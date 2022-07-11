УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15595 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 276 2
війна (56913) Кириленко В'ячеслав (155) обстріл (21411) Донецька область (5741)

Рашисти обстріляли Торецьк, Бахмут, Авдіївку та інші населені пункти Донеччини. Є загиблі, - Кириленко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на 13:30 11 липня рашисти обстріляли Донеччину касетними снарядами, завдали ракетних ударів. не припиняються і артобстріли населених пунктів області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по населеним пунктам Донеччини. Зокрема, від самого ранку двічі обстріляли Торецьк. Один з ударів прийшовся на територію амбулаторії, інший - в район приватних гаражів. У Бахмуті російська ракета пошкодила тамтешній спорткомплекс - трибуну, трибунні приміщення та манеж", - йдеться у звіті.

Рашисти обстріляли Торецьк, Бахмут, Авдіївку та інші населені пункти Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на Донеччині зазнали руйнацій будинки, горіли поля з пшеницею. У Бахмуті рашисти влучили у спорткомплекс та стадіон, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рашисти обстріляли Торецьк, Бахмут, Авдіївку та інші населені пункти Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 02

Кириленко зазначив, що не припиняються артобстріли Сіверська, Авдіївки, населених пунктів Часовоярської, Іллінівської та Святогірської громад. Пошкоджені будинки й інфраструктурні об'єкти. Райгородок обстріляно касетними снарядами Ураганів — на місці працюють піротехніки.

"На даний час на території області вже є втрати серед цивільних, їхня кількість буде оприлюднена у вечірньому зведенні", - додав очільник ОВА.

Читайте: Ракетний удар росіян по Часовому Яру: відомо вже про 20 загиблих, - ДСНС (оновлено). ФОТО


Рашисти обстріляли Торецьк, Бахмут, Авдіївку та інші населені пункти Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 03
Рашисти обстріляли Торецьк, Бахмут, Авдіївку та інші населені пункти Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 04
Рашисти обстріляли Торецьк, Бахмут, Авдіївку та інші населені пункти Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 05
Рашисти обстріляли Торецьк, Бахмут, Авдіївку та інші населені пункти Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 06
Рашисти обстріляли Торецьк, Бахмут, Авдіївку та інші населені пункти Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 07
Рашисти обстріляли Торецьк, Бахмут, Авдіївку та інші населені пункти Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 08
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прийшли на нашу святу землу , асвАбАдітєлі , чорти би вас побрали
поскоріш до пекла , так як ви не маєте права на життя , як і ваш кремлівський окурок і кривавий вбивця !!
показати весь коментар
11.07.2022 14:22 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2022 14:23 Відповісти
 
 