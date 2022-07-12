Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова передала у фонд Притули 21 тисячу грн, які вона зібрала, граючи на донат для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Валерія Єжова, десятирічна чемпіонка світу з шашок передала у фонд Притули для допомоги ЗСУ зібрані від гри на донати кошти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці мати дівчинки Любов Квітка-Єжова.
Топ коментарі
+33 Zlata Dara
показати весь коментар12.07.2022 02:49
+27 Colt
показати весь коментар12.07.2022 02:13
+24 дмитрий a4f273bf
показати весь коментар12.07.2022 01:27
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Щасливої долі.
що ти верзеш!?? здурів чи що?
я не верзу я це провірив на собі
і армії допомагаю фінансово
а скільки ти перевів чи тільки по клаві стучать можеш
Спасибо тебе и твоим родителям за то, что ты есть у нас у всех! 🙏
Ты - наша гордость и наше будущее!