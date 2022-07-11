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Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ вдарили із РСЗВ виключно по цивільній інфраструктурі Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова із РСЗВ. Під вогнем росіян знову опинилися виключно цивільні споруди - торговельний центр та будинки мирних харків'ян. Декілька снарядів влучили просто у двори приватних осель. Також зруйновані гаражі, автомобілі, спалахнуло кілька пожеж", - йдеться у повідомленні.

Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 01
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 02
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 03
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 04
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 05
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 06
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 07
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 08
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 09
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 10

За останньою інформацією, госпіталізована 31 людина з пораненнями різного ступеню тяжкості, серед них 2 дитини - 4 і 16 років. Стан обох дітей середньої тяжкості. Постраждалі переважно мають осколкові ураження. Загинуло 3 людей.

"Країна-терорист обов'язково відповість за усі свої злочини проти мирного населення!", - резюмує Синєгубов.

Автор: Ірина Дашківська
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Увидел рашистскую свинью - вали на хер
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11.07.2022 13:06 Відповісти
финкой или шилом..можно нуунчаки
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11.07.2022 15:25 Відповісти
Та хоч ложкою.Аби здохло.
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11.07.2022 16:19 Відповісти
От, ганьбили завжди Харків на форумах: ватне місто, ватне місто.
А коли дали клич - 50 тис. тероборони зʼявилося. 20 тис взяли в бойові підрозділи, решту - в резерв. Очолили ТерО місцеві азовці. І ворог усрався. Хто розбив всі спроби рашистів штурмувати місто в лютому-березні? Вірно - тероборона. А головне - розв'язали руки 92 бригаді, яка змогла трощити русню в області. Тому важливо мати в кожному великому населеному пункті патриотичний осередок, а латентна вата погоди не робить.
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11.07.2022 13:31 Відповісти
мне кажется, что орки стреляли по заводу.
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11.07.2022 14:03 Відповісти
 
 