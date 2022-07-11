Рашисти обстріляли Торецьк, Бахмут, Авдіївку та інші населені пункти Донеччини. Є загиблі, - Кириленко. ФОТО

Станом на 13:30 11 липня рашисти обстріляли Донеччину касетними снарядами, завдали ракетних ударів. не припиняються і артобстріли населених пунктів області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по населеним пунктам Донеччини. Зокрема, від самого ранку двічі обстріляли Торецьк. Один з ударів прийшовся на територію амбулаторії, інший - в район приватних гаражів. У Бахмуті російська ракета пошкодила тамтешній спорткомплекс - трибуну, трибунні приміщення та манеж", - йдеться у звіті.

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Кириленко зазначив, що не припиняються артобстріли Сіверська, Авдіївки, населених пунктів Часовоярської, Іллінівської та Святогірської громад. Пошкоджені будинки й інфраструктурні об'єкти. Райгородок обстріляно касетними снарядами Ураганів — на місці працюють піротехніки.

"На даний час на території області вже є втрати серед цивільних, їхня кількість буде оприлюднена у вечірньому зведенні", - додав очільник ОВА.

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