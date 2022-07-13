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Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до 14 осіб. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок ракетного удару 13 липня по Запоріжжю поранено 14 людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до 14 осіб 01

"13 липня військові країни-агресора здійснили обстріл інфраструктури Запоріжжя. Ракети влучили в одне із промислових підприємств. За попередніми даними, 14 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до 14 осіб 02

Також читайте: Рашисти вдарили ракетами по Запоріжжю, влучили в одне з підприємств, - ОВА

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+2
Орки - це їхні військові, а рашисти - носії їхньої рашистської ідеології.
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14.07.2022 02:51
+1
Рашисти і далі продовжують свій ракетний терор цивільних об'єктів у великих містах України через своє воєнне безсилля. Їм вкрай потрібно почати переговори про зупинення вогню, щоби устаканитись на захопленій насьогодні території, накопичити і перегрупувати свої сили для подальшого наступу на Миколаїв-Одесу, Кривий Ріг-Запоріжя-Дніпро та Харків.
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13.07.2022 21:24
+1
"по одному из предприятий..." - офуительная тайна для своих после того как еще днем "Корреспондент" конкретно назвал трансформаторный завод...
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13.07.2022 21:32
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Шри-Ланка,все будет ..йом...
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13.07.2022 20:56 Відповісти
Орки лучше звучит чем рашисты.
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13.07.2022 21:10 Відповісти
Орки - це їхні військові, а рашисти - носії їхньої рашистської ідеології.
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14.07.2022 02:51 Відповісти
Рашисти і далі продовжують свій ракетний терор цивільних об'єктів у великих містах України через своє воєнне безсилля. Їм вкрай потрібно почати переговори про зупинення вогню, щоби устаканитись на захопленій насьогодні території, накопичити і перегрупувати свої сили для подальшого наступу на Миколаїв-Одесу, Кривий Ріг-Запоріжя-Дніпро та Харків.
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13.07.2022 21:24 Відповісти
5 коп, дружище, ты там норм?
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13.07.2022 21:25 Відповісти
"по одному из предприятий..." - офуительная тайна для своих после того как еще днем "Корреспондент" конкретно назвал трансформаторный завод...
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13.07.2022 21:32 Відповісти
навіть по фото можна здогадатися ,купа розтрощених бухт силових кабелів..
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13.07.2022 22:25 Відповісти
Так подобається брехати,що бояться,хоч слово правди сказати ,Найвеличніше,ж повинно переможно скреготіти,сальною харею
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13.07.2022 22:30 Відповісти
Цих транформаторних заводів декілька
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13.07.2022 22:53 Відповісти
два на всю країну..свинособаки знищують економіку але їм це не допоможе,у Слов'янську обстріляли завод з виготовлення керамограниту..
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13.07.2022 23:07 Відповісти
Свинособаки заканчивают то, что шло у нас годами естественным путём- превращение из аграрно- промышленного государства в чисто аграрное.
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13.07.2022 23:41 Відповісти
А де наше ПВО?? Ракети С 300, як це?? Чому ні однієї ракети не збито?? Боже, бідні люди, вони же в цій час мирно відпочивали!!!Боже, спаси всіх людей від орків!!
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06.10.2022 08:56 Відповісти
Слава Україні!!! Смерть всім рашистам!!!
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06.10.2022 08:59 Відповісти
 
 