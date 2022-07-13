В селі Бузова на Київщині розпочалась програма відновлення житла, постраждалого від війни. ФОТО

МБФ "Фонд Добра та Любові" розпочав масштабну програму реконструкції та капітального відновлення житла українців, постраждалих від війни. Першим етапом стало відновлення домівок жителів села Бузова Бучанського району Київської області, яке майже місяць знаходилося в окупації.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Село було практично зруйноване після російської окупації.В першу чергу в рамках проекту МБФ "Фонд Добра та Любові" відбудові підлягатимуть будинки соціально незахищених категорій населення.









Партнером у здійсненні першого етапу робіт у селі Бузова виступила польська неурядова гуманітарна організація "Polska Akcja Humanitarna". Проект реалізується за участі голови Дмитрівської ОТГ і старости селища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 800 тис. українців втратили житло через дії російських окупантів, - Центр стратегічних комунікацій

Загалом, у селі Бузова "Фонд Добра та Любові" планує збудувати 30 будинків модульного типу.







Також читайте: Уряд спростив фіксацію руйнувань житла і споруд, пошкоджених унаслідок вторгнення РФ

Окрім проектів у сфері відновлення житла МБО "Фонд Добра та Любові" також системно займається підтримкою медичної інфраструктури України, здійснює евакуацію населення з прифронтових зон та надає гуманітарну допомогу.

У червні Фонд надав понад 300 тонн гуманітарної допомоги жителям Донбасу, Миколаєва та Дніпра. Дві карети швидкої допомоги, інкубатор для новонарожених та ліки отримала Кілійська міська лікарня на Одещині.