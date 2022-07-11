Порошенко передав військовим на південному напрямку спорядження на 1 млн грн. ФОТО

Петро Порошенко побував на передовій на південному напрямку і передав захисникам військове спорядження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми не розкриваємо, де це, але робимо все для того, щоб краще оснастити тих, хто найближчим часом має відповідно до наказів перейти в контрнаступ", – розповів Порошенко.

"Знову ніяких сенсацій, як зазвичай ми привозимо військові вантажі на фронт. Що привезли сьогодні? Наші військові попросили літню уніформу, і ми її сьогодні привезли. Ми привезли комунікаційне обладнання, включно із Старлінками, раціями, привезли генератори – дизельні, бо на фронті з безнизом не дуже добре", – констатував Порошенко.





Загалом у підрозділи на південному напрямку сьогодні передали допомоги на мільйон гривень.

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"Ми обговорили, що треба озброїти наших військових дронами. Бо сьогодні це інша війна. Це не просто піхота із стрілецькою зброєю. У наших хлопців майже немає кульових поранень, снайперських поранень. Всі наші втрати – 90% від артилерії. Сьогодні нам треба знайти і привезти засоби радіоелектронної боротьби, в тому числі і проти російських БПЛА "Орлан", і дрони для кращої координації з артилерією, і контрбатарейні засоби. Все для того, щоб "боги війни" – артилерія, щоб новітні системи дронів в чіткій координації мали достатню кількість боєприпасів, достатню інформацію, куди стріляти, і знищували ворога", – пояснив Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" купляють техніку для ЗСУ – це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.

4 липня Петро Порошенко повідомив про те, що партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України. Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам – сказав Порошенко, який побував на підприємстві в Італії і показав ці машини. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

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Підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено близько півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).