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В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час ранкового обстрілу Миколаєва російські війська поцілили у розташований в центрі готель "Миколаїв".
Про це повідомив у телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Центр міста. Готель "Миколаїв". Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", - написав він.
"Суспільне Миколаїв" додає, що зараз уточнюється інформація щодо загиблих або поранених внаслідок обстрілів.
Топ коментарі
+10 Василий ГГ
показати весь коментар14.07.2022 10:21
+8 Анатолий К 65c6a92d
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+6 Дмитро Піталов
показати весь коментар14.07.2022 10:14
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Будь ласка, зачекайте...
Кстати, именно действия вашей секты очень похожи на действия ботов. Вы всеми силами стараетесь в военное время расшатать ситуацию, стремясь вызвать у населения страны недоверие к власти. Да, действия власти в предвоенный период были не идеальными, но тупо списывать все проблемы на эти действия... Классическая работа по методичке в стиле лахтинцев...
Что Зеленский сдал, только конкретно? Отмена каких проектов по ПВО привела к тому, что не были сбиты эти ракеты, запущенные из Херсонской области (а это очень близко, и, следовательно, сложно)?
А то, что пуйло заставил большинство избирателей Украины голосовать против Порошенко, когда тот был при власти, ещё один глупый лозунг вашей секты. Порошенко сам виноват, вообще перестал интересоваться экономикой Украины, занимался только международными вопросами. Кстати, я голосовал за Порошенко, и мнения своего не изменил...
Чому Миколаївці повинні щодня о четвертій, або п"ятій ранку прокидатись від вибухів у місті у холодному поті? Чому?? Чому миколаївці сподіваються на захист лише від Бога, та святого Миколая??