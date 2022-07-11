Прем'єр-міністр Нідерландів Рютте відвідав Ірпінь. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюютте в рамках робочого візиту відвідав Ірпінь.

Про це повідомив мер Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ

"Передав йому презентації руйнувань нашого міста та попросив допомоги його країни у відбудові зруйнованого житла ірпінців, наших шкіл та дитсадків. Також подякував пану Рютте за вагому підтримку України та українців", - йдеться в повідомленні.

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