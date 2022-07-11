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За добу на Донеччині зазнали руйнацій будинки, горіли поля з пшеницею. У Бахмуті рашисти влучили у спорткомплекс та стадіон, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни завдали 13 ударів по 10 населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Поліцейські задокументували кожен воєнний злочин РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.

"Окупанти обстріляли міста Бахмут і Торецьк, села Горіхове, Ласточкине, Стара Миколаївка, Ближня Диліївка, Кліщіївка, Парасковіївка, Зайцеве, Катеринівка. Ворог вдарив крилатими ракетами типу 9М728, артилерією, танками, реактивними системами залпового вогню "Смерч", "Ураган", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни застосували запалювальні снаряди по мирних людях у Бахмуті. Щонайменше 7 будинків згоріло. Кількість постраждалих та руйнувань встановлює поліція. Загалом руйнувань зазнали 69 цивільних об’єктів: 54 житлових будинки, з них один багатоквартирний, спорткомплекс із стадіоном, 13 гаражів тощо. Крім того, в різних районах області окупанти внаслідок обстрілів підпалили поля з пшеницею.

За добу на Донеччині зазнали руйнацій будинки, горіли поля з пшеницею. У Бахмуті рашисти влучили у спорткомплекс та стадіон, - Нацполіція 01
За добу на Донеччині зазнали руйнацій будинки, горіли поля з пшеницею. У Бахмуті рашисти влучили у спорткомплекс та стадіон, - Нацполіція 02
За добу на Донеччині зазнали руйнацій будинки, горіли поля з пшеницею. У Бахмуті рашисти влучили у спорткомплекс та стадіон, - Нацполіція 03

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За добу на Донеччині зазнали руйнацій будинки, горіли поля з пшеницею. У Бахмуті рашисти влучили у спорткомплекс та стадіон, - Нацполіція 04
За добу на Донеччині зазнали руйнацій будинки, горіли поля з пшеницею. У Бахмуті рашисти влучили у спорткомплекс та стадіон, - Нацполіція 05
За добу на Донеччині зазнали руйнацій будинки, горіли поля з пшеницею. У Бахмуті рашисти влучили у спорткомплекс та стадіон, - Нацполіція 06
За добу на Донеччині зазнали руйнацій будинки, горіли поля з пшеницею. У Бахмуті рашисти влучили у спорткомплекс та стадіон, - Нацполіція 07
За добу на Донеччині зазнали руйнацій будинки, горіли поля з пшеницею. У Бахмуті рашисти влучили у спорткомплекс та стадіон, - Нацполіція 08
За добу на Донеччині зазнали руйнацій будинки, горіли поля з пшеницею. У Бахмуті рашисти влучили у спорткомплекс та стадіон, - Нацполіція 09
За добу на Донеччині зазнали руйнацій будинки, горіли поля з пшеницею. У Бахмуті рашисти влучили у спорткомплекс та стадіон, - Нацполіція 10
За добу на Донеччині зазнали руйнацій будинки, горіли поля з пшеницею. У Бахмуті рашисти влучили у спорткомплекс та стадіон, - Нацполіція 11
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