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"Час спротиву! Час боротися! Час додому": в окупованому Криму набирає обертів рух опору "Жовта стрічка", - представництво президента в АРК. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупованому Криму розгортається рух опору росіянам "Жовта стрічка".

Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У тимчасово окупованому Сімферополі, як і в Херсоні та Мелітополі, почав діяти рух опору окупантам "Жовта стрічка". Зокрема, в окупованому Криму активісти розклеюють листівки з фотографіями масового протесту кримчан 26 лютого 2014 року та написами "Крим – Україна. Не тільки з 1954, а завжди!", "Крим – це Україна. Ми повертаємось!" і "Час спротиву! Час боротися! Час додому".

У Севастополі активісти розповсюджують листівки-попередження для російських окупантів про те, що місто проти війни, а місцеві партизани знають, де живе кожен окупант. військових рф і тих, хто співпрацює з окупантами, попереджають: на них чекає відповідальність за військові злочини в Бучі, Ірпені, Маріуполі й інших містах України.

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У відкритих джерелах з’явилося відео, на якому кримська молодь співає українські пісні заборонених у рф українських музикантів: Андрія Хливнюка та Святослава Вакарчука. Відео зняте під час концерту до "дня молоді", який відбувся 30 червня у смт Чорноморське тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

За інформацією з відкритих джерел, в окупованому Криму діє самоорганізований активістський партизанський рух, який поширює правду про війну в Україні, збирає інформацію про переміщення російських військ і техніки", - йдеться у повідомленні.

Час спротиву! Час боротися! Час додому: в окупованому Криму набирає обертів рух опору Жовта стрічка, - представництво президента в АРК 01
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Топ коментарі
+11
немає кому там боротись , всі патріоти в катівнях ! залишилась лише вата і фліпер ...
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11.07.2022 18:57
+9
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11.07.2022 18:57
+9
Може ТРЕБА ПОМЕНШЕ ТРИНДІТИ? Враження таке, що не існує в наші дні військової таємниці: все на виду і на слуху. Ворог тільки робить висновки і приймає міри.
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11.07.2022 19:13
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немає кому там боротись , всі патріоти в катівнях ! залишилась лише вата і фліпер ...
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11.07.2022 18:57 Відповісти
dlja nacala - 10-20 raketok tuda nepomeshalo by
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11.07.2022 19:01 Відповісти
будете навчати їх великому тенісу????
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11.07.2022 20:15 Відповісти
i tenisu i prizhkam na batute - vse bude
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11.07.2022 22:31 Відповісти
Не кажи «гоп»…
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11.07.2022 21:01 Відповісти
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11.07.2022 18:57 Відповісти
Чомусь згадав Тихановську.
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11.07.2022 19:08 Відповісти
Може ТРЕБА ПОМЕНШЕ ТРИНДІТИ? Враження таке, що не існує в наші дні військової таємниці: все на виду і на слуху. Ворог тільки робить висновки і приймає міри.
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11.07.2022 19:13 Відповісти
ну дійсно, вам же краще знати, як воювати та яка інформація повинна бути секретною, а яка - ні
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11.07.2022 20:14 Відповісти
татари не проявляюця
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11.07.2022 19:13 Відповісти
не суетись.....
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11.07.2022 19:19 Відповісти
Что такое ********** ???
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11.07.2022 19:16 Відповісти
Муйню брехливу не пиши.
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11.07.2022 19:30 Відповісти
не скачи на казенной швабре, дуня. сломаешь
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11.07.2022 19:36 Відповісти
Не треба забувати що Крим дуже різний. Є Крим паразитичний тобто курортний. І є Крим внутрішній де люди заробляють на життя власною працею. Вочевидь цінності та прагнення цих великих груп населення багато в чому суттєво відрізняються. Але навіть дебіли вже розуміють різницю між цивілізованим життям в ЄС і животінням в **********.
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11.07.2022 19:50 Відповісти
Моменто море, суки бл*дь...
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11.07.2022 22:39 Відповісти
Знаючи москалів, я повірив і в таке, що це самі вони роблять, а мету додумайте самі.
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25.07.2022 23:23 Відповісти
 
 