Ракетний удар росіян по Часовому Яру: відомо вже про 20 загиблих, - ДСНС (оновлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці зруйнованого внаслідок обстрілу РФ 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тривають. Відомо, про 20 загиблих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецкій області.
"Тіло ще одного загиблого вилучили рятувальники з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр. Станом на 08:40 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 18 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 6 осіб, проведено розчищення та розбір близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією під завалами можуть перебувати ще 22 особи, з них 1 дитина (хлопчик 9 років).
У ДСНС додали: "Станом на 12:20 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 20 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 8 осіб, роботи тривають. Від Головного управління залучено 55 чоловік та 7 одиниць техніки, два автокрана та два навантажувача від місцевих органів влади".
Від Головного управління залучено 55 чоловік та 7 одиниць техніки, два автокрана та два навантажувача від місцевих органів влади.
Будь ласка, зачекайте...
На відміну від терору (при застосуванні всередині держави) або війни (при застосуванні проти інших держав) участь державних силових структур в акціях державного тероризму старанно приховується.
Разве что плиты удачно сложились, что маловероятно
(инфу о месте рождения почерпнул из последней книги Фельштинского и Попова об заговоре КГБ против КПСС)
https://www.youtube.com/watch?v=-yP2_IbMVCQ
Звісно, жертв багато.