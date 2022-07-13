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Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до 14 осіб. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Внаслідок ракетного удару 13 липня по Запоріжжю поранено 14 людей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
"13 липня військові країни-агресора здійснили обстріл інфраструктури Запоріжжя. Ракети влучили в одне із промислових підприємств. За попередніми даними, 14 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
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