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Ракетний удар росіян по Часовому Яру: відомо вже про 20 загиблих, - ДСНС (оновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці зруйнованого внаслідок обстрілу РФ 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тривають. Відомо, про 20 загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецкій області.

Ракетний удар росіян по Часовому Яру: відомо вже про 20 загиблих, - ДСНС (оновлено) 01

"Тіло ще одного загиблого вилучили рятувальники з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр. Станом на 08:40 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 18 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 6 осіб, проведено розчищення та розбір близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією під завалами можуть перебувати ще 22 особи, з них 1 дитина (хлопчик 9 років).

У ДСНС додали: "Станом на 12:20 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 20 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 8 осіб, роботи тривають. Від Головного управління залучено 55 чоловік та 7 одиниць техніки, два автокрана та два навантажувача від місцевих органів влади".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загарбники обстріляли Часів Яр як мінімум 4-ма "Іскандерами", - ДСНС. ФОТОрепортаж

Ракетний удар росіян по Часовому Яру: відомо вже про 20 загиблих, - ДСНС (оновлено) 02

Від Головного управління залучено 55 чоловік та 7 одиниць техніки, два автокрана та два навантажувача від місцевих органів влади.

Ракетний удар росіян по Часовому Яру: відомо вже про 20 загиблих, - ДСНС (оновлено) 03
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Топ коментарі
+7
Московія, яка себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу назву і історію, з моменту її заснування була є і буде державою терористом, аж до тих пір, коки не здохне. Її перевиховання неможливе!
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11.07.2022 09:17
+6
параша.. що не говори.
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11.07.2022 09:19
+5
Державний тероризм - це насилля з боку держави, яке не має законодавчого або судового забезпечення та може практикуватись державними силовими структурами як всередині держави (проти її внутрішніх ворогів), так і за її кордонами - аж до проведення спеціальних операцій проти інших держав.

На відміну від терору (при застосуванні всередині держави) або війни (при застосуванні проти інших держав) участь державних силових структур в акціях державного тероризму старанно приховується.
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11.07.2022 08:34
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Державний тероризм - це насилля з боку держави, яке не має законодавчого або судового забезпечення та може практикуватись державними силовими структурами як всередині держави (проти її внутрішніх ворогів), так і за її кордонами - аж до проведення спеціальних операцій проти інших держав.

На відміну від терору (при застосуванні всередині держави) або війни (при застосуванні проти інших держав) участь державних силових структур в акціях державного тероризму старанно приховується.
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11.07.2022 08:34 Відповісти
Судя по этой куче шансов никаких.
Разве что плиты удачно сложились, что маловероятно
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11.07.2022 09:01 Відповісти
Де відповідь?
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11.07.2022 09:07 Відповісти
Ответ по казарме РГ в Херсоне
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11.07.2022 09:16 Відповісти
чим, асфальтом? Відповідь нарід дав ще у 2019 році.
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11.07.2022 09:18 Відповісти
Кацапские животные бл.дь.
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11.07.2022 09:08 Відповісти
Московія, яка себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу назву і історію, з моменту її заснування була є і буде державою терористом, аж до тих пір, коки не здохне. Її перевиховання неможливе!
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11.07.2022 09:17 Відповісти
параша.. що не говори.
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11.07.2022 09:19 Відповісти
Допоки на місці маацкви знову не виросте тайга, в болотах не заквакають жаби а орки знову не поховаються по норах і землянках, доти спокою на цій планеті не буде...
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11.07.2022 13:25 Відповісти
як це вони 4 дорогущі і дефіцитні ракети витратили на Часів Яр? мабуть, думали, що там якась наша військова база, чи що
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11.07.2022 09:31 Відповісти
ні ,це терор проти населення,щоб зламать психологічно
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11.07.2022 13:19 Відповісти
Должны оглашаться все орки делающие это и эти орки должны знать, что их ждет смертная кара!!!
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11.07.2022 10:47 Відповісти
Йося Кобзон родился в Часов Яре, Именно в этом городке. Ну как же так, Йоська так топил за Путина страдал за бурятов, а они подлецы обстреляли его городок. Вот такие выверты судьбы.
(инфу о месте рождения почерпнул из последней книги Фельштинского и Попова об заговоре КГБ против КПСС)
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11.07.2022 12:45 Відповісти
давыдыч эффективно срал в головы своих земляков, теперь за это расплачиваются их дети и внуки
https://www.youtube.com/watch?v=-yP2_IbMVCQ
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11.07.2022 13:27 Відповісти
Йося в Часів-Ярі пробув рочків до 7. Потім планета Часів-Яр викинула його як лайно. В цьому славному місті слухають перевжно hard rock і переважно англійскою мовою. І взагалі це найкраще місто на землі, так що позатикайте пельки, бо в людей горе.
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11.07.2022 13:53 Відповісти
ган-доны...
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11.07.2022 13:31 Відповісти
Люди вночі спали. І тут таке..
Звісно, жертв багато.
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11.07.2022 13:32 Відповісти
Это очередное преднамеренное попадание в гражданский жилой объект в сопровождение говнословия про нацбаты и наемников.
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11.07.2022 14:08 Відповісти
Когда пыня здохнет в прямом эфире шоб ботокс тек по пынеходами и калоприемнику и пищал как ведьма на костре от трипера головы как ульянов ленин....
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11.07.2022 15:27 Відповісти
 
 