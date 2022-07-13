Зеленський призначив Запаранюка головою Чернівецької ОДА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації замість Сергія Осачука.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський висловив переконання, що знання регіону та його специфіки допоможе Запаранюку успішно реалізувати поставлені перед ним завдання.
"В умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення РФ пріоритетом для держави є злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, облаштування пунктів пропуску на державному кордоні, надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам, які були вимушені виїхати з регіонів України, де ведуться бойові дії, тощо", - йдеться у повідомленні.
Довідка.
Руслан Запаранюк народився 1974 року в с. Нижні Станівці Чернівецької області. У 1997-му закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність "фізик, викладач"), у 2003 році – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (спеціальність "економіст з обліку та аудиту").
Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. Із липня 2014 року до цього часу – начальник філії Чернівецького обласного управління АТ "Державний ощадний банк України".
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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства.
С должности начальника департамента военной контрразведки СБУ был уволен Сергей Левченко. При этом Зеленский вместо него назначил Александра Дубровина.
Стоит заметить, что Левченко был назначен на пост начальника департамента военной контрразведки СБУ еще 13 ноября 2020 года.
Первый заместитель председателя правления Укргазбанка (укр.)
Родился 25 июня 1981 года.
Обучение
В 2002 году окончил Кременчугский государственный политехнический университет, специализация «Учет и аудит».
Карьера
С июля 2000 года работал бухгалтером АО «Трест "Югатомэнергострой"», с ноября 2002 года - экономистом отдела кредитования Кременчугского филиала ПриватБанка, а с февраля 2004 года - главным экономистом отдела кредитных операций филиала Укрэксимбанка в Кременчуге.
С июня 2004 года стал начальником отдела корпоративного кредитования, начальником отдела риск-менеджмента филиала «Приднепровское региональное управление», начальником управления риск-менеджмента филиала «Киевское региональное управление» банка «Финансы и Кредит».
С июня 2007 года Александр Дубровин работал заместителем директора департамента по управлению рисками-начальником отдела управления кредитным риском Государственного ипотечного учреждения.
В мае 2009 года пришел работать в Минфин. С 15 июля 2010 года по 22 февраля 2011 года Александр Дубровин работал заместителем директора департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Минфина.
С февраля 2011 года по апрель 2012 года работал членом правления, финансовым директором Терра Банка, а с апреля по октябрь 2012-го - советником главы правления Терра Банка (в 2014 году учреждение обанкротилось).
В тот период времени сначала главой правления, а потом членом набсовета банка был Кирилл Шевченко (как представитель акционера ЧАО «Украинская стратегическая группа»), который сейчас возглавляет государственный Укргазбанк.
После чего Александр Дубровин перешел в Нацбанк: с ноября 2012 года по май 2014 года (в этот период НБУ возглавляли Сергей Арбузов, Игорь Соркин и Степан Кубив) работал заместителем директора Генерального департамента банковского надзора Нацбанка.
Полгода «тишины» и 7 октября 2014 года он становится заместителем главы правления Укргазбанка, где проработал по декабрь 2016 года. На полгода (с декабря 2016-го по июнь 2017-го) становится первым заместителем главы правления ПриватБанка. Ему поручают систему управления рисками банка.
После чего увольняется и возвращается в Укргазбанк, где с 16 июня вновь становится заместителем председателя правления.
С 2 февраля 2018 года становится первым заместителем председателя правления Укргазбанка.
Финансовое положение
Александру Дубровину принадлежит 0,000057% акций Укргазбанка.
Интересные факты
В рейтинге «50 ведущих банков Украины 2017» в номинации «Лучший финансовый директор банка» Александр Дубровин занял пятое место