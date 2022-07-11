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В окупованому Херсоні пролунав потужний вибух. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Херсоні пролунав потужний вибух.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляють, сильний вибух пролунав з боку Чорнобаївського аеропорту, після нього піднялася хмара чорного диму. Вибух був такої сили, що стіни будинків захиталися (але не так сильно як під час вибуху боєкомплекту під Чорнобаївкою).

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

В окупованому Херсоні пролунав потужний вибух 01
В окупованому Херсоні пролунав потужний вибух 02
В окупованому Херсоні пролунав потужний вибух 03
В окупованому Херсоні пролунав потужний вибух 04
В окупованому Херсоні пролунав потужний вибух 05

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+49
Э, хрюске! У тебя бавовна есть? На, держи!
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11.07.2022 15:22
+33
завоз бавовни))
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11.07.2022 15:20
+33
В Олександрівці Херсонська область зараз паніка, ЗСУ атакували блок-пости.
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11.07.2022 15:36
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завоз бавовни))
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11.07.2022 15:20 Відповісти
Скоро Санта-Барбару догоним)))))))
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11.07.2022 15:20 Відповісти
Э, хрюске! У тебя бавовна есть? На, держи!
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11.07.2022 15:22 Відповісти
квантова бімба
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11.07.2022 15:23 Відповісти
квантова бавовна - це взагалі ноу-хау. вата про таке ще і не чула
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11.07.2022 15:24 Відповісти
Це новітнє вундерваффе, розроблене сувмісними силами Ізраїля й України. Головна функція - розповсюджувати ростки бавовни на території ворога. Ефективність була перевірена в Палестині і Бомбасі, на арабах й мальчах в трусіках
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11.07.2022 17:20 Відповісти
Bavovna.
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11.07.2022 15:23 Відповісти
Ставьте рубль, ставлю стольник,
Здесь - бермудсикй треугольник (с)
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11.07.2022 15:23 Відповісти
Чорнобаївка-я тебе люблю...
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11.07.2022 15:25 Відповісти
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11.07.2022 15:27 Відповісти
Мабуть, це спрацювало російське ПВО - вибухнуло.
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11.07.2022 15:32 Відповісти
культове місце --Чорнобаївка....після війни навіть не уявляю які там екскурсії будуть
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11.07.2022 15:34 Відповісти
Кацапы ещё те,заядлые курильщики
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11.07.2022 15:35 Відповісти
В Олександрівці Херсонська область зараз паніка, ЗСУ атакували блок-пости.
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11.07.2022 15:36 Відповісти
ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині
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11.07.2022 15:38 Відповісти
Чув дзвін. Це про Олександрвку, що на південний схід від Мар'їнки, під Донецьком.
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11.07.2022 16:24 Відповісти
На 4 фото димове кільце - це Гандальф там викурює орків))
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11.07.2022 15:38 Відповісти
Пускай рашисты мажут жопы вазелином
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11.07.2022 15:38 Відповісти
Надеюсь в етом месяце уже будем кушать херсонские арбузы
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11.07.2022 15:40 Відповісти
Нє. Краще гарбузами ******* по кацапським тиквам!
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11.07.2022 23:27 Відповісти
сказали ж, що з 11 липня діє заборона на куріння в громадських місцях!
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11.07.2022 15:46 Відповісти
То ***** прилетіло, з бунекра прям.
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11.07.2022 15:47 Відповісти
Хотя на небе не было ни облачка, но хаймаросило...
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11.07.2022 15:58 Відповісти
підкинули гарачих
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11.07.2022 16:11 Відповісти
Красіва!
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11.07.2022 16:28 Відповісти
Давно, ещё в детстве, был я на экскурсии в москве в мезее на поклонной горе. Была там диорама, емнип, Курской Дуги, и экскурсовод такая нам сказала: "По теории вероятностей, два раза в одну воронку авиабомба попадать не должна, потому бойцы прятались в них. Но очевидцы утверждали, что здесь - попадала. Где же ваша теория вероятностей?!"

Конечно же, теория вероятностей ничего такого не увтерждает - попадание в любую точку более-менее равновероятно - и в воронку стоит прятаться от осколков других бомб, а не от неправильно понятной математики. Но это показывает уровень мышления.

И вот в одном из твитов российский пропагандист вопрошает: "Зачем бить два раза в одно и то же место?!" Повторный удар по Харцизску, с феерверками, показывает - ну, вот зачем. Умолчим уж про Чернобаевку.

Может, с этим связан синдром Чернобаевки? Может, они рассуждают логикой той экскурсоводши с поклонной горы: "Если прилетело один раз, значит второй не прилетит, и потому тут самое безпоасное место"?
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11.07.2022 16:30 Відповісти
якщо кожен Херсонець убє хоть одного орка, то утилізує всю їх армію, кучка терористів ніколи не зможе закріпачити синів Козаків.
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11.07.2022 17:19 Відповісти
Со стороны Александровки нашим военным противостоит 10-я отдельная бригада спецназа гур рашистов. Внимательно надо - это не музыканты и учителя с дыныры.
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11.07.2022 18:58 Відповісти
спецназа гур рашистов
*****
У кацапів немає ГУР, - у них є ГРУ.
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11.07.2022 23:31 Відповісти
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11.07.2022 22:43 Відповісти
 
 