Виставка знищеної в Україні російської техніки відкрилася у центрі Праги. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У центрі Праги на Летенській рівнині в районі Прага 7 з понеділка 11 липня відкрилася виставка знищеної в Україні техніки російських окупаційних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Фото з виставки вже опублікував у твітері кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
У посольстві України в Чехії раніше повідомили, що експозиція перебуватиме в місті до 24 липня. На ній представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук".
Організатором виставки виступило міністерство внутрішніх справ України за підтримки кількох міністерств України і Чехії.
Топ коментарі
+32 Мобильный крематорий
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+10 nav svargi
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