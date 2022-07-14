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В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час ранкового обстрілу Миколаєва російські війська поцілили у розташований в центрі готель "Миколаїв".

Про це повідомив у телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Центр міста. Готель "Миколаїв". Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", - написав він.

"Суспільне Миколаїв" додає, що зараз уточнюється інформація щодо загиблих або поранених внаслідок обстрілів.

Також читайте: Окупанти обстріляли низку цивільних об‘єктів у Миколаєві, - Сєнкевич

В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 01
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 02
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 03
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 04
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 05
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 06
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 07
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 08
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 09
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 10
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 11
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 12
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 13

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Ні, Єрмак успішно доклався до здачі півдня, цього вистачили, щоб мій Миколаїв накривали і накривають щодня... Міністр оборони Таран - людина єрмака, два роки провалював оборонзамовлення. І ще чимало ворожих дій єрмака, але притомні люди знають, а ботам розповідати - жодного сенсу, баняки порожні..
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14.07.2022 10:21
+8
Я дуже вибачаюся, сам живу в Миколаєві і сьогодні не спав, цілу ніч ревіла сирена, а під ранок рахував потужні "приліти". Сьогодні гахнуло дуже поруч, мені повезло, просто всього обсипало штукатуркою, по квартирі пробігся ніби сквознячок, бо я спеціально відкрив вікна. Але відповім дуже, навіть вкрай розумним миколаївцям, "Зате у вас є Кім, більше такого ніде немає. То хіба вам цього не вистачає? Ви ж самі віддали найбільше голосів "слугам", найбільше по всій Україні. Це ж від вас пішов арахамія? А які він можу крутити дискотеки, а разом з іншими які може зробити відоси, то чого ще не вистачає? Це ж ви цього побажали, бо ракети збивала би наша ППО, яку готувався робити, той "барига", якого ви всі обплювали і зробили оце разом. Зробили, правда і мені, бо я за це не голосував. А ще вийдіть на вулиці і подивіться - сьогодні бригади прибирають каміння, скло біля готелю і сітіцентру, а навпроти новітній трактор і бур викорчовують пеньки зрізаних дерев і садять нові, а біля Нової Одеси будують дорогу, міст і ліньовку. То війна вже закінчилася? Можлива та техніка сьогодні потрібна на фронті, чи можливо за ті гроші можна було купити пускову ППО? Але навіщо, в них то бункера є.
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14.07.2022 13:11
+6
Твари! Я много раз останавливался в этом отеле и пил кофе в кафешке на 1-м этаже... Там было доступно по финансам и уютно... Русрань несет только разруху и смерть! Нужно выжечь с лица земли этих вырожденцев!
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14.07.2022 10:14
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Кошмар ‼️Почему до сих пор такая слабая защита ,зед'ерьмачье занимаются хер знает чем ГДЕ НАСТУПЛЕНИЕ ⁉️
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14.07.2022 09:25 Відповісти
из Испании легко командовать наступлением
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14.07.2022 09:38 Відповісти
зараз сформуємо "іспансько-італійські" бтг і в наступ ... ви як там , готові ?
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14.07.2022 09:41 Відповісти
Полагаешь, Ермак по ночам ездит по нашим частям и портит средства ПВО или отвлекает военнослужащих сил ПВО, чтоб они не "следили" за небом?
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14.07.2022 09:48 Відповісти
Ні, Єрмак успішно доклався до здачі півдня, цього вистачили, щоб мій Миколаїв накривали і накривають щодня... Міністр оборони Таран - людина єрмака, два роки провалював оборонзамовлення. І ще чимало ворожих дій єрмака, але притомні люди знають, а ботам розповідати - жодного сенсу, баняки порожні..
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14.07.2022 10:21 Відповісти
Ну, наконец-то прозвучал этот универсальный набор лозунгов, который участники секты "зрада - перемога" пишут везде, независимо от темы статьи. И, естественно, заканчивается всё упоминанием ботов. Какие же вы примитивные...))
Кстати, именно действия вашей секты очень похожи на действия ботов. Вы всеми силами стараетесь в военное время расшатать ситуацию, стремясь вызвать у населения страны недоверие к власти. Да, действия власти в предвоенный период были не идеальными, но тупо списывать все проблемы на эти действия... Классическая работа по методичке в стиле лахтинцев...
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14.07.2022 15:55 Відповісти
Я перепрошую, а то було розшатування ситуації під час війни, коли всі ви і навіть пан Зеленський брехали на Порошенко, як Головнокомандуючого і разом з пуйлом вибирали кого завгодно аби не його? А діюча влада просто все запорода і фактично половину вього здала. Виправдовувань немає, але є правда у Ваших словах, що зараз потрібно як ніколи об'єднатися вже хоч цими силами і вигнати ворога, а потім дати оцінку діям зрадникам, делатантам і ворогам, щоб ні одна єлдачина не змогла заховатися.
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14.07.2022 23:49 Відповісти
Опять... Кто о чем, а вшивый о бане...) Секта "зрада - перемога" бубнит одно и то же...
Что Зеленский сдал, только конкретно? Отмена каких проектов по ПВО привела к тому, что не были сбиты эти ракеты, запущенные из Херсонской области (а это очень близко, и, следовательно, сложно)?
А то, что пуйло заставил большинство избирателей Украины голосовать против Порошенко, когда тот был при власти, ещё один глупый лозунг вашей секты. Порошенко сам виноват, вообще перестал интересоваться экономикой Украины, занимался только международными вопросами. Кстати, я голосовал за Порошенко, и мнения своего не изменил...
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15.07.2022 16:34 Відповісти
Cуки
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14.07.2022 09:41 Відповісти
Ти шо Ідіот повний? Вражина?
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14.07.2022 09:59 Відповісти
Якщо кацапи знищать твій "совковий" будинок то це теж має бути позитив?
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14.07.2022 10:00 Відповісти
Кацапська сволота тупо знищує місто.
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14.07.2022 09:57 Відповісти
Твари! Я много раз останавливался в этом отеле и пил кофе в кафешке на 1-м этаже... Там было доступно по финансам и уютно... Русрань несет только разруху и смерть! Нужно выжечь с лица земли этих вырожденцев!
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14.07.2022 10:14 Відповісти
Доколє це все буде продолжацца???Горіти вам кац-а-пи синім пламєнєм з переходом в красноє...
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14.07.2022 10:24 Відповісти
Пишу з Миколаєва. Нас щодня накривають ракетними обстрілами.Руйнування значні, загиблі,поранені. Всі ракети долітають , жодного повідомлення про перехоплені ПВО ракети. На відміну від Київа, Одеси, Дніпра. Висновок - прифронтове місто Миколвїв не захищене ПВО. Чому?
Чому Миколаївці повинні щодня о четвертій, або п"ятій ранку прокидатись від вибухів у місті у холодному поті? Чому?? Чому миколаївці сподіваються на захист лише від Бога, та святого Миколая??
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14.07.2022 10:28 Відповісти
Таке саме і у Харкові. На мою думку, я вже писав, якщо довго не вирішується проблема з захистом таких міст, то робиться це все свідомо, і руйнації, і жертви. І не треба щебетати про те, що нічим сбивати, або ППО нездатне.
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14.07.2022 12:12 Відповісти
Я дуже вибачаюся, сам живу в Миколаєві і сьогодні не спав, цілу ніч ревіла сирена, а під ранок рахував потужні "приліти". Сьогодні гахнуло дуже поруч, мені повезло, просто всього обсипало штукатуркою, по квартирі пробігся ніби сквознячок, бо я спеціально відкрив вікна. Але відповім дуже, навіть вкрай розумним миколаївцям, "Зате у вас є Кім, більше такого ніде немає. То хіба вам цього не вистачає? Ви ж самі віддали найбільше голосів "слугам", найбільше по всій Україні. Це ж від вас пішов арахамія? А які він можу крутити дискотеки, а разом з іншими які може зробити відоси, то чого ще не вистачає? Це ж ви цього побажали, бо ракети збивала би наша ППО, яку готувався робити, той "барига", якого ви всі обплювали і зробили оце разом. Зробили, правда і мені, бо я за це не голосував. А ще вийдіть на вулиці і подивіться - сьогодні бригади прибирають каміння, скло біля готелю і сітіцентру, а навпроти новітній трактор і бур викорчовують пеньки зрізаних дерев і садять нові, а біля Нової Одеси будують дорогу, міст і ліньовку. То війна вже закінчилася? Можлива та техніка сьогодні потрібна на фронті, чи можливо за ті гроші можна було купити пускову ППО? Але навіщо, в них то бункера є.
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14.07.2022 13:11 Відповісти
Боже! Бережи Вас! 🙏
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14.07.2022 13:16 Відповісти
Та задовбали вже всі ваші молитви! Головою треба думати, а не жопою, коли стоїш в кабінці для голосування!
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14.07.2022 15:44 Відповісти
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14.07.2022 11:25 Відповісти
опять база нато..вон негр в окне..как они пво по земле пуляют мрози
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14.07.2022 11:33 Відповісти
Коней на переправі міняють! А деяких і пристрілюють!
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14.07.2022 15:46 Відповісти
 
 