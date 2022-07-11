Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах. ФОТОрепортаж

Війська РФ вдарили із РСЗВ виключно по цивільній інфраструктурі Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова із РСЗВ. Під вогнем росіян знову опинилися виключно цивільні споруди - торговельний центр та будинки мирних харків'ян. Декілька снарядів влучили просто у двори приватних осель. Також зруйновані гаражі, автомобілі, спалахнуло кілька пожеж", - йдеться у повідомленні.





















За останньою інформацією, госпіталізована 31 людина з пораненнями різного ступеню тяжкості, серед них 2 дитини - 4 і 16 років. Стан обох дітей середньої тяжкості. Постраждалі переважно мають осколкові ураження. Загинуло 3 людей.

"Країна-терорист обов'язково відповість за усі свої злочини проти мирного населення!", - резюмує Синєгубов.