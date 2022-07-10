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Перший безпілотник для "Армії дронів" вже прибув із США, - Федоров. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Перший безпілотник для "Армії дронів" вже прибув в Україну із США.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримали перший дрон зі США. Він швидкий і витривалий. А отже, точно допоможе нашим героям із ЗСУ краще бачити ворогів", - написав Федоров у телеграмі.
Міністр закликав усіх долучатися до збору "Армії дронів" на UNITED24.
Топ коментарі
+39 Алекс Мышкевич
показати весь коментар10.07.2022 23:30
+29 Amber
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+19 Павло ШОвте
показати весь коментар10.07.2022 23:24
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Будь ласка, зачекайте...
вот дроны: https://youtu.be/rm_xMuo2Ong
и вот дроны: https://youtu.be/p_jw3L_kHWU
ні олені ні сахалін вас не спасуть - ви, тварі потні, розбудили українського зверя...
будуть знищені всі бурятські івани, егори, миколаї разом з кремелем.
срок припинення знищення кацапів відкритий....
Пусть меня пропустят!
Пропустили. Конь зашёл.
Ждём когда опустят!!"
ви зайві в Україні - біжить поки вас не ********** з діагнозом "сердечна недостаточность"... - заїбали вже, зелені падлюкі, всіх,,,
Як чиновник може закликати дати грошей, якщо отримує налоги і транши?
Займіться накінець своїми обов'язками САП, НАБУ, ДБР, олігархами, митницей и т.і.