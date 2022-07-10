Перший безпілотник для "Армії дронів" вже прибув із США, - Федоров. ФОТО

Перший безпілотник для "Армії дронів" вже прибув в Україну із США.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримали перший дрон зі США. Він швидкий і витривалий. А отже, точно допоможе нашим героям із ЗСУ краще бачити ворогів", - написав Федоров у телеграмі.

Міністр закликав усіх долучатися до збору "Армії дронів" на UNITED24.

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