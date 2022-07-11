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Білорусь запровадила додаткове обмеження польотів на південь від Мінська. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У Білорусі з понеділка запроваджено додаткову зону обмеження польотів, куди входить Мінськ, Брест, південна половина мінської області та частково Могилівська та Гомельська області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на опозиційний ТГ-канал "Беларускі Гаюн".

Нове обмеження запроваджується з 11 по 14 липня 2022 року. Воно не поширюється на авіацію збройних сил Білорусі, держприкордонкомітету рб та літаки, які виконують рейси в Національний аеропорт "Мінськ", а також аеропорти Гомеля та Бреста.

Ця зона обмеження є додатковою до вже запровадженої на півдні Білорусі, яка діятиме до 7 жовтня 2022 року.

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Видання також зазначає, що нова зона обмеження стосується саме районів, де минулої ночі "працював" борт А-50. Усю ніч протягом 6 годин 20 хвилин цей літак, завданням якого є надання координат пілотам винищувачів для ударів по цілях, літав колами по території Білорусі від Барановичів до Слуцька.

Білорусь запровадила додаткове обмеження польотів на південь від Мінська 01
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Топ коментарі
+10
такие же как и кацапы
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11.07.2022 17:39
+9
беларусь законная цель для ЗСУ.
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11.07.2022 17:35
+7
Белокацапы
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11.07.2022 17:44
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кацапні, шо з ваших іерадромів злітає і по Україні бьє це стосуетсься?
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11.07.2022 17:30 Відповісти
ніколи не думав шо біларуси тварі..., - а вони да.
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11.07.2022 17:32 Відповісти
такие же как и кацапы
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11.07.2022 17:39 Відповісти
Белокацапы
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11.07.2022 17:44 Відповісти
беларусь законная цель для ЗСУ.
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11.07.2022 17:35 Відповісти
Вчера тренировки, сегодня ограничили там полётную зону. Готовят воздушные операции на эти даты?
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11.07.2022 17:48 Відповісти
Готовятся... Главное, чтоб снова не было "все нормально,идите на шашлыки"
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11.07.2022 17:55 Відповісти
Може, час вже превентивно *******? Так, щоб картопля зашкварчала, *****?
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11.07.2022 17:56 Відповісти
белорусы могли жить как европейцы, если бы не впустили в свой дом кацапа. Рядом Польша и прибалтийские страны.
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11.07.2022 18:06 Відповісти
Беларусы в общей массе хитрожопый народ. Им нравилось жить на шару за щёт раши, и в месте с тем ездить в Европу и Прибалтику и трындеть что мы в не политики и трындеть как им всё нравится, какие все хорошие и тд. и тп. А как только коснулось войны в Украине позасовывали языки в жопу и усрались от страха, хоть бы НАТО не напало. Одно призрение к ганакам. Они являются соучастниками преступлений раши и придётся за всё ответить.
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11.07.2022 22:47 Відповісти
 
 