В селі Бузова на Київщині розпочалась програма відновлення житла, постраждалого від війни. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
МБФ "Фонд Добра та Любові" розпочав масштабну програму реконструкції та капітального відновлення житла українців, постраждалих від війни. Першим етапом стало відновлення домівок жителів села Бузова Бучанського району Київської області, яке майже місяць знаходилося в окупації.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Село було практично зруйноване після російської окупації.В першу чергу в рамках проекту МБФ "Фонд Добра та Любові" відбудові підлягатимуть будинки соціально незахищених категорій населення.
Партнером у здійсненні першого етапу робіт у селі Бузова виступила польська неурядова гуманітарна організація "Polska Akcja Humanitarna". Проект реалізується за участі голови Дмитрівської ОТГ і старости селища.
Загалом, у селі Бузова "Фонд Добра та Любові" планує збудувати 30 будинків модульного типу.
Окрім проектів у сфері відновлення житла МБО "Фонд Добра та Любові" також системно займається підтримкою медичної інфраструктури України, здійснює евакуацію населення з прифронтових зон та надає гуманітарну допомогу.
У червні Фонд надав понад 300 тонн гуманітарної допомоги жителям Донбасу, Миколаєва та Дніпра. Дві карети швидкої допомоги, інкубатор для новонарожених та ліки отримала Кілійська міська лікарня на Одещині.
Будь ласка, зачекайте...
"Страждання - сукупність вкрай неприємних, обтяжливих або болісних відчуттів живої істоти, при яких вона відчуває фізичний і/або емоційний дискомфорт, біль, стрес, нестерпні муки."
Боже, будьте вы прокляты, кацапня сраная! Не на семь поколений, а до конца вечности! Что б вы захлебнулись кровью своих выплодков, тварюки! Что б вы, твари кацапские, своих детей живьем жрали и нажраться не могли!
я в кине бачил--"час свиньи"..
Ракета ж може знову у те село прилітити і у той дім ....
Думаю краще поки тимчасове модульне житло, а після
Перемоги вже будемо відбудовувати всю Україну