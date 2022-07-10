УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5005 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
22 595 29
безпілотник (2127) війна (56913) Федоров Михайло (546)

Перший безпілотник для "Армії дронів" вже прибув із США, - Федоров. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Перший безпілотник для "Армії дронів" вже прибув в Україну із США.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Перший безпілотник для Армії дронів вже прибув із США, - Федоров 01

"Отримали перший дрон зі США. Він швидкий і витривалий. А отже, точно допоможе нашим героям із ЗСУ краще бачити ворогів", - написав Федоров у телеграмі.

Міністр закликав усіх долучатися до збору "Армії дронів" на UNITED24.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінцифри додатково закуповуватиме та ремонтуватиме дрони для ЗСУ, - Федоров

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+39
Мєрзко, реально мєрзко...
показати весь коментар
10.07.2022 23:30
+29
Зескоти знову взялись за Порошенка 😠
показати весь коментар
10.07.2022 23:23
+19
Кошевой и Пикалов РИСКНУЛИ СВОИМИ ЖИЗНЯМИ, чтобы поддержать ВСУ. Они дали концерт в Николаеве. Это не стеб. Они так считают. И СМИ так распространяют.
показати весь коментар
10.07.2022 23:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маловат. Но пригодится☝
показати весь коментар
10.07.2022 23:11 Відповісти
... но дорог!
показати весь коментар
10.07.2022 23:11 Відповісти
Цей малюк-дрон не дуже дорогий варіант.
показати весь коментар
11.07.2022 03:19 Відповісти
А где же остальная армия? Волонтёр Юсупова организует на деньги школьников?
показати весь коментар
10.07.2022 23:12 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2022 23:12 Відповісти
Банковая, после того, как заблокировала в подконтрольных СМИ рекламу сбора средств, сделала и массово распространяет фейк, чтобы помешать Фонду Порошенко собрать деньги на бронеавтомобили. "МИРОТВОРЕЦ" предупреждает - ЭТО ЛОЖЬ. Нам надо собрать эти деньги, ребята.
показати весь коментар
10.07.2022 23:14 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2022 23:15 Відповісти
Зескоти знову взялись за Порошенка 😠
показати весь коментар
10.07.2022 23:23 Відповісти
Інформація застаріла,я ще 2 тижні назад заблокувала сторінку з слюнями,що сім'я Порошенко відпочиває в Лондоні, а він вносив залог за машини
показати весь коментар
11.07.2022 00:20 Відповісти
Мерзко, реально мерзко...
показати весь коментар
11.07.2022 07:33 Відповісти
Кошевой и Пикалов РИСКНУЛИ СВОИМИ ЖИЗНЯМИ, чтобы поддержать ВСУ. Они дали концерт в Николаеве. Это не стеб. Они так считают. И СМИ так распространяют.
показати весь коментар
10.07.2022 23:24 Відповісти
Мєрзко, реально мєрзко...
показати весь коментар
10.07.2022 23:30 Відповісти
ризикнули тим, що на жопі набили татуху з цитатою з пісні ватного Кузьми..
показати весь коментар
11.07.2022 00:00 Відповісти
Надеюсь , что после выборов эти недолугi рыго-недоразумения в телевизоре пощезнуть.
показати весь коментар
11.07.2022 06:06 Відповісти
это шо еще за ***** такая?
вот дроны: https://youtu.be/rm_xMuo2Ong
и вот дроны: https://youtu.be/p_jw3L_kHWU
показати весь коментар
10.07.2022 23:30 Відповісти
Це не дрони, а мультики.
показати весь коментар
11.07.2022 11:04 Відповісти
кацапня - мстя буде ужасной...
ні олені ні сахалін вас не спасуть - ви, тварі потні, розбудили українського зверя...
будуть знищені всі бурятські івани, егори, миколаї разом з кремелем.
срок припинення знищення кацапів відкритий....
показати весь коментар
10.07.2022 23:31 Відповісти
Лавров: "Я на саммит бы пошёл!
Пусть меня пропустят!
Пропустили. Конь зашёл.
Ждём когда опустят!!"
показати весь коментар
11.07.2022 03:43 Відповісти
"А мы ещё и не начинали" (с.) Не успел посрать: https://www.youtube.com/shorts/NvSH58u7y_k
показати весь коментар
10.07.2022 23:36 Відповісти
за гроші -які потратили Шмигаль депутати і інші падли (сотні) подорожуючі за народний кошт в Лозану (Швейцарія) -можна булоби придбати сотні таких коптерів..недавайте гроші злодіям..хай ідутьдо шмигаля та зельцмана..там є мішки грошей украдених в українців..
показати весь коментар
10.07.2022 23:38 Відповісти
буба і партакі на сраці...
ви зайві в Україні - біжить поки вас не ********** з діагнозом "сердечна недостаточность"... - заїбали вже, зелені падлюкі, всіх,,,
показати весь коментар
10.07.2022 23:40 Відповісти
Бувший мій "Mavic Air" вже працює на півдні, замовив до нього ше 3 смарт-батареї(це блін капець як довго їх тепер треба чекати - через ту логістику..), щоб можна було з мінімальними перервами(витягнув стару батарею-вставив нову) якомога довше "висіти" і давати картинку для прийняття рішень: куди як і чим бабахнути по довбаним оркам💥🔥Більше отаких маленьких(а значить ПРАКТИЧНО НЕПОМІТНИХ ворогу) дронів для наших хлопців - це більше "очей з неба", які дають змогу максимально ефективно фуячити рашистську мерзоту!👌👍
показати весь коментар
10.07.2022 23:53 Відповісти
оооо, то ви так до судного дня збирати будете. 1 дрон за місяць...
показати весь коментар
11.07.2022 00:11 Відповісти
Что это за чепуха, где rq 4
показати весь коментар
11.07.2022 00:57 Відповісти
А що Федоров теж дебіл?!
Як чиновник може закликати дати грошей, якщо отримує налоги і транши?
Займіться накінець своїми обов'язками САП, НАБУ, ДБР, олігархами, митницей и т.і.
показати весь коментар
11.07.2022 01:21 Відповісти
дрон міні серії? це жарт?
показати весь коментар
11.07.2022 06:43 Відповісти
 
 