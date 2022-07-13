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В селі Бузова на Київщині розпочалась програма відновлення житла, постраждалого від війни. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

МБФ "Фонд Добра та Любові" розпочав масштабну програму реконструкції та капітального відновлення житла українців, постраждалих від війни. Першим етапом стало відновлення домівок жителів села Бузова Бучанського району Київської області, яке майже місяць знаходилося в окупації.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

В селі Бузова на Київщині розпочалась програма відновлення житла, постраждалого від війни 01

Село було практично зруйноване після російської окупації.В першу чергу в рамках проекту МБФ "Фонд Добра та Любові" відбудові підлягатимуть будинки соціально незахищених категорій населення.

В селі Бузова на Київщині розпочалась програма відновлення житла, постраждалого від війни 02
В селі Бузова на Київщині розпочалась програма відновлення житла, постраждалого від війни 03
В селі Бузова на Київщині розпочалась програма відновлення житла, постраждалого від війни 04
В селі Бузова на Київщині розпочалась програма відновлення житла, постраждалого від війни 05

Партнером у здійсненні першого етапу робіт у селі Бузова виступила польська неурядова гуманітарна організація "Polska Akcja Humanitarna". Проект реалізується за участі голови Дмитрівської ОТГ і старости селища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 800 тис. українців втратили житло через дії російських окупантів, - Центр стратегічних комунікацій

Загалом, у селі Бузова "Фонд Добра та Любові" планує збудувати 30 будинків модульного типу.

В селі Бузова на Київщині розпочалась програма відновлення житла, постраждалого від війни 06
В селі Бузова на Київщині розпочалась програма відновлення житла, постраждалого від війни 07
В селі Бузова на Київщині розпочалась програма відновлення житла, постраждалого від війни 08

Також читайте: Уряд спростив фіксацію руйнувань житла і споруд, пошкоджених унаслідок вторгнення РФ

Окрім проектів у сфері відновлення житла МБО "Фонд Добра та Любові" також системно займається підтримкою медичної інфраструктури України, здійснює евакуацію населення з прифронтових зон та надає гуманітарну допомогу.

У червні Фонд надав понад 300 тонн гуманітарної допомоги жителям Донбасу, Миколаєва та Дніпра. Дві карети швидкої допомоги, інкубатор для новонарожених та ліки отримала Кілійська міська лікарня на Одещині.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Люди жили себе, никого не трогали... И тут ******** твари решили, что украинцы не имеют права существовать...
Боже, будьте вы прокляты, кацапня сраная! Не на семь поколений, а до конца вечности! Что б вы захлебнулись кровью своих выплодков, тварюки! Что б вы, твари кацапские, своих детей живьем жрали и нажраться не могли!
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13.07.2022 19:30
+7
то добра справа
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13.07.2022 19:22
+6
Війна росії з Україною почалася у 1918 році і продовжується по сьогоднішній день. Не будьмо кацапами, нє помнящіє родства.
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13.07.2022 19:38
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то добра справа
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13.07.2022 19:22 Відповісти
заголовок агонь...
"Страждання - сукупність вкрай неприємних, обтяжливих або болісних відчуттів живої істоти, при яких вона відчуває фізичний і/або емоційний дискомфорт, біль, стрес, нестерпні муки."
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13.07.2022 19:22 Відповісти
пошкоджене,знищене..
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13.07.2022 19:32 Відповісти
А домики то выглядят не хуже чем в Швейцарии... вот жеж тварюки, порушили от зависти, голота кацапская...
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13.07.2022 19:24 Відповісти
Люди жили себе, никого не трогали... И тут ******** твари решили, что украинцы не имеют права существовать...
Боже, будьте вы прокляты, кацапня сраная! Не на семь поколений, а до конца вечности! Что б вы захлебнулись кровью своих выплодков, тварюки! Что б вы, твари кацапские, своих детей живьем жрали и нажраться не могли!
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13.07.2022 19:30 Відповісти
шоб вы своими вылупками закусывали.
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13.07.2022 19:34 Відповісти
а малороси від кацапів далеко втікли?
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13.07.2022 21:50 Відповісти
Війна росії з Україною почалася у 1918 році і продовжується по сьогоднішній день. Не будьмо кацапами, нє помнящіє родства.
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13.07.2022 19:38 Відповісти
А вы уверены что опять что то не прилетит?
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13.07.2022 19:43 Відповісти
это ни кого не волнует, нужно успеть написать - выделили 300 миллионов гривен , закупили на 150 , остальное по карманам .
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13.07.2022 19:51 Відповісти
и пришол третий ангел и имя ему сатана.,
я в кине бачил--"час свиньи"..
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13.07.2022 20:08 Відповісти
Київщину почали відбудовувати, бо близько до столиці, а села на Чернігівщині, Сумщині чи десь в глибинці зовсім ніхто не відбудовує, хіба тільки ті, що мають якийсь капітал, сумно дивитись і серце болить за людей, а зима не так і далеко.
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13.07.2022 20:44 Відповісти
Відновлення це добре, але що у нас війна закінчилась?
Ракета ж може знову у те село прилітити і у той дім ....
Думаю краще поки тимчасове модульне житло, а після
Перемоги вже будемо відбудовувати всю Україну
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13.07.2022 22:03 Відповісти
 
 