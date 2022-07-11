Наслідки ранкового обстрілу рашистами Харкова: 31 особа дістала поранення, зокрема двоє дітей. 6 цивільних загинули. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Харкова російськими окупантами загинули 6 цивільних осіб. 31 особа дістала поранення, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

"11 липня 2022 року близько 10 години військові країни-агресора здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Київського та Салтівського районах м. Харкова", - йдеться в повідомленні.

За останньою інформацією, отримала поранення 31 особа, серед них двоє дітей віком 4 та 16 років. Загинуло шестеро цивільних, серед них 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їхні тіла понівечено.

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