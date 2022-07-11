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Порошенко передав військовим на південному напрямку спорядження на 1 млн грн. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Петро Порошенко побував на передовій на південному напрямку і передав захисникам військове спорядження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко передав військовим на південному напрямку спорядження на 1 млн грн 01

"Ми не розкриваємо, де це, але робимо все для того, щоб краще оснастити тих, хто найближчим часом має відповідно до наказів перейти в контрнаступ", – розповів Порошенко.

Порошенко передав військовим на південному напрямку спорядження на 1 млн грн 02

"Знову ніяких сенсацій, як зазвичай ми привозимо військові вантажі на фронт. Що привезли сьогодні? Наші військові попросили літню уніформу, і ми її сьогодні привезли. Ми привезли комунікаційне обладнання, включно із Старлінками, раціями, привезли генератори – дизельні, бо на фронті з безнизом не дуже добре", – констатував Порошенко.

Порошенко передав військовим на південному напрямку спорядження на 1 млн грн 03
Порошенко передав військовим на південному напрямку спорядження на 1 млн грн 04

Загалом у підрозділи на південному напрямку сьогодні передали допомоги на мільйон гривень.

Порошенко передав військовим на південному напрямку спорядження на 1 млн грн 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, сьогодні вирушили в Україну, – Порошенко. ФОТО

"Ми обговорили, що треба озброїти наших військових дронами. Бо сьогодні це інша війна. Це не просто піхота із стрілецькою зброєю. У наших хлопців майже немає кульових поранень, снайперських поранень. Всі наші втрати – 90% від артилерії. Сьогодні нам треба знайти і привезти засоби радіоелектронної боротьби, в тому числі і проти російських БПЛА "Орлан", і дрони для кращої координації з артилерією, і контрбатарейні засоби. Все для того, щоб "боги війни" – артилерія, щоб новітні системи дронів в чіткій координації мали достатню кількість боєприпасів, достатню інформацію, куди стріляти, і знищували ворога", – пояснив Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" купляють техніку для ЗСУ – це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.

4 липня Петро Порошенко повідомив про те, що партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України. Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам – сказав Порошенко, який побував на підприємстві в Італії і показав ці машини. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва доставлять Десантно-штурмовим військам. ФОТОрепортаж

Підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено близько півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+54
А в цей час доларовий мультимільйонер зеленський ніфіга не купив для армії. Бо це не його війна, йому тут зіграти роль, прібарахлітся і сваліть
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11.07.2022 21:40
+38
Велика подяка справжньому Президенту України!
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11.07.2022 21:47
+33
Зараз дзеля витягне черговий відос з чуваком у формі , який кляне Петю і звинувачує на пару з хутлєром у розв'язанні війни.
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11.07.2022 21:43
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А в цей час доларовий мультимільйонер зеленський ніфіга не купив для армії. Бо це не його війна, йому тут зіграти роль, прібарахлітся і сваліть
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11.07.2022 21:40 Відповісти
Та нам, потім, перед виборами, такі казки розкажуть, як перед попередніми. Тільки на міліарди більші.
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11.07.2022 21:43 Відповісти
Та й тут казочки нічогенькі: скільки грошей самого Порошенка у фонді Порошенка? Хоч 1% набереться?
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12.07.2022 13:42 Відповісти
он решил не размениваться на мелочи, купит сразу Томагавки
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11.07.2022 21:44 Відповісти
Швидше розкошелиться на Тамагочі, хоча "какая разніца")
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11.07.2022 22:16 Відповісти
да там вообще полный пи?дец в оп, бабки рубят, любовниц в министры ставят, откаты на гуманитарке, % от поставок топлива, продовольствия , там бабло сейчас косят миллиардами , даже Ахметов , посмотрев на весь этот трэш , решил уйти из медиа бизнеса, потому что тот идиотизм , который ему предлагают вещать , у него в голове не укладывается , в стране война , гибнут десятки тысяч мирных жителей , и ни одна тварь из из оп не выделила из собственного кармана ни копейки на помощь армии и гражданским , зато ****, у них анал-табу, отсосать могут, постоянные скандалы с предателями и колоборантами, проституток элитных в министры назначают, и арестович , ..................народ выбравший клоуна получил войну,
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11.07.2022 21:57 Відповісти
развал укорьітьі идет по плану, шановні
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11.07.2022 22:23 Відповісти
поддерживаю все, кроме последнего предложения
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11.07.2022 22:29 Відповісти
Коли вже Шашликовичу спец окопи відриють і знімуть черговий відосик7 Адже Порох в окопах був , а він ні.
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11.07.2022 22:00 Відповісти
зато на аукционе за 100кЕвро майку продал. И что то ещё. Что? Мало
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11.07.2022 22:24 Відповісти
згоден,
але й порох та мільйон, це речі не сумісно.
от порох і мільярд- да...
а зелені що???
у нас війна а у них жнива, фінансові...
вже три роки
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11.07.2022 22:27 Відповісти
Это Вам не договоримся "по-середине" боневтик , и его папаня каламойша с дерьмаком
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11.07.2022 22:34 Відповісти
Навіщо ви так, про презЕдента?
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11.07.2022 21:45 Відповісти
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11.07.2022 21:48 Відповісти
Який жах.
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11.07.2022 21:48 Відповісти
Це вже культ особистості, чи шиза, а-ля мордор?
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11.07.2022 21:50 Відповісти
Гармонійно виглядають, як два педики)
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11.07.2022 22:08 Відповісти
Подоляк казав це нарциссизм
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11.07.2022 22:29 Відповісти
Це шиза від Чайки: що б ото ще на владу какнути.
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12.07.2022 13:40 Відповісти
А де ж граната в його руці?
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11.07.2022 22:02 Відповісти
Ты тоже можешь передасть, если сам не передаст. А пока в бан
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11.07.2022 21:46 Відповісти
Ох,как нравится мне истерика зесрани -не долго вашей зелупе осталось- США взялись за дело)
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11.07.2022 22:04 Відповісти
Рада Вас услышать, Валерия ‼️💙💛
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11.07.2022 22:36 Відповісти
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11.07.2022 21:42 Відповісти
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11.07.2022 21:46 Відповісти
Зараз дзеля витягне черговий відос з чуваком у формі , який кляне Петю і звинувачує на пару з хутлєром у розв'язанні війни.
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11.07.2022 21:43 Відповісти
лысый , юзик и К , расскажут нам , что это дешевый пиар
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11.07.2022 21:44 Відповісти
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11.07.2022 21:44 Відповісти
Ану-ка татаровці, портновці, єлдаківці разом крикніть, що то піар і покажіть приклад Володі Боневтіка!
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11.07.2022 21:44 Відповісти
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11.07.2022 21:50 Відповісти
Доречі миротворець начеб-то спростував про цей фейк щодо 40млн, але деякі ще постять і називають то фактом!
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11.07.2022 22:10 Відповісти
Велика подяка справжньому Президенту України!
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11.07.2022 21:47 Відповісти
Гетьман! 🙏💪💓🇺🇦
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11.07.2022 21:50 Відповісти
А Сергей Притула уже сделал перевод 600 млн грн на казначейский счет МО? И платежка есть? Просто опасаюсь грязных инсенуаций по отношению к патриоту, волонтеру и зятю Хомутынника
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11.07.2022 21:52 Відповісти
Я думаю, що Притула привласнив коштів стільки, скільки зібрав фонд допомоги Зеленського.
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11.07.2022 22:03 Відповісти
за байрактары, на которые насобирал с людей?
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11.07.2022 22:39 Відповісти
І що, навіть тату з підтримкою не набив собі? Клятий барига!
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11.07.2022 21:56 Відповісти
Ось так має виглядати і діяти справжній Президент!
А то обрали якийсь сурогат - гібрид членограя й торчка. Ну що, смішно тепер? Ще за когось підете голосувати по приколу, бо там уже притула пнеться?
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11.07.2022 22:12 Відповісти
повірте,і підуть,бо "цей вже точно не буде красти,точно точно")))
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11.07.2022 23:22 Відповісти
Миллиардеры коломойский и Пинчук передали на передовую привет от Леонида Данилыча..не миллиардера...
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11.07.2022 22:16 Відповісти
Крысы вы ZeКодломойши...просившие у путлера 100 ярдов...ещё до войны кстати...
Бог все помнит...
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11.07.2022 22:19 Відповісти
воровать так воровать. На 3 армии НАТО Порох наворовал! А почему его не посадили? Ответ: откупился. Правда Игорок? При желании на любой вопрос можно найти дебильный ответ)
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11.07.2022 22:28 Відповісти
Если бы Порошенко и Даля Грибаускайте летом 2014 года не договорились о поставках остатков советского дерьма в Литве в Украину...сейчас бы болваны сидели бы в Дупе...и не вякали... спасибо отдельное Болгарии и Чехии за лето жаркое 2014 года..
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11.07.2022 22:34 Відповісти
Добрий. Така підтримка - мрія багатьох. Дяка!
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11.07.2022 22:36 Відповісти
Завтра с братом Алексеем выезжаем из Праги на Берлин..потом Амстердам французский Лион и Барселона...что привезём в Украину знать вам не обязательно...болваны...
Надобраніч...
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11.07.2022 22:39 Відповісти
Ты про Боневтика?
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12.07.2022 07:50 Відповісти
Дякую Петро Олексійовичу! Хай вам Бог допомагає!
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12.07.2022 04:47 Відповісти
А помните как Зеленский обещал войну закончить за неделю? Пороха этим вопросом тюкал
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12.07.2022 08:39 Відповісти
 
 