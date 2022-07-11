Білорусь запровадила додаткове обмеження польотів на південь від Мінська. КАРТА

У Білорусі з понеділка запроваджено додаткову зону обмеження польотів, куди входить Мінськ, Брест, південна половина мінської області та частково Могилівська та Гомельська області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на опозиційний ТГ-канал "Беларускі Гаюн".

Нове обмеження запроваджується з 11 по 14 липня 2022 року. Воно не поширюється на авіацію збройних сил Білорусі, держприкордонкомітету рб та літаки, які виконують рейси в Національний аеропорт "Мінськ", а також аеропорти Гомеля та Бреста.

Ця зона обмеження є додатковою до вже запровадженої на півдні Білорусі, яка діятиме до 7 жовтня 2022 року.

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Видання також зазначає, що нова зона обмеження стосується саме районів, де минулої ночі "працював" борт А-50. Усю ніч протягом 6 годин 20 хвилин цей літак, завданням якого є надання координат пілотам винищувачів для ударів по цілях, літав колами по території Білорусі від Барановичів до Слуцька.