Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова передала у фонд Притули 21 тисячу грн, які вона зібрала, граючи на донат для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Валерія Єжова, десятирічна чемпіонка світу з шашок передала у фонд Притули для допомоги ЗСУ зібрані від гри на донати кошти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці мати дівчинки Любов Квітка-Єжова.

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