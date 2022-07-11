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У РФ вивісили дошку ганьби з дезертирами, що втекли з бойових позицій в Україні. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сотні російських вояк із 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади відмовилися брати участь у війні проти України. За це керівництво оприлюднило імена відмовників на "дошці ганьби".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал українського блогера, військового Анатолія Штефана ("Штірліц").

У РФ вивісили дошку ганьби з дезертирами, що втекли з бойових позицій в Україні 01

 "Ці погані росіяни виявилися розумнішими за інших", – написав блогер та назвав методи керівництва армії РФ "совковими"

Окрім  30 фотографій "дезертирів" на дошці є цілий список з майже 300 іменами російських "відмовників".

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205-та окрема мотострілецька козача бригада (205 ОМСБр, в/ч 74814) — мотострілецьке з'єднання Сухопутних військ РФ, що входить до складу 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Пункт постійної дислокації — місто Будьонновськ Ставропольського краю.
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Топ коментарі
+27
Це більш свідомі кацапські військові, які відмовилися виконувати злочинний наказ.
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11.07.2022 09:34
+26
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11.07.2022 09:46
+23
знову шукаєте харошіх русскіх? 😂 ні це просто сцикливі свинособаки
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11.07.2022 09:39
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Це більш свідомі кацапські військові, які відмовилися виконувати злочинний наказ.
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11.07.2022 09:34 Відповісти
знову шукаєте харошіх русскіх? 😂 ні це просто сцикливі свинособаки
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11.07.2022 09:39 Відповісти
та ніхто їх і не шукає, просто із тієї мерзоти, ця виявилася більше адекватна!
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11.07.2022 09:42 Відповісти
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11.07.2022 09:46 Відповісти
А для нас это имеет значение, хорошие они, или трусливые? Главное что не стали пополнять массовку орды.
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11.07.2022 10:24 Відповісти
Бувають, щоправда і НЕ сцикливі, але все одно СВИНОСОБАКИ. І, як правильно говорив загиблий Роман Ратушний, і не лише він: "Чим більше кацапів знищимо МИ, тим менше залишиться нашим дітям". Тож пиз дячити без країв, до останнього косаба на нашій землі, така НАША головна мета, принаймні, на час війни.
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11.07.2022 12:58 Відповісти
Отак подивишся здаля, на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває навіть жаль,
А ближче підійдеш - скотина!

Тарас Шевченко
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11.07.2022 18:05 Відповісти
Ще є трохи розуму.
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11.07.2022 09:39 Відповісти
Жодної краплі.
Це інстинкт самозбереження, що і у щура є.
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11.07.2022 09:44 Відповісти
Ні про який "злочинний наказ" вони і думать не хотіли! Просто хотілося жить!
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11.07.2022 09:52 Відповісти
"предание суду всех военных преступников ответственных за геноцид мирных жителей донбасса"

ну і кончені

Гіркіна під суд віддайте. Якби не та мразь то нічого б того не було
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11.07.2022 09:34 Відповісти
не було б гіркіна, був би чвіркін, діркин, піркин...
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11.07.2022 09:56 Відповісти
куйло.
Глава МИД РФ Лавров побакланил с ПАВЛИНАМИ 😂 - YouTube
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11.07.2022 09:34 Відповісти
На Великого вообще есть смысл подписаться.
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11.07.2022 09:35 Відповісти
Вони відмовилися йти на концерт до Кобзона за Кабаєва.
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11.07.2022 09:34 Відповісти
розумні люди
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11.07.2022 09:34 Відповісти
То не люди. Просто у цих більш розвинутий інстинкт самозбереження.
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11.07.2022 09:48 Відповісти
Та да! 😊 У випадку "героїчної" загибелі вони висіли б на точно такій же дошці, такого ж формату у таких же фото. Тільки одне слово у щаголовку засвідчило б різриую між життям і гниттям у землі : замість "ганьби" писало б "слави". 😊 Воно того вартує? Розумні кацапи розуміють, що ні. 😁
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11.07.2022 10:04 Відповісти
Это все хорошо,но почему ****** берут в кавычки слово " Донбасс"?
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11.07.2022 09:35 Відповісти
И "геноцид" тоже. На самом деле, сейчас много кто в сети считает, что кавычки эквивалентны подчёркиванию или жиному шрифту. А это ВНЕЗАПНО не совсем так - но лишняя хромосома такая духовная.
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11.07.2022 09:38 Відповісти
Тому, що з двома с.
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11.07.2022 09:53 Відповісти
А рядом нужно вывесить фото тех которые не убежали и стали прожаренными *героями*
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11.07.2022 09:36 Відповісти
В них IQ більше 60-и, ерефійська влада таких не навидить і прирівнює до ворогів.
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11.07.2022 09:36 Відповісти
Списки внизу фото гораздо больше чем портретов. Ты смотри кацапня начинает о чем то догадываться
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11.07.2022 09:36 Відповісти
а в тах списках є фамілії синів рагозіна, газманова, мідвєдіва, жиріновського ...та інщих руSSкіх Злодіїв та вбивць?!
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11.07.2022 09:42 Відповісти
Не захотели, чтобы их жены получили по 7 млн. за их трупики.
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11.07.2022 09:36 Відповісти
Ці військові зрозуміли , що помирати за ху@ ла немає сенсу -
краще зберегти своє життя !!

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11.07.2022 09:37 Відповісти
ха , цих судити ми не будемо!Беріть з них приклад, мацкалі-з позором але живий, та не виконував злочинний наказ!
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11.07.2022 09:37 Відповісти
"Война-это мир, свобода-это рабство, незнание-сила..."
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11.07.2022 09:37 Відповісти
остальные орки подлежат ликвидаци...
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11.07.2022 09:38 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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11.07.2022 09:39 Відповісти
Корінь зла.
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11.07.2022 09:40 Відповісти
Кацапьйо недобите, але признаки інтелекту є
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11.07.2022 09:39 Відповісти
В тих, що тікають.
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11.07.2022 09:42 Відповісти
Росийская армия преступников, педофилов, насильников, убийц женщин и детей, мародеров а так же сборище предателей Украины нарушивших присягу, что то будут рассказывать о военной чести и достоинстве военнослужащих?
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11.07.2022 09:39 Відповісти
В них немає честі.
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11.07.2022 09:43 Відповісти
ця дошка нічим не відрізняється від дошки пошани з того ж совка
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11.07.2022 09:42 Відповісти
Вони відмовились і не стали вбивцями і окупантами - принаймні стаття "за виконання злочинного наказу" їм не світить.)
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11.07.2022 09:42 Відповісти
інстинкт самозбереження цих паскуд працює на нас наразі.
хай валять з України колонами та бригадами - нам менше біди буде
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11.07.2022 09:43 Відповісти
Скоріше це дошка тих хто хоче жити і не має кредитів
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11.07.2022 09:43 Відповісти
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11.07.2022 09:45 Відповісти
они просто хотят жить
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11.07.2022 09:45 Відповісти
Эти - на доске позора, все остальные - на мемориальной..
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11.07.2022 09:47 Відповісти
Ці кацапи не хочуть ставати "харошими")
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11.07.2022 09:47 Відповісти
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11.07.2022 09:49 Відповісти
А оці "неотказалісь"...
""
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11.07.2022 09:51 Відповісти
"Посони лежат, десантники. А последній морпєх".
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11.07.2022 10:56 Відповісти
Не "последній", а крайній!
Там ще купа місця...
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11.07.2022 13:49 Відповісти
Какой прекрасный русский пейзаж" - кладовище на фоні берез
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12.07.2022 08:03 Відповісти
на доске цель демилитаризация и денацификация предание суду всех военных преступников ответсвенных за геноцид мирных жителей донбасса-так вони ******* покажіть як асвабадітелі самі вбивали, руйнували, гнали жителей бабмбаса як гарматне мясо, вчинили геноцид мирних жителей донбасса в Маріуполі Лисичанські Северодонецкі
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11.07.2022 09:52 Відповісти
та ***** - розчленені будуть всі і "гарні" кацапи і не дуже гарні - всі.
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11.07.2022 09:56 Відповісти
На дошці слово геноцид у лапках!
Ха-ха-ха!
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11.07.2022 09:56 Відповісти
блін, ви ще роздивлялися ту муйню
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11.07.2022 10:00 Відповісти
бамбас теж в лапках by the way...
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11.07.2022 10:13 Відповісти
їх вже можна в портсігарах ховати...
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11.07.2022 09:57 Відповісти
А вообще - больше таких досок, товаристчщи! Ящетаю, надо как в сталинское время - утвердить пятилетний план по раскрытию дезертиров! И потом уверенно перевыполнить его за три года недели! Чтобы в каждой воинской части висела такая вот доска позора. Чтобы советские воины знали своих героев, и, главное - сколько их.
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11.07.2022 10:01 Відповісти
надо понимать, вся обратная сторона исписана меленьким шрифтом с фамилиями, через запятую
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11.07.2022 10:01 Відповісти
О! У кацапья, оказывается, есть зачатки инстинкта самосохранения. Не у всех, правда
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11.07.2022 10:07 Відповісти
Ну и где там хоть одна славянская физиономия?
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11.07.2022 10:09 Відповісти
Нажаль що тільки три сотні зрозуміли, що потрібні не на м'ясо, а своїм рідним, у решти замість мозку вата...........
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11.07.2022 10:22 Відповісти
Представляете как загорятся ватные жопы, если какая-либо страна Европы предоставит им и их семьям политическое убежище и статус беженца заочно? Хотя конечно мечтать не вредно.
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11.07.2022 10:22 Відповісти
Вверху,на дошці,не вистачає напису:"Не проходите мимо!"
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11.07.2022 10:54 Відповісти
Да им просто хотелось пожить.
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11.07.2022 10:56 Відповісти
Геноцид і Донбас написані в лапках, а це вже про щось говорить... Або орки тупі, або усвідомлюють))
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11.07.2022 11:06 Відповісти
То куди ж ти побіжиш з обісраними штанами, тільки в тил...
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11.07.2022 11:23 Відповісти
казачьи войска оказались нормальными кизяками . которые не хотят подыхать за ***** и гундяева и вяличие бензоколонки . не хотят стать фаршем в УКРАИНЕ за шизонутого фюрера . сабирателя земель . военного преступника и животное двуногое
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11.07.2022 12:33 Відповісти
Когда смениться власть на расие, доску переименуют в доску почета.
"Они отказались выполнять преступные приказы сбредившего карлика"
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11.07.2022 13:06 Відповісти
 
 