти" ракет російського оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" по місту Часів Яр, два з них безпосередньо в будинок.

"Пошукові роботи продовжуються. Є відомості, що під завалами, серед інших постраждалих, знаходиться мати з дев'ятирічною дитиною. Про їхній стан, стан та кількість інших людей, що можуть знаходитися під завалами, точної інформації немає", - зазначила Анодіна, додавши, що рятувальники працюють у складних небезпечних умовах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали 30 ударів по Донеччині за добу. У Часовому Ярі триває операція з порятунку людей, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як відомо, російські окупанти з "Ураганів" 10 липня атакували Годин Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 13:00 повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та п'ятьох врятованих. Також повідомлялося про 24 людей, у т.ч. дитину, які, ймовірно, залишалися на той момент під завалами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Момент ракетного удару окупантів по багатоповерхівці у місті Часів Яр. ВIДЕО

Загарбники обстріляли Часів Яр як мінімум 4-ма Іскандерами, - ДСНС 01
Загарбники обстріляли Часів Яр як мінімум 4-ма Іскандерами, - ДСНС 02
Загарбники обстріляли Часів Яр як мінімум 4-ма Іскандерами, - ДСНС 03
Загарбники обстріляли Часів Яр як мінімум 4-ма Іскандерами, - ДСНС 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
кацапи вважають, що на другому поверху третього під'їзду три топора стояли.
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10.07.2022 20:11
+9
В Харьков эти искандеры прилетают каждую ночь.
Причём из белгородской обл.
Какого куя мы боимся туда ипануть в ответку?
Уже ж есть чем.
Или нас хотят превратить в терпил?
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10.07.2022 20:32
+7
За які це заслуги Яр удостоївся чотирьох Іскандерів?
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10.07.2022 20:05
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За які це заслуги Яр удостоївся чотирьох Іскандерів?
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10.07.2022 20:05 Відповісти
кацапи вважають, що на другому поверху третього під'їзду три топора стояли.
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10.07.2022 20:11 Відповісти
там сьогодні було відео з прильотом. в ньому відповідь.
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10.07.2022 20:52 Відповісти
Там чувак один іншому каже, що цивільний будинок.
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10.07.2022 21:21 Відповісти
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10.07.2022 21:11 Відповісти
Це орківська точка зору, проте є дані, наші, що там таки були військові об'єкти. https://hromadske.radio/ru/news/2016/04/12/v-chasov-yare-*******-zablokirovali-les-i-ustanovili-tablichki-ostorozhno-miny
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10.07.2022 21:13 Відповісти
де там, в п'ятіповерхівці куди дві ракети влучили? десь в лісі, можливо, і були - війна з ординцями йде вісім років.
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10.07.2022 21:28 Відповісти
Тільки далекобійні Хаймарси зможуть кацапські Іскандери дивитись на пів шостого !!!
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10.07.2022 20:08 Відповісти
там було військове містечко. Чи мало б бути.
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10.07.2022 20:13 Відповісти
лабораторія Азова
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10.07.2022 20:34 Відповісти
шо ми можемо -- повозмущатися
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10.07.2022 20:17 Відповісти
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10.07.2022 20:53 Відповісти
всі продвинуті експерти -- кінчаючи Паліиом запевняли шо путін ненападе бо для цього потрібно перевагу в людях в 3-5 раз а в нього була перевага в залізі в 10 раз і він напав -- так шо заднім числом ми всі розумні
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10.07.2022 21:09 Відповісти
Зачем слушать "экспертов" когда есть разведка
Западные страны не только предупреждали а уже эвакуировали посольства
Этого мало?
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10.07.2022 21:14 Відповісти
Захід вообще говорив шо нас за 3 дні змішают з болотом то кому вірити -- ніхто не ожидав такоі херні
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11.07.2022 07:33 Відповісти
Почему не ответили по кацапам?
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10.07.2022 20:30 Відповісти
Постоянно отвечают по всей линии фронта, а с чего ты взял, что не ответили?
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10.07.2022 20:37 Відповісти
абсолютно тождественно сегодня ответили.
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10.07.2022 20:54 Відповісти
В Харьков эти искандеры прилетают каждую ночь.
Причём из белгородской обл.
Какого куя мы боимся туда ипануть в ответку?
Уже ж есть чем.
Или нас хотят превратить в терпил?
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10.07.2022 20:32 Відповісти
То, "чем есть", работает по своим задачам, для которых приехало.
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10.07.2022 20:35 Відповісти
есть две проблемы:
1. Местные жители почему-то оперативно не сообщают о развёрнутой позиции комплекса.
2. Боеприпасы с унитарной б\ч пока в дороге, а с кассетной б\ч по понятным причинам мы там не можем применить.
Кроме того, все дивайсы сейчас задействованы на изюмско-попаснянских направлениях и "неожиданных" южных фронтах.
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10.07.2022 20:59 Відповісти
потому что твой зеленый недо-президент ССЦЫКЛО позорное
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11.07.2022 01:24 Відповісти
всеравно странно почему не литит ничего в правительственый квартал и Конче-Заспу ? я понимаю почему так делают кацапы обстреливая простые дома а не элиту ..Будущих вертухаев готовит кремль ,а нас запугивпют чтоб здались
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10.07.2022 20:49 Відповісти
а ти не здавайся
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10.07.2022 21:53 Відповісти
Непереймайся так..Такi як ти безграмотнi руцькагАварящие щелепи (ще й перепуганi) для вертухаiв теж пiдiйдуть...
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10.07.2022 22:47 Відповісти
вас кацапов запугали так что вы с перепугу стали флажки украинские ставить
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11.07.2022 01:25 Відповісти
Годин Яр? 🤔
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10.07.2022 22:05 Відповісти
Ні вони хочуть предків Тутан Кобзона підняти. Щоб побачили Путлерцистів.
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10.07.2022 23:19 Відповісти
Блін то смерчі то іскандери. Своїми очима бачив літак який зробив 3 кола і пустив 3 ракети по будинкам і одну в іншу точку по часіку. А пан міністр оборони каже що ворожі літаки вже не літають от звітси і іскандери і інша єресть. Жодна ракета крім калібра у кацапів не б'є з такою точністю.
От і питання де наше пво на лініі фронту.
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11.07.2022 00:38 Відповісти
А тим хто пише чому не відповідають, відповідають - відповідь була 7 ракет в сторону орків.
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11.07.2022 00:53 Відповісти
 
 