Українські воїни ДШВ знищили 2 ворожі танки та ліквідували окупантів на Донеччині. ФОТО

Січеславські десантники продовжують успішно знищувати окупантів на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зв‘язків з громадськістю 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України.

"Результат роботи воїнів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України – мінус два ворожі танки і "смажені асвабодителі"! Далі буде...", - йдеться у повідомленні.

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