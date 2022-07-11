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війна (56913) Ірпінь (320) Рютте Марк (164) Маркушин Олександр (41)

Прем'єр-міністр Нідерландів Рютте відвідав Ірпінь. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюютте в рамках робочого візиту відвідав Ірпінь.

Про це повідомив мер Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ

"Передав йому презентації руйнувань нашого міста та попросив допомоги його країни у відбудові зруйнованого житла ірпінців, наших шкіл та дитсадків. Також подякував пану Рютте за вагому підтримку України та українців", - йдеться в повідомленні.

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Премєр-міністр Нідерландів Рютте відвідав Ірпінь 01
Премєр-міністр Нідерландів Рютте відвідав Ірпінь 02
Премєр-міністр Нідерландів Рютте відвідав Ірпінь 03
Премєр-міністр Нідерландів Рютте відвідав Ірпінь 04
Премєр-міністр Нідерландів Рютте відвідав Ірпінь 05

Автор: Богдан Гуньковський
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в Часів Яр повезіть його! Хоча би в Харків! І всіх таких гостей - в щойно обстріляні житлові будинки!
Памперсами їх забезпечувати ми дозволимо з наших податків.
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11.07.2022 13:39 Відповісти
два православных скрепоносца шпили-вилли прямо в центре маацввы (жесть).....
https://twitter.com/i/status/1546376855472820224
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11.07.2022 13:42 Відповісти
Пхахахаха.
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11.07.2022 13:48 Відповісти
"путєн, ввєді!"
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11.07.2022 14:23 Відповісти
Невже в ср@ ку прут ?
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11.07.2022 14:42 Відповісти
 
 