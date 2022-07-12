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Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова передала у фонд Притули 21 тисячу грн, які вона зібрала, граючи на донат для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Валерія Єжова, десятирічна чемпіонка світу з шашок передала у фонд Притули для допомоги ЗСУ зібрані від гри на донати кошти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці мати дівчинки Любов Квітка-Єжова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова збирає кошти на ЗСУ, пропонуючи зіграти за донат. ФОТОрепортаж

Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова передала у фонд Притули 21 тисячу грн, які вона зібрала, граючи на донат для ЗСУ 01
Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова передала у фонд Притули 21 тисячу грн, які вона зібрала, граючи на донат для ЗСУ 02
Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова передала у фонд Притули 21 тисячу грн, які вона зібрала, граючи на донат для ЗСУ 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
Подяка тобі, дитино.
Щасливої долі.
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12.07.2022 02:49
+27
Ось Майбутнє України.
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12.07.2022 02:13
+24
Вместо безвылазного сидения в Тик-Токе, Твиче и Инсталяшечках, сделала полезное для страны и себя в конце-концов дело. Умничка получается, лукас
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12.07.2022 01:27
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Вместо безвылазного сидения в Тик-Токе, Твиче и Инсталяшечках, сделала полезное для страны и себя в конце-концов дело. Умничка получается, лукас
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12.07.2022 01:27 Відповісти
Якшо хочеш шось провести,то тільки через фонд Лечена сірого
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12.07.2022 01:30 Відповісти
Про Лачена УП уже статью на передовице выкатило. Фонды работают.
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12.07.2022 02:18 Відповісти
Ось Майбутнє України.
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12.07.2022 02:13 Відповісти
Притула щось не так робить? Де дивиноста обисцяе пятий. Наколку влипив чи ще щось
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12.07.2022 02:26 Відповісти
Подяка тобі, дитино.
Щасливої долі.
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12.07.2022 02:49 Відповісти
Ось майбутне Украини и за нього варто боротися як казав один боець Чим бильше ми вб..емо цих клятих оркив тим меньше це будуть робить наши діти в майбутньому!А Притулі я вірю щоб тут і не говорили в коментах на Цензорі і він справжній патриіот !!а кто не згоден то ідіть на ....х..й !!!
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12.07.2022 05:40 Відповісти
Українську незламну націю не здолати-бо в неї є таке незламне майбутнє...
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12.07.2022 06:01 Відповісти
Які ж у нас в Україні патріотичні і чутливі діти , то маленький хлопчик ,п'ятирічний вундеркінд, збирав гроші на допомогу армії граючи в шахмати з дорослими людьми.Тепер оця дівчинка , оце дійсно майбутнє України
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12.07.2022 08:07 Відповісти
що ти верзеш!?? здурів чи що?
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12.07.2022 08:48 Відповісти
..48 років , а я плакав як дитинка
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12.07.2022 08:44 Відповісти
Мне больше, но я то же плакал от счастья и гордости за нашу неповторимую лучшую на Свете страну - Украину!
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12.07.2022 12:15 Відповісти
і цю націю русня хоче подолати...
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12.07.2022 08:54 Відповісти
Закінчимо війну - треба цій дівчинці памятник поставити !
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12.07.2022 10:03 Відповісти
Kryva Bereza

що ти верзеш!?? здурів чи що?
я не верзу я це провірив на собі
і армії допомагаю фінансово
а скільки ти перевів чи тільки по клаві стучать можеш
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12.07.2022 10:34 Відповісти
Солнышко ты наше! 🌞

Спасибо тебе и твоим родителям за то, что ты есть у нас у всех! 🙏
Ты - наша гордость и наше будущее!
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12.07.2022 12:14 Відповісти
Дівчинка молодець!!! Це наше майбутнє України.
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18.08.2022 22:49 Відповісти
 
 