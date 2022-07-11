В окупованому Херсоні пролунав потужний вибух. ВІДЕО+ФОТО

В окупованому Херсоні пролунав потужний вибух.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Як повідомляють, сильний вибух пролунав з боку Чорнобаївського аеропорту, після нього піднялася хмара чорного диму. Вибух був такої сили, що стіни будинків захиталися (але не так сильно як під час вибуху боєкомплекту під Чорнобаївкою).

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.









