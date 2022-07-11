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Виставка знищеної в Україні російської техніки відкрилася у центрі Праги. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У центрі Праги на Летенській рівнині в районі Прага 7 з понеділка 11 липня відкрилася виставка знищеної в Україні техніки російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Фото з виставки вже опублікував у твітері кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Виставка знищеної в Україні російської техніки відкрилася у центрі Праги 01

Виставка знищеної в Україні російської техніки відкрилася у центрі Праги 02

Виставка знищеної в Україні російської техніки відкрилася у центрі Праги 03

Виставка знищеної в Україні російської техніки відкрилася у центрі Праги 04

У посольстві України в Чехії раніше повідомили, що експозиція перебуватиме в місті до 24 липня. На ній представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Організатором виставки виступило міністерство внутрішніх справ України за підтримки кількох міністерств України і Чехії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Хрюские танки снова в Праге! Но есть нюансы...
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11.07.2022 13:58
+12
а б ще розмістити тушки дохлих кацапів та їх фрагменти
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11.07.2022 14:00
+10
divitsa - osj ce eksponat

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11.07.2022 14:07
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Хрюские танки снова в Праге! Но есть нюансы...
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11.07.2022 13:58 Відповісти
а б ще розмістити тушки дохлих кацапів та їх фрагменти
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11.07.2022 14:00 Відповісти
Якби дозволили постріляти на цій виставці полонених окупантів, то відвідувачів було б значно більше. Може навіть дехто і за квиток ладен був би заплатити, а хтось і власну зброю у такий тир приніс би.
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11.07.2022 16:15 Відповісти
eksponati kakie to.....nepravilnye....slishkom celye.....
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11.07.2022 14:00 Відповісти
divitsa - osj ce eksponat

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11.07.2022 14:07 Відповісти
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11.07.2022 14:08 Відповісти
Бойових бурятів чехам показували?
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11.07.2022 14:00 Відповісти
увесь екіпаж у півлітровім слоїку
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11.07.2022 14:24 Відповісти
Надо сделать выставку ФОТОК 200х , чтобы мир увидел рифрежераторы трупов и обглоданные собаками лица кацапов
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11.07.2022 14:47 Відповісти
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11.07.2022 22:19 Відповісти
Блин, представляю как бомбит кацапов от этих гастролей ихнего металлолома ))
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11.07.2022 14:01 Відповісти
Диванных может и бомбит, а те, кто воюет, сами готовы все свое сжечь лишь бы домой свалить.
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11.07.2022 14:15 Відповісти
И в Братиславу привезите , чтобы старые бабки , любящие кацапов , вспомнили 68 год .
А то память коротка у всех
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11.07.2022 14:45 Відповісти
можда сдать на приемку и получить золотую карту монобанка..на вечную затарку в атб..
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11.07.2022 15:29 Відповісти
в Варшаве была только Мста-С и Т-72
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11.07.2022 15:47 Відповісти
Похвально! А то только Задостанов ездил по Европе с гастролями.
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11.07.2022 18:05 Відповісти
Це дуже потужний і болючий удар по фашистам в інформаційній війні
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11.07.2022 19:56 Відповісти
Треба ще б у Німців таку виставку зробити... Там рюзьких немцев хоч відбавляй. Ото де пердаки горіть будуть
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13.07.2022 17:34 Відповісти
 
 