Виставка знищеної в Україні російської техніки відкрилася у центрі Праги. ФОТОрепортаж

У центрі Праги на Летенській рівнині в районі Прага 7 з понеділка 11 липня відкрилася виставка знищеної в Україні техніки російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Фото з виставки вже опублікував у твітері кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.















У посольстві України в Чехії раніше повідомили, що експозиція перебуватиме в місті до 24 липня. На ній представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Організатором виставки виступило міністерство внутрішніх справ України за підтримки кількох міністерств України і Чехії.