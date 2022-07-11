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Українські воїни ДШВ знищили 2 ворожі танки та ліквідували окупантів на Донеччині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Січеславські десантники продовжують успішно знищувати окупантів на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зв‘язків з громадськістю 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України.
"Результат роботи воїнів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України – мінус два ворожі танки і "смажені асвабодителі"! Далі буде...", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+15 дмитрий a4f273bf
показати весь коментар11.07.2022 12:50
+10 Amber
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+7 Чайка Київ
показати весь коментар11.07.2022 12:59
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А те 3-є - це те , на чому вони приїхали - (не спеціаліст - варіанти БМП , БТР і т.д. і т.п.)