31 926 14
Батько Юрій Стасовський виніс з-під обстрілу тіло загиблого сина Дмитра, з яким воював в одному батальйоні, - Бутусов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Юрій Стасовський та його син Дмитро разом служили в одному батальйоні 93-ї механізованої бригади. Коли син загинув у бою, батько під обстрілами виніс його тіло з поля бою.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Батько та син добровольцями пішли на війну. Воювали разом. Багато боїв пройшли разом. А вчора син загинув у бою. І батько пішов у пекло, і особисто виніс тіло сина з-під обстрілу. І він сидить зараз, дивиться на небо, а поруч з ним син, і він не може заснути. Він згадує, як ростив, як навчав, як воював поруч з сином. Вони вдвох. Але він вже один", - написав він.
За словами Бутусова, після поховання батько повернеться на фронт.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...