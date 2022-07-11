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П’ятирічний шахіст Артем Кучер на благодійних матчах збирає кошти на танк для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

П’ятирічний шаховий вундеркінд із Вінниці Артем Кучер на благодійних шахових матчах зібрає кошти на танк і бронежилет для ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

П’ятирічний шахіст Артем Кучер на благодійних матчах збирає кошти на танк для ЗСУ 01

Юний шахіст у неділю, 10 липня, грав з усіма охочими просто неба на площі Костянтина Могилка у Вінниці.

"Я займаюся шахами вже дев'ять місяців і в мене добре виходить. Я думаю, тим, хто грає зі мною, - їм цікаво, бо в мене другий дорослий розряд. Хочу допомагати ЗСУ і тому граю за гроші. Хочу, щоб за ці гроші для солдатів купили танк. І бронежилет", - повідомив Артем.

П’ятирічний шахіст Артем Кучер на благодійних матчах збирає кошти на танк для ЗСУ 02
П’ятирічний шахіст Артем Кучер на благодійних матчах збирає кошти на танк для ЗСУ 03

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П’ятирічний шахіст Артем Кучер на благодійних матчах збирає кошти на танк для ЗСУ 04

Суперники Артема залишають у скриньці для пожертв хто скільки бажає.

П’ятирічний шахіст Артем Кучер на благодійних матчах збирає кошти на танк для ЗСУ 05
П’ятирічний шахіст Артем Кучер на благодійних матчах збирає кошти на танк для ЗСУ 06
П’ятирічний шахіст Артем Кучер на благодійних матчах збирає кошти на танк для ЗСУ 07

У пресслужбі Вінницької обласної федерації шахів зазначили, що всі кошти, які Артему вдасться зібрати на благодійних спарингах, передадуть на потреби ЗСУ. А клуб "Романтик" проводитиме такі шахові турніри і надалі. Зокрема, до них має намір долучитися чинний віцечемпіон України зі швидких шахів серед дітей до восьми років Юра Перепелиця та інші місцеві вундеркінди у царині "королівської" гри.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
А Сергей Притула уже сделал перевод 600 млн грн на казначейский счет МО? И платежка есть? Просто опасаюсь грязных инсенуаций по отношению к патриоту, волонтеру и зятю Хомутынника
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11.07.2022 00:06
+12
Спасибо тебе, мальчишечка!
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11.07.2022 00:18
+6
Наші діти обпалені війною.
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11.07.2022 00:34
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А Сергей Притула уже сделал перевод 600 млн грн на казначейский счет МО? И платежка есть? Просто опасаюсь грязных инсенуаций по отношению к патриоту, волонтеру и зятю Хомутынника
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11.07.2022 00:06 Відповісти
Правильно опасаетесь 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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11.07.2022 00:21 Відповісти
Бачим Притулу читаєм *Пінчук
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11.07.2022 01:41 Відповісти
Там не Пинчук , а олигарх Хомутынник рвётся к власти .
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11.07.2022 05:22 Відповісти
Иди на мокшанские болота свинособачий бот
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11.07.2022 08:12 Відповісти
сегодня суммарное время жизни танка в бою всего лишь минуты. эта война уже доказала, что это оружие прошлого. имхо - на собранные лучше пусть дронов накупит. суммарное время их жизни куууууда больше, а пользы от них сегодня будет больше чем от танка. или даже тех же бронежилетов накупит.
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11.07.2022 00:09 Відповісти
Спасибо тебе, мальчишечка!
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11.07.2022 00:18 Відповісти
"мальчишечка" ne...uvi , on uzhe v polne vzrosly muzchina
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11.07.2022 10:19 Відповісти
Наші діти обпалені війною.
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11.07.2022 00:34 Відповісти
Мальчик зарабатывает на танк, потому что зеленский собирал на "асфальт".
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11.07.2022 00:55 Відповісти
вообще-то,зе ничо не собирал и не собирает, и на асфальт тоже, он разворовывал, разворовывает и складывает в каселёк всё, что ему и его кодлу под их загребущие руки из собранного другими попадает, та так, шоб и внукам хватило.
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11.07.2022 01:10 Відповісти
Как раз деньги на "дороги" он собирал со многих статей бюджета, в том числе и вооружения. Так что слово подобрано абсолютно точно.
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11.07.2022 02:34 Відповісти
малий, збери стільки, скільки дєрьмак накрав з 2019 року... а краще стільки, скільки усі зелені ублюдки накрали на асфальті...
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11.07.2022 02:09 Відповісти
Какие всё-таки у нас разумные дети, маленькие украинцы , и такой патриотичный умненький мальчик. Родители его - молодцы.
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11.07.2022 02:37 Відповісти
Конкурент Притуле ?

а вот Притула мог бы денег собрать тому кто ВЗОРВЕТ Крымский мост или хутина в бункере ?
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11.07.2022 05:25 Відповісти
В української незламної нації є майбутнє, також незламне-тому її не зламати
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11.07.2022 06:41 Відповісти
ти ж мій красава рідненький...
всі украінськи танки бьються за тебе!
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11.07.2022 08:57 Відповісти
Это часом не сын ведущей Андрианы (ну и имечко) Кучер ?
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11.07.2022 14:33 Відповісти
 
 