У Львові повідомили про замінування вокзалу. Вибухівку не знайшли. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Поліція перевіряла повідомлення про замінування Головного залізничного вокзалу у Львові. Людей евакуювали.
Про це повідомила поліція Львівщини, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомлення про замінування Головного залізничного вокзалу у Львові надійшло на електронну адресу поліції Львівщини близько 12:30.
На вокзал вирушили вибухотехніки, кінологи, слідчі, оперативники та співробітники інших служб поліції. Вони обстежили приміщення вокзалу та прилеглу територію. Вибухівку не знайшли.
З вокзалу евакуювали 150 пасажирів та 50 працівників.
Поліцейські відкрили провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Покарання за цією статтею - від 2 до 6 років позбавлення волі.
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