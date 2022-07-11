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В окупованому Херсоні пролунав потужний вибух. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Херсоні пролунав потужний вибух.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляють, сильний вибух пролунав з боку Чорнобаївського аеропорту, після нього піднялася хмара чорного диму. Вибух був такої сили, що стіни будинків захиталися (але не так сильно як під час вибуху боєкомплекту під Чорнобаївкою).
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Топ коментарі
+49 Мобильный крематорий
показати весь коментар11.07.2022 15:22
+33 Eight Wonder 56eae116
показати весь коментар11.07.2022 15:20
+33 Валадімір Щєлєнскій
показати весь коментар11.07.2022 15:36
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Здесь - бермудсикй треугольник (с)
Конечно же, теория вероятностей ничего такого не увтерждает - попадание в любую точку более-менее равновероятно - и в воронку стоит прятаться от осколков других бомб, а не от неправильно понятной математики. Но это показывает уровень мышления.
И вот в одном из твитов российский пропагандист вопрошает: "Зачем бить два раза в одно и то же место?!" Повторный удар по Харцизску, с феерверками, показывает - ну, вот зачем. Умолчим уж про Чернобаевку.
Может, с этим связан синдром Чернобаевки? Может, они рассуждают логикой той экскурсоводши с поклонной горы: "Если прилетело один раз, значит второй не прилетит, и потому тут самое безпоасное место"?
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У кацапів немає ГУР, - у них є ГРУ.