"Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них", - Зеленський. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський закликав українців до єдності.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них. Але треба триматися, треба битися разом на всіх фронтах зараз - і на політичному, і на інформаційному, і на економічному, ніде не проявляючи слабкості. У цій війні ми можемо вистояти тільки спільно - абсолютно всі, кожен українець, кожна українка", - наголосив президент.
Топ коментарі
+22 Ksenia VB
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+17 Йцу Кенг 07b0c614
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+16 Александр Бычик
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дотянуться вообще праздник будет
--Я ещё и умный, за это и не возьмусь... --
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@vinnicanin
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15 год
8 років охлос волав,що Мінські домовленості не такі.
Як вам Оманські?
Хтось вищав про 24 моряка.
Як вам 2500 АЗОВців зданих на смерть?
Через дорогу цибулю в 2019 бобіки зрадили власну державу та привели до влади єрмаків- татарових-зеленських.
Зараз гречка по 150 норм заходить?
А з тими двома, які «злили» операцію по захопленню Вагнерівців?
я б перебросив безумну на дерева ...
Українська Нація і Переможе і Вижене окупантів!!
А ти стань Чоловіком,та покарай зрадників із свого оточення,а чи кишка слабувата??
синів налаштуемо? - піде.
Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда через свою територію, - Reuters.
Буде заборонено провозити спирт.
с Победой! Или сделаем "козочку", погрозим пальчиком и пусть бегут.
Пане Командарм, Ви, часом, не захворiли? Чи все вже с ворогом домовлено?