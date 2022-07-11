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Затримано жителя Одещини, який передавав ворогу дані про місця дислокації ЗСУ та позиції протикорабельних комплексів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, з червня по липень цього року чоловік у одному з інтернет-месенджерів передавав інформацію представникам РФ. Він позначав координати переміщення, руху та розташування військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України в Одесі та області. Він також ділився фото місць розташування сил та засобів ЗСУ.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області.

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Затримано жителя Одещини, який передавав ворогу дані про місця дислокації ЗСУ та позиції протикорабельних комплексів 01

Своєю чергою у СБУ повідомили, що отримані координати РФ планувала використати для здійснення серії ракетних ударів на півдні.

За даними слідства, зрадник був завербований представником спецслужб РФ для проведення підривної діяльності в Одесі. Для комунікації між собою вони використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

"Саме через нього агент одержував завдання та "звітував" про їх виконання. Виявлені позиції українських Сил оборони він мав переправляти у вигляді фотоматеріалів та електронних карт з позначками геолокацій. Інше завдання, яке стояло перед зрадником, - це формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні", - інформують в СБУ.

Під час слідчих дій у затриманого виявлено мобільний термінал з доказами незаконної діяльності, у тому числі таємну переписку з окупантами.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Зараз його ватна суддя покарає читанням українських книжок.
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11.07.2022 14:29
+19
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11.07.2022 14:31
+13
Та розстріляти хоча б двох, інші такого б не робили вже. А то знають, що будуть не покарані тай здають.
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11.07.2022 14:33
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Зараз його ватна суддя покарає читанням українських книжок.
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11.07.2022 14:29 Відповісти
біля позицій протикорабельних ракет, щоб продовжував передвати інфу
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11.07.2022 14:34 Відповісти
З відтермінуванням на 5 років.
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11.07.2022 15:30 Відповісти
Пожиттєве цьому виродку , тільки так !!
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11.07.2022 14:30 Відповісти
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11.07.2022 14:31 Відповісти
Та розстріляти хоча б двох, інші такого б не робили вже. А то знають, що будуть не покарані тай здають.
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11.07.2022 14:33 Відповісти
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11.07.2022 14:34 Відповісти
Одна продажна паскуда може наробити лиха більше, ніж дивізія орків, тому краще, якщо ця потвора вчинить якесь безглузде самогубство, усвідомивши глибину своєї провини
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11.07.2022 14:41 Відповісти
Затримано жителя Одещини, який передавав ворогу...
*************
Потрібно також пильно придивлятися до родичів і знайомих таких кацапо-манкуртів.
Саме цим повинні займатися українські спецслужби.
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11.07.2022 22:26 Відповісти
поймать ерша и засунуть в жопу,хвостом наружу,и отпустить...
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11.07.2022 14:41 Відповісти
манкурти
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11.07.2022 14:52 Відповісти
Напевне ця гнида іх тих, кого не допалили другого травня 2014 в Одесі.
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11.07.2022 14:56 Відповісти
несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України - це ви серьозно?? Отож зрадникі та й колаборанти ніколи не закінчатся - ще догану йоми присудять, ****.
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11.07.2022 14:57 Відповісти
Крокодилам скормить
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11.07.2022 15:04 Відповісти
Відпустіть та дайте умовно. "... Замного нєнавісті к русскім
."
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11.07.2022 15:15 Відповісти
Вангую, два года условно.
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11.07.2022 17:08 Відповісти
Допитати і на перегній.Я не розумію нащо його за грати.Це лайно корми одягай обувай охороняй а потім щей на свободу випустити а із за нього гинуть люди.Це по вашому справедливо?
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11.07.2022 18:18 Відповісти
 
 