"Час спротиву! Час боротися! Час додому": в окупованому Криму набирає обертів рух опору "Жовта стрічка", - представництво президента в АРК. ФОТО

У тимчасово окупованому Криму розгортається рух опору росіянам "Жовта стрічка".

Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У тимчасово окупованому Сімферополі, як і в Херсоні та Мелітополі, почав діяти рух опору окупантам "Жовта стрічка". Зокрема, в окупованому Криму активісти розклеюють листівки з фотографіями масового протесту кримчан 26 лютого 2014 року та написами "Крим – Україна. Не тільки з 1954, а завжди!", "Крим – це Україна. Ми повертаємось!" і "Час спротиву! Час боротися! Час додому".

У Севастополі активісти розповсюджують листівки-попередження для російських окупантів про те, що місто проти війни, а місцеві партизани знають, де живе кожен окупант. військових рф і тих, хто співпрацює з окупантами, попереджають: на них чекає відповідальність за військові злочини в Бучі, Ірпені, Маріуполі й інших містах України.

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У відкритих джерелах з’явилося відео, на якому кримська молодь співає українські пісні заборонених у рф українських музикантів: Андрія Хливнюка та Святослава Вакарчука. Відео зняте під час концерту до "дня молоді", який відбувся 30 червня у смт Чорноморське тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

За інформацією з відкритих джерел, в окупованому Криму діє самоорганізований активістський партизанський рух, який поширює правду про війну в Україні, збирає інформацію про переміщення російських військ і техніки", - йдеться у повідомленні.