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Рашисти обстріляли курортне селище на Одещині, загиблих та поранених немає, пошкоджено будинки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Вдень 11 липня збройні сили РФ обстріляли курортне селище у Білгород-Дністровському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.

"Через ракетні удари значних руйнувань зазнали житловий будинок та складське приміщення, що належить ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". Також в радіусі 1 км від місць вибухів у будинках та господарських будівлях пошкоджено стіни, покрівлю та вибито вікна. Зазнали руйнувань щонайменше 5 приватних будинків. Попередньо загиблих та поранених немає", - поінформували в прокуратурі.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. На місці події виявлено та вилучено уламки від механізму ракет. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

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Рашисти обстріляли курортне селище на Одещині, загиблих та поранених немає, пошкоджено будинки, - прокуратура 01
Рашисти обстріляли курортне селище на Одещині, загиблих та поранених немає, пошкоджено будинки, - прокуратура 02
Рашисти обстріляли курортне селище на Одещині, загиблих та поранених немає, пошкоджено будинки, - прокуратура 03
Рашисти обстріляли курортне селище на Одещині, загиблих та поранених немає, пошкоджено будинки, - прокуратура 04
Рашисти обстріляли курортне селище на Одещині, загиблих та поранених немає, пошкоджено будинки, - прокуратура 05
Рашисти обстріляли курортне селище на Одещині, загиблих та поранених немає, пошкоджено будинки, - прокуратура 06
Рашисти обстріляли курортне селище на Одещині, загиблих та поранених немає, пошкоджено будинки, - прокуратура 07
Рашисти обстріляли курортне селище на Одещині, загиблих та поранених немає, пошкоджено будинки, - прокуратура 08
Рашисти обстріляли курортне селище на Одещині, загиблих та поранених немає, пошкоджено будинки, - прокуратура 09
Рашисти обстріляли курортне селище на Одещині, загиблих та поранених немає, пошкоджено будинки, - прокуратура 10
Рашисти обстріляли курортне селище на Одещині, загиблих та поранених немає, пошкоджено будинки, - прокуратура 11
Рашисти обстріляли курортне селище на Одещині, загиблих та поранених немає, пошкоджено будинки, - прокуратура 12
Рашисти обстріляли курортне селище на Одещині, загиблих та поранених немає, пошкоджено будинки, - прокуратура 13
Рашисти обстріляли курортне селище на Одещині, загиблих та поранених немає, пошкоджено будинки, - прокуратура 14

Автор: Богдан Гуньковський
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Бетонном земля вам падлюки рашистські
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11.07.2022 17:13 Відповісти
Щось багато ракет за добу. Це всьо, щоб про дерьмака забули?
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11.07.2022 17:16 Відповісти
Я так понимаю они там Гарпуны ищут
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11.07.2022 17:18 Відповісти
Вчора єрмак. сьогодні ракети. всім все ясно !
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11.07.2022 17:20 Відповісти
Це скрепні ракети, бьет - значит любит
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11.07.2022 20:59 Відповісти
 
 