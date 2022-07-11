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Українські воїни ДШВ знищили 2 ворожі танки та ліквідували окупантів на Донеччині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Січеславські десантники продовжують успішно знищувати окупантів на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зв‘язків з громадськістю 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України.

Українські воїни ДШВ знищили 2 ворожі танки та ліквідували окупантів на Донеччині 01

"Результат роботи воїнів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України – мінус два ворожі танки і "смажені асвабодителі"! Далі буде...", - йдеться у повідомленні.

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Українські воїни ДШВ знищили 2 ворожі танки та ліквідували окупантів на Донеччині 02
Українські воїни ДШВ знищили 2 ворожі танки та ліквідували окупантів на Донеччині 03

Читайте: ЗСУ знищили у Таврійську пересувний командний пункт ворога, - радник голови Херсонської ОВА Хлань


Українські воїни ДШВ знищили 2 ворожі танки та ліквідували окупантів на Донеччині 04
Українські воїни ДШВ знищили 2 ворожі танки та ліквідували окупантів на Донеччині 05
Українські воїни ДШВ знищили 2 ворожі танки та ліквідували окупантів на Донеччині 06
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Топ коментарі
+15
Респект землякам из 25-ки, которые по высерам клоуна конашенкова "уничтожены" уже как минимум дважды... Получается отрицательный оборот руссотунчиков в природе
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11.07.2022 12:50
+10
Хлопцям щира подяка за гарну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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11.07.2022 12:52
+7
Котики наші, бережи вас Господь
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11.07.2022 12:59
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Респект землякам из 25-ки, которые по высерам клоуна конашенкова "уничтожены" уже как минимум дважды... Получается отрицательный оборот руссотунчиков в природе
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11.07.2022 12:50 Відповісти
Слва нашим Героям ! Смерть падлючим кацапам !

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11.07.2022 13:04 Відповісти
На фото как минимум 3 танка.
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11.07.2022 12:52 Відповісти
100%
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11.07.2022 13:03 Відповісти
Танка - 2 шт !
А те 3-є - це те , на чому вони приїхали - (не спеціаліст - варіанти БМП , БТР і т.д. і т.п.)
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11.07.2022 13:05 Відповісти
А де там бтр або бмп? Та і уся техніка з Z-свастикою
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11.07.2022 13:12 Відповісти
Хлопцям щира подяка за гарну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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11.07.2022 12:52 Відповісти
Котики наші, бережи вас Господь
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11.07.2022 12:59 Відповісти
мова про два, на фото - три...
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11.07.2022 13:15 Відповісти
Та нехаi буде 2 + 3 !
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11.07.2022 13:33 Відповісти
Когда у меня портится настроение, я смотрю фото дохдых орков. Уничтоженные рашисты как-то поднимают настроение
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11.07.2022 14:18 Відповісти
 
 