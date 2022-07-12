Кадри зі знищеного HIMARS-ами ЗСУ російського складу в Степано-Кринці. ВIДЕО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережу потрапили кадри зі знищеного російського складу з мінами поблизу Шахтарська - в Степано-Кринці. Склад знищили українські воїни за допомогою РСЗВ HIMARS.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє блогер Necro Mancer.
Это они на складе БК волонтёрили, что ли? Осторожнее места для активизма подбирать надо https://t.co/FuklyInmw4 #Шахтерск #Пушилин pic.twitter.com/GUvXczrHGj— Necro Mancer (@666_mancer) July 10, 2022
А вот это, похоже, как раз то место, где "детишки" волонтёрили (интересно, сам Макаров-то живой?) https://t.co/cC6h6yolgc #1ак #роа #СтепаноКрынка pic.twitter.com/ZdYGlzfolD— Necro Mancer (@666_mancer) July 11, 2022
Топ коментарі
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https://twitter.com/i/status/1544721375058878467
Хи-хи-хи-хи-хи", - комментирует взрыв в Новой Каховке местный парниша.
Тiкай з городу, тобi пзда
UPD. После удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома - ТАСС со ссылкой на ВГА региона https://t.me/c/1708761316/9983
"Более 40 бензовозов. Было. Все-таки мы воюем с **********", - пишет он.
походу новый мэм, "Е*ать, русские сдыхают… Хи-хи-хи-хи-хи"
Нова пускова установка є глибокою модернізацією ПЗРК Grom, прийнятого на озброєння польської армії у 1995 році, який своєю чергою був розроблений на базі радянських ПЗРК «Ігла-1» та «Ігла»[2].
Химарс прилетел в отряд октябрят,
С..ська налево, с..ська направо,
С ними погибла вожатая Клава.
Грузили снаряды для орков, уроды,
Их превратили в Параши отходы.
Путиноюгенд погиб не в бою,
Теперь им Кобздон поёт. Не в раю.