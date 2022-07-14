Росіяни завдають авіаційних ударів та наступають, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники завдають авіаційних ударів по населених пунктах Луганської області і наступають.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Багатьох цікавило питання, навіщо окупантам необхідно швидко провести перепис населення. Одна із причин – формування реєстру пенсіонерів. За нашою інформацією, за декілька днів за оформленням пенсій у Сєверодонецьку звернулися близько 220 громадян. Це із 8 тисяч населення, що залишилося. Чи виплачуватимуть їм росіяни пенсії – ще невідомо. Втім, окупаційною владою вже прийнято постанову, яка "…дает право пенсіонерам принимать участие в работах временного характера…" Тобто зібрали особисті дані і дозволили людям долучатися до розбирання завалів. Напевно, без "дозволу" цього робити було неможна. Знайшли робочу силу", - йдеться в повідомленні.
Водночас ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знов загострюється.
"По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню. Через невеличкі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою. Зараз вони ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають", - додав він.
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https://youtu.be/MaAq4L1m_iY
14.07.2022 00:31
И вообще, Вася, ты знаешь, что наступающая сторона должна иметь минимум 3-х кратное преимущество в живой силе?
На пальцах. Раз 50 000 орков наступает, значит наших им противостоит около 20 000.
Вот и вопрос, а от кого защищаются остальные 980 000 наших воинов? От горстки беларусов?
Тем более, что орки сконцентрировали свои войска на Луганском и Донецком направлениях - на очень узких полосах наступления? А остальные направления у них ослаблены..., так как они там сняли часть своих войск для усиления наступления на Луганско-Донецком направлениях.
Де мобілізація? Де ротація??
П"ятий місяц Хлопці напередовій з 25 лютого - сперше під Києвом, а потім на Дронбасі. Після пораненняі лікування- знов на передову кидають.
Теж метод знищити Україну - перебіти і виснажити мотивованних бійців, щоб небуло кому боронити країну. Єрмакі-Татарови роблять своюсправу. А боневтік вправно читає кожного дня тексти по ТБ. Хороші направду йому тексти 2 розмних хлопця пишуть вони мабуть єдиний проукраїнський №загін" в ОП.
І що з цим робити?
Як у 95 кварталі..невже забули???
Зе- дебіли, вимкніть Зе-марафон, думайте хоть трошки!