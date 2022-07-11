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Школа без даху, будинки без вікон: війська РФ два дні поспіль обстрілюють село під Запоріжжям. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Загарбники два дні поспіль обстрілювали школу у селі Приморське Василівського району Запорізької області.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"9 липня о 2 годині ночі нелюди вирішили, що навчальний заклад дуже небезпечний, та обстріляли школу. Було зруйновано вибуховою хвилею близько 20 вікон, їдальню, спортивний зал, класи, пошкоджено дах. 10 липня о 14:00 знову був обстріл, тріщини з'явилися. Без світла та інтернету залишилися. Своїми силами все прибрали, вікна закрили", - зазначив директор КУ "Приморська школа 1-3 ступенів" Андрій Підгірний.

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За його словами, вибуховою хвилею вибило шибки у будинках за 20-40 м від навчального закладу.

Під час нічного обстрілу в школі був лише сторож, він не постраждав.

Грошей на ремонт школи у бюджеті села немає. Нині пошкодження вносять до реєстру, сподіваючись на відшкодування збитків.

У контексті підготовки до нового навчального року у селі готові працювати онлайн, а також готують сховище у напівпідвальному приміщенні. Загалом у школі 225 учнів, 95% їх залишаються у селі.

До повномасштабної війни у Приморському було 3000-3200 мешканців. За словами старости села Олега Максименка, 80% людей залишались тут до 2 липня. Жінки з маленькими дітьми виїхали, а 190 переселенців заїхали з довколишніх сіл та захоплених населених пунктів.

Лінії електропередачі постійно зазнають пошкоджень через обстріли, щодня на вулицях села працює аварійна бригада обленерго.

Школа без даху, будинки без вікон: війська РФ два дні поспіль обстрілюють село під Запоріжжям 01
Школа без даху, будинки без вікон: війська РФ два дні поспіль обстрілюють село під Запоріжжям 02
Школа без даху, будинки без вікон: війська РФ два дні поспіль обстрілюють село під Запоріжжям 03
Школа без даху, будинки без вікон: війська РФ два дні поспіль обстрілюють село під Запоріжжям 04
Школа без даху, будинки без вікон: війська РФ два дні поспіль обстрілюють село під Запоріжжям 05
Школа без даху, будинки без вікон: війська РФ два дні поспіль обстрілюють село під Запоріжжям 06
Школа без даху, будинки без вікон: війська РФ два дні поспіль обстрілюють село під Запоріжжям 07
Школа без даху, будинки без вікон: війська РФ два дні поспіль обстрілюють село під Запоріжжям 08
Школа без даху, будинки без вікон: війська РФ два дні поспіль обстрілюють село під Запоріжжям 09
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Шойга Кожанофлєйтовіч доложе смотрящому за бункєром, шо побідили кляту школу, можна одкорковувать бояру!
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11.07.2022 22:55 Відповісти
HIMARS у Новій Каховці щойно побажали кацапам "добраніч" (відео) https://mobile.twitter.com/dobryiden78/status/1546577606673399811?cxt=HHwWhoC89fOIxvYqAAAA
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11.07.2022 22:58 Відповісти
 
 