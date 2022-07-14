Росіяни завдають авіаційних ударів та наступають, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Російські загарбники завдають авіаційних ударів по населених пунктах Луганської області і наступають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Багатьох цікавило питання, навіщо окупантам необхідно швидко провести перепис населення. Одна із причин – формування реєстру пенсіонерів. За нашою інформацією, за декілька днів за оформленням пенсій у Сєверодонецьку звернулися близько 220 громадян. Це із 8 тисяч населення, що залишилося. Чи виплачуватимуть їм росіяни пенсії – ще невідомо. Втім, окупаційною владою вже прийнято постанову, яка "…дает право пенсіонерам принимать участие в работах временного характера…" Тобто зібрали особисті дані і дозволили людям долучатися до розбирання завалів. Напевно, без "дозволу" цього робити було неможна. Знайшли робочу силу", - йдеться в повідомленні.



Водночас ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знов загострюється.

"По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню. Через невеличкі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою. Зараз вони ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають", - додав він.

Також читайте: Рашисти посилили роботу своїх ДРГ на Луганщині: виходять на українські блокпости у формі ЗСУ, шукають слабкі місця, - Гайдай





















