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Наслідки ранкового обстрілу рашистами Харкова: 31 особа дістала поранення, зокрема двоє дітей. 6 цивільних загинули. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок обстрілу Харкова російськими окупантами загинули 6 цивільних осіб. 31 особа дістала поранення, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

"11 липня 2022 року близько 10 години військові країни-агресора здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Київського та Салтівського районах м. Харкова", - йдеться в повідомленні.

За останньою інформацією, отримала поранення 31 особа, серед них двоє дітей віком 4 та 16 років. Загинуло шестеро цивільних, серед них 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їхні тіла понівечено.

Також читайте: Рашисти вранці обстріляли шиномонтаж у Харкові, травмовано 8 співробітників. Загинув водій, який проїжджав повз, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Наслідки ранкового обстрілу рашистами Харкова: 31 особа дістала поранення, зокрема двоє дітей. 6 цивільних загинули 01
Наслідки ранкового обстрілу рашистами Харкова: 31 особа дістала поранення, зокрема двоє дітей. 6 цивільних загинули 02
Наслідки ранкового обстрілу рашистами Харкова: 31 особа дістала поранення, зокрема двоє дітей. 6 цивільних загинули 03
Наслідки ранкового обстрілу рашистами Харкова: 31 особа дістала поранення, зокрема двоє дітей. 6 цивільних загинули 04
Наслідки ранкового обстрілу рашистами Харкова: 31 особа дістала поранення, зокрема двоє дітей. 6 цивільних загинули 05
Наслідки ранкового обстрілу рашистами Харкова: 31 особа дістала поранення, зокрема двоє дітей. 6 цивільних загинули 06
Наслідки ранкового обстрілу рашистами Харкова: 31 особа дістала поранення, зокрема двоє дітей. 6 цивільних загинули 07
Наслідки ранкового обстрілу рашистами Харкова: 31 особа дістала поранення, зокрема двоє дітей. 6 цивільних загинули 08
Наслідки ранкового обстрілу рашистами Харкова: 31 особа дістала поранення, зокрема двоє дітей. 6 цивільних загинули 09

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
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11.07.2022 15:51
+10
********.......
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11.07.2022 15:49
+8
Ось і офіційне підтвердження від окупантів, що колабораціонізм смертельно небезпечний для вашого здоров'я
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11.07.2022 15:52
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********.......
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11.07.2022 15:49 Відповісти
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11.07.2022 15:51 Відповісти
Ось і офіційне підтвердження від окупантів, що колабораціонізм смертельно небезпечний для вашого здоров'я
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11.07.2022 15:52 Відповісти
когда начнет работать сбу? Ходят блогеры и блогерши по Харькову и показывают что уцелело. Такая Таня каждый день показывает Харьков, шутит на тему" что все боятся", и после показа центра прилетело. Подписчики сепары, и кацапы. Есть же закон ничего не снимать.
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11.07.2022 15:52 Відповісти
сбу заниметься прослушкой орков каждый день новая серия
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11.07.2022 16:04 Відповісти
Есть закон не публиковать. Насчет съемки там нет ничего.
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11.07.2022 19:00 Відповісти
И тут США говорит по территории россии не стрелять, территорию РФ нужно сжечь 🔥
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11.07.2022 15:58 Відповісти
Жаль, что Запад дает слегка кастрированную артиллерию, без gps модулей и привязки к контрбатарейным радарам. Поставь с десяток M109 вокруг Харькова с привязкой к контрбатарейными радарами, они бы системно вычистили бы всех минометчиков и артиллерию, что обстреливают Харьков за неделю. Ответка прилетает почти мгновенно сразу же после выстрела автоматически, уничтожая стреляющего, причем с разных направлений.
Проблему обстрелов искандерами это не решает, к сожалению. Но подобное решение должно быть реализовано по всей границе, чтобы решить проблему и снайперов и обычной артиллерии.
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11.07.2022 16:10 Відповісти
Русня має бути знищена повністю...
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11.07.2022 16:31 Відповісти
Французский бульвар ***********. Только вчера там на мойке машину мыл. И было все нормально. Никаких орудий , и солдат там не видел. И ни что не предвещало такого *******.
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11.07.2022 16:38 Відповісти
 
 