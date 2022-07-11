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Рашисти вранці обстріляли шиномонтаж у Харкові, травмовано 8 співробітників. Загинув водій, який проїжджав повз, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова, внаслідок чого загинула 1 особа, а 8 дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Так, 11 липня близько 10 ранку російські військові обстріляли Київський район м. Харкова. Під вогнем окупантів опинився шиномонтаж. За наявною інформацією, травмовано 8 співробітників. Водій, який в цей час проїздив повз, потрапив під обстріл та загинув.

Також пошкоджено та частково зруйновано низку житлових будинків поруч.

Читайте: Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах. ФОТОрепортаж

Рашисти вранці обстріляли шиномонтаж у Харкові, травмовано 8 співробітників. Загинув водій, який проїжджав повз, - прокуратура 01
Рашисти вранці обстріляли шиномонтаж у Харкові, травмовано 8 співробітників. Загинув водій, який проїжджав повз, - прокуратура 02
Рашисти вранці обстріляли шиномонтаж у Харкові, травмовано 8 співробітників. Загинув водій, який проїжджав повз, - прокуратура 03
Рашисти вранці обстріляли шиномонтаж у Харкові, травмовано 8 співробітників. Загинув водій, який проїжджав повз, - прокуратура 04
Рашисти вранці обстріляли шиномонтаж у Харкові, травмовано 8 співробітників. Загинув водій, який проїжджав повз, - прокуратура 05
Рашисти вранці обстріляли шиномонтаж у Харкові, травмовано 8 співробітників. Загинув водій, який проїжджав повз, - прокуратура 06
Рашисти вранці обстріляли шиномонтаж у Харкові, травмовано 8 співробітників. Загинув водій, який проїжджав повз, - прокуратура 07
Рашисти вранці обстріляли шиномонтаж у Харкові, травмовано 8 співробітників. Загинув водій, який проїжджав повз, - прокуратура 08

Автор: Богдан Гуньковський
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шиномонтаж во время войны - опасный бизнес.
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11.07.2022 13:58 Відповісти
Уже по третьему шиномонтажу ударили прицельно за войну.
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11.07.2022 14:04 Відповісти
Конченые.
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11.07.2022 14:21 Відповісти
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11.07.2022 14:08 Відповісти
Порівняно з житловими будинками Північної Салтівки, шиномонтаж, то таке, так, Верховний Zесранець?
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11.07.2022 14:18 Відповісти
 
 