УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12763 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
47 518 38
Донецька область (5743) склад (150) HIMARS (223)

Кадри зі знищеного HIMARS-ами ЗСУ російського складу в Степано-Кринці. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапили кадри зі знищеного російського складу з мінами поблизу Шахтарська - в Степано-Кринці. Склад знищили українські воїни за допомогою РСЗВ HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє блогер Necro Mancer.

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+50
показати весь коментар
12.07.2022 01:44
+43
відколи це "взять за щеку" стало перекладатись як "забрать Аляску"))))
показати весь коментар
12.07.2022 01:05
+38
у арестовича все "клубнічка" він любитель хайпанути на чужих досягненнях, хоча би ЗСУ подякував, чи він як скабєєва тільки язиком може пару складів висадити?
показати весь коментар
12.07.2022 01:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рашисти хочуть забрати Аляску:

https://twitter.com/i/status/1544721375058878467
показати весь коментар
12.07.2022 01:03 Відповісти
відколи це "взять за щеку" стало перекладатись як "забрать Аляску"))))
показати весь коментар
12.07.2022 01:05 Відповісти
"Забрать Аляску" це у них завжди означало "взять за щеку"...
показати весь коментар
12.07.2022 01:32 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2022 01:44 Відповісти
Фломастер(маркер) НАТОвський ?
показати весь коментар
12.07.2022 02:34 Відповісти
Некро Мэнсер делает большую работу, удивительно что так немного подписчиков и лайков до сих пор. Народ надо поактивнее, для вас люди стараются
показати весь коментар
12.07.2022 01:06 Відповісти
в кацапердовском паблике о взрыве складов в Новой каховке : "Е*ать, русские сдыхают…
Хи-хи-хи-хи-хи", - комментирует взрыв в Новой Каховке местный парниша.

Тiкай з городу, тобi пзда

UPD. После удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома - ТАСС со ссылкой на ВГА региона https://t.me/c/1708761316/9983
показати весь коментар
12.07.2022 01:13 Відповісти
Арестович пишет, что его знакомый артиллерист называет такие цели, как сегодня вечером в Новой Каховке - "клубничкой", поскольку в районе склада боеприпасов стояли полные бензовозы.

"Более 40 бензовозов. Было. Все-таки мы воюем с **********", - пишет он.
показати весь коментар
12.07.2022 01:25 Відповісти
у арестовича все "клубнічка" він любитель хайпанути на чужих досягненнях, хоча би ЗСУ подякував, чи він як скабєєва тільки язиком може пару складів висадити?
показати весь коментар
12.07.2022 01:42 Відповісти
а що Арестович не приймав участь в бойових діях на Донбасі ?
показати весь коментар
12.07.2022 05:59 Відповісти
Абдристович чого тільки не плів,брехун рідкісний.
показати весь коментар
12.07.2022 09:47 Відповісти
Пора звикнуть у Зелупків усі на підбор.
показати весь коментар
12.07.2022 10:44 Відповісти
Воно,абдристович,завело Воїнів на мінне поле.....Наші загинули, ВОНО живе!
показати весь коментар
12.07.2022 11:53 Відповісти
Все-таки мы воюем с **********", - пишет он. -горюем украинофоб фсбэшник арестович
показати весь коментар
12.07.2022 02:25 Відповісти
Da on jeshcho i savkodrocher , i sasun "haroshih "ruskih !
показати весь коментар
12.07.2022 09:15 Відповісти
U Ljusi budet novoje pogonjalo ...Klubnichka 🤣. Nesmatri arestovicha nanoch ......
показати весь коментар
12.07.2022 09:13 Відповісти
"Валантьори маладой рєспублікі". (с)

показати весь коментар
12.07.2022 01:15 Відповісти
эх, так бы 8 лет дамбить бамбас, то уже давно бы жили бы с победой.
походу новый мэм, "Е*ать, русские сдыхают… Хи-хи-хи-хи-хи"
показати весь коментар
12.07.2022 01:16 Відповісти
Херсон. Вот в этом месте гандоны пытались маскировать свои комплексы С-300. Их уже нет. Кстати это уже не так далеко . 50 км.
показати весь коментар
12.07.2022 02:15 Відповісти
А де кадри?
показати весь коментар
12.07.2022 04:36 Відповісти
🤦
показати весь коментар
12.07.2022 06:18 Відповісти
молодці все так рівненько порозкладали. А воно їм БАЦЦЦ. І повний безлад
показати весь коментар
12.07.2022 04:52 Відповісти
Файно горить !!!Хаймерс -це Бога зброя!!Дякую Боже!!!! що ти е !а то я вже засумнівався після Бучі що на іконах то Ти ! А не якась химерна істота !!!
показати весь коментар
12.07.2022 05:43 Відповісти
До чого тут ваш бог? Яка від нього користь? А дякувати треба США, що поставили нам ******* озброєння, та нашим хлопцям, які навчились керувати цією зброєю, а тепер ******** кацапів!
показати весь коментар
12.07.2022 06:54 Відповісти
А Бога Вогню та Грому звуть ПЕРУН!!
показати весь коментар
12.07.2022 11:55 Відповісти
ПЗРК Piorun (укр. блискавка, Перун) - переносний зенітно-ракетний комплекс польського виробництва, призначений для боротьби з низьколітаючими цілями: літаками, гелікоптерами та безпілотними літальними апаратами. Спільна розробка Військово-технологічного університету, а також компаній CRW Telesystem-Mesko sp. і Mesko S.A.. Також відомий як Grom-М[1].

Нова пускова установка є глибокою модернізацією ПЗРК Grom, прийнятого на озброєння польської армії у 1995 році, який своєю чергою був розроблений на базі радянських ПЗРК «Ігла-1» та «Ігла»[2].

показати весь коментар
12.07.2022 17:50 Відповісти
По целому списку пишут на минах имена ими же убитых. Символизм мол, то да сё..счас атамстим. Реально,чокнутая секта у@бков.🤦
показати весь коментар
12.07.2022 06:15 Відповісти
А де побачити кадри знищеного складу?
показати весь коментар
12.07.2022 06:57 Відповісти
Косточки, галстуки, звездочки в ряд,
Химарс прилетел в отряд октябрят,
С..ська налево, с..ська направо,
С ними погибла вожатая Клава.
Грузили снаряды для орков, уроды,
Их превратили в Параши отходы.
Путиноюгенд погиб не в бою,
Теперь им Кобздон поёт. Не в раю.
показати весь коментар
12.07.2022 07:33 Відповісти
икибастос у пана пердушилина фон пирдулина пригорело..жопа прям в смазке звездочка в тазике со льдом остужает ватній пукандєо бомбалейло
показати весь коментар
12.07.2022 07:36 Відповісти
октивисті маладьой ряспублики нгходились с валанторской миссией
показати весь коментар
12.07.2022 07:39 Відповісти
З'їдять "добрьіє сердця" "маладой рєспублікі" наші собацюри.
показати весь коментар
12.07.2022 09:23 Відповісти
Умилило - "гости младой рицпублики"... - это у них лнровцы к днровцам в гости ездят и наоборот..., ну еще русня погостить в отпуск приезжает... ТурЫзм во всей красе!
показати весь коментар
12.07.2022 09:25 Відповісти
А ДЕРЖАВА УКРАЇНА їх батьками платить соціальні виплати.Так хто ЛОШАРИ?
показати весь коментар
12.07.2022 10:53 Відповісти
Я так розумію "валантёры "Маладой республики" - це "філіал "Путлєрюгенду"? Ну то й добре! Одні "шакалята" так і не виростуть у дорослих "шакалів" а поранені зрозуміють що не тільки вони мають право "робить боляче" - може порозумнішають?
показати весь коментар
12.07.2022 11:30 Відповісти
Знову банкет у місцевих здичавілих собак,знову смажена москалятина)))))
показати весь коментар
12.07.2022 11:49 Відповісти
 
 