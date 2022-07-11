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Перші "воєнні" монети НБУ присвятив державам, які підтримують Україну. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Національний банк ввів у обіг пам'ятні монети "В єдності - сила". Їх присвячено міжнародній підтримці України у війні проти РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт регулятора.

"Це - перші монети, які Національний банк вводить у обіг під час війни. Від ідеї до випуску вони створені в умовах воєнного часу під звуки сирен повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

На презентації монет 11 липня були представники посольств 12 країн світу.

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Перші воєнні монети НБУ присвятив державам, які підтримують Україну 01
Перші воєнні монети НБУ присвятив державам, які підтримують Україну 02
Перші воєнні монети НБУ присвятив державам, які підтримують Україну 03
Перші воєнні монети НБУ присвятив державам, які підтримують Україну 04

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Цими монетами Нацбанк почав нову серію "Безсмертна моя Україно".

На монетах зображено прапори 15 країн, які допомагають Україні в боротьбі з російським агресором: Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Італія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Нідерланди, Німеччина, Франція, Японія.

Перші воєнні монети НБУ присвятив державам, які підтримують Україну 05

Монету "В єдності - сила" номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,6 мм, тираж - до 5 000 штук.

Монету "В єдності - сила" номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса - 16,5 г, діаметр - 35,0 мм, тираж - до 250 000 штук (зокрема до 75 000 матимуть сувенірне пакування).

Перші воєнні монети НБУ присвятив державам, які підтримують Україну 06

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Автор: Анна Судак
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маркі давай - все шо завгодно шо б тільки ***** не робити.
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11.07.2022 17:36 Відповісти
пушку дай, бо ми ********, - монету на лоба собі прилепі
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11.07.2022 17:39 Відповісти
Національний Банк тут до чого? Ще б Укрпошту ракети будувати просив
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11.07.2022 18:05 Відповісти
Судя по зарплате менеджмента они их и строят)...но вообще Укр пошта за последние 2 года сделали неплохой прыжок...конкуренты Новой стали...
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11.07.2022 21:37 Відповісти
а шо это за монета такая нарисованная? краска облезет, и она перестанет быть монетой? монета чеканная должна быть. а не нарисованная краской.
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11.07.2022 17:41 Відповісти
коли ти не при ділах? - давай монету...
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11.07.2022 17:44 Відповісти
Чим би дитина не бавилась, лиш би не плакала, а коли більш серйозно, то колись моя бабця з цього приводу говорила, " що у них за пунька в голові", отак і наша влада, замість щоденного 24х7 вирішення питань війни, їм таке у голові, що нормальній людині і в голову не налазить...
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11.07.2022 17:50 Відповісти
История пишется не только в учебниках (завтра), а и сегодня (по факту) на монетах проданных с хорошей прибылью.
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11.07.2022 18:24 Відповісти
ФРН ледь влізла
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12.07.2022 00:20 Відповісти
 
 