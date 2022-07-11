Затримано жителя Одещини, який передавав ворогу дані про місця дислокації ЗСУ та позиції протикорабельних комплексів. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, з червня по липень цього року чоловік у одному з інтернет-месенджерів передавав інформацію представникам РФ. Він позначав координати переміщення, руху та розташування військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України в Одесі та області. Він також ділився фото місць розташування сил та засобів ЗСУ.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області.

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Своєю чергою у СБУ повідомили, що отримані координати РФ планувала використати для здійснення серії ракетних ударів на півдні.

За даними слідства, зрадник був завербований представником спецслужб РФ для проведення підривної діяльності в Одесі. Для комунікації між собою вони використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

"Саме через нього агент одержував завдання та "звітував" про їх виконання. Виявлені позиції українських Сил оборони він мав переправляти у вигляді фотоматеріалів та електронних карт з позначками геолокацій. Інше завдання, яке стояло перед зрадником, - це формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні", - інформують в СБУ.

Під час слідчих дій у затриманого виявлено мобільний термінал з доказами незаконної діяльності, у тому числі таємну переписку з окупантами.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.