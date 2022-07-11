У РФ вивісили дошку ганьби з дезертирами, що втекли з бойових позицій в Україні. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сотні російських вояк із 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади відмовилися брати участь у війні проти України. За це керівництво оприлюднило імена відмовників на "дошці ганьби".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал українського блогера, військового Анатолія Штефана ("Штірліц").
"Ці погані росіяни виявилися розумнішими за інших", – написав блогер та назвав методи керівництва армії РФ "совковими"
Окрім 30 фотографій "дезертирів" на дошці є цілий список з майже 300 іменами російських "відмовників".
205-та окрема мотострілецька козача бригада (205 ОМСБр, в/ч 74814) — мотострілецьке з'єднання Сухопутних військ РФ, що входить до складу 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Пункт постійної дислокації — місто Будьонновськ Ставропольського краю.
Будь ласка, зачекайте...
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває навіть жаль,
А ближче підійдеш - скотина!
Тарас Шевченко
Це інстинкт самозбереження, що і у щура є.
ну і кончені
Гіркіна під суд віддайте. Якби не та мразь то нічого б того не було
Глава МИД РФ Лавров побакланил с ПАВЛИНАМИ 😂 - YouTube
краще зберегти своє життя !!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
хай валять з України колонами та бригадами - нам менше біди буде
""
Там ще купа місця...
Ха-ха-ха!
годанедели! Чтобы в каждой воинской части висела такая вот доска позора. Чтобы советские воины знали своих героев, и, главное - сколько их.
"Они отказались выполнять преступные приказы сбредившего карлика"