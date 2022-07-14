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Росіяни завдають авіаційних ударів та наступають, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники завдають авіаційних ударів по населених пунктах Луганської області і наступають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Багатьох цікавило питання, навіщо окупантам необхідно швидко провести перепис населення. Одна із причин – формування реєстру пенсіонерів. За нашою інформацією, за декілька днів за оформленням пенсій у Сєверодонецьку звернулися близько 220 громадян. Це із 8 тисяч населення, що залишилося. Чи виплачуватимуть їм росіяни пенсії – ще невідомо. Втім, окупаційною владою вже прийнято постанову, яка "…дает право пенсіонерам принимать участие в работах временного характера…" Тобто зібрали особисті дані і дозволили людям долучатися до розбирання завалів. Напевно, без "дозволу" цього робити було неможна. Знайшли робочу силу", - йдеться в повідомленні.

Водночас ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знов загострюється.

"По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню. Через невеличкі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою. Зараз вони ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають", - додав він.

Також читайте: Рашисти посилили роботу своїх ДРГ на Луганщині: виходять на українські блокпости у формі ЗСУ, шукають слабкі місця, - Гайдай

Росіяни завдають авіаційних ударів та наступають, - Гайдай 01

Росіяни завдають авіаційних ударів та наступають, - Гайдай 02

Росіяни завдають авіаційних ударів та наступають, - Гайдай 03

Росіяни завдають авіаційних ударів та наступають, - Гайдай 04

Росіяни завдають авіаційних ударів та наступають, - Гайдай 05

Росіяни завдають авіаційних ударів та наступають, - Гайдай 06

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Та ладно, шо ты такое говоришь, как они могут наступать , они же деморализованы , командиров нет, воевать некто не хочет , склады все уничтожены, техники нет , короче полный ****** , . Как же они наступают????? . И будут наступать, пока не позбавитись Ермака и Татарова . Киевляне в ваших же интересах избавится от этих ********* , иначе недвижимость превратится в ничто
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14.07.2022 09:27
+20
Ну раз повісили на магазині на російській мові назву, от руській мір і прийшов.
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14.07.2022 09:26
+14
В одній новині повідомляється що в цапів нема кому воювати і командувати, а тут вже йдеться про наступ, сподіваюсь невдалий
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14.07.2022 09:29
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ссуки, лізуть і лізуть
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14.07.2022 09:23 Відповісти
Як таргани
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14.07.2022 09:45 Відповісти
Ну раз повісили на магазині на російській мові назву, от руській мір і прийшов.
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14.07.2022 09:26 Відповісти
баран паршивий, в Києві половина коммерції і сайтів - російською, в садочку половина вихователів говорить російською і суржиком і 80% дітей та батьків російськомовні.
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14.07.2022 11:28 Відповісти
нічого подібного. у Києві більшість вивісок і більшість сайтів українською. про 80% це взагалі якась маячня. я от плету сітки - 80% павучків українською розмовляють.
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14.07.2022 19:16 Відповісти
Та ладно, шо ты такое говоришь, как они могут наступать , они же деморализованы , командиров нет, воевать некто не хочет , склады все уничтожены, техники нет , короче полный ****** , . Как же они наступают????? . И будут наступать, пока не позбавитись Ермака и Татарова . Киевляне в ваших же интересах избавится от этих ********* , иначе недвижимость превратится в ничто
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14.07.2022 09:27 Відповісти
Банковая отпускает предателей?

Портнов бежал из Украины: что вообще происходит?

https://youtu.be/MaAq4L1m_iY

14.07.2022 00:31
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14.07.2022 09:33 Відповісти
харе тут кмевлян пугать все будет норм и с ермаком или без ермака,по твоей логике уже с 24 числа квартиры наши превратились в ничто,если что спалю хату)))но это вероятность на 1 миллиард по поводу русни и киева)))
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14.07.2022 10:04 Відповісти
а вам, богоизбранным, какое дело до нашей недвижимости?следи за своим кишлаком.
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14.07.2022 10:27 Відповісти
та не, ща они арестовича выпустят , и он скажет - выше нос , чем хуже тем нос выше ............., и попивая кофиек перед монитором в тепле и уюте будет мурчать про великие достижения зеленского, ермака, портнова, и татарова.
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14.07.2022 11:29 Відповісти
Гайдай сводки Генштаба читает? Несёт какую-то струю о наступлении. Область уже давно полностью захвачена
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14.07.2022 09:28 Відповісти
думаешь сводки Генштаб пишет? сильно в этом сомневаюсь. пишет какой нить ялдак или бездумная
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14.07.2022 09:43 Відповісти
Гайдай видосики клепает из салона авто, мелет чушь, направления наступления и ударов не называет, хотя уже все знает, что область оккупирована полностью. Этот бородатый парень отрабатывает свой хлеб главы области
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14.07.2022 10:03 Відповісти
Это тебе шойгу сказал? ***** об этом сообщил, ну и что два раза не ходить, сразу сообщил и тебе?
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14.07.2022 10:10 Відповісти
У Гайдая спроси, на какие н.п. Луганской области идёт наступление, Разумный
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14.07.2022 12:52 Відповісти
В одній новині повідомляється що в цапів нема кому воювати і командувати, а тут вже йдеться про наступ, сподіваюсь невдалий
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14.07.2022 09:29 Відповісти
Ну, отказалось 300 чел из 150 тысяч воевать, наши СМИ уже пишут что "россиянам нечем воевать". А то что 149тыс 700 осталось, то фигня. И с кем это почти миллион украинцев на фронте воююет, непонятно. Чтобы начался кадровый голод нужно тысяч 100 кацапов перебить. Нам критично нужны ракеты на 300 км и разрешение поражать военные цели на тер параши. Тогда мы угробим кучу техники, самолётов и складов им, а пока что это уколы иголкой для Голиафа.
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14.07.2022 09:41 Відповісти
граница у Украины с "братскими " странами слишком большая. вот и вынуждены держать миллионное войско на всех направлениях а не сконцентрировать в одном месте. .
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14.07.2022 09:49 Відповісти
Вася, войска кацапстана тоже "размазаны" по границам Украины и их должно быть тоже 1 000 000 солдат. Но у них нет такого количества и не было. Получается, что наш 1 000 000 стоит против гораздо меньшего количества.
И вообще, Вася, ты знаешь, что наступающая сторона должна иметь минимум 3-х кратное преимущество в живой силе?
На пальцах. Раз 50 000 орков наступает, значит наших им противостоит около 20 000.
Вот и вопрос, а от кого защищаются остальные 980 000 наших воинов? От горстки беларусов?
Тем более, что орки сконцентрировали свои войска на Луганском и Донецком направлениях - на очень узких полосах наступления? А остальные направления у них ослаблены..., так как они там сняли часть своих войск для усиления наступления на Луганско-Донецком направлениях.
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14.07.2022 10:21 Відповісти
Немає 980 тис "наших воїнів". Сотня тис на Західній відсиджуються. Сотні тис по великім і маленьким містам сидять - хто працює, хто В кафешках-ресторанах депресняк глушить, чи на форумах- фейсбуках "воює".
Де мобілізація? Де ротація??
П"ятий місяц Хлопці напередовій з 25 лютого - сперше під Києвом, а потім на Дронбасі. Після пораненняі лікування- знов на передову кидають.

Теж метод знищити Україну - перебіти і виснажити мотивованних бійців, щоб небуло кому боронити країну. Єрмакі-Татарови роблять своюсправу. А боневтік вправно читає кожного дня тексти по ТБ. Хороші направду йому тексти 2 розмних хлопця пишуть вони мабуть єдиний проукраїнський №загін" в ОП.
І що з цим робити?
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14.07.2022 10:47 Відповісти
Телемарафон ЛОХотрон Ze ніколи не бреше...
Як у 95 кварталі..невже забули???
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14.07.2022 09:52 Відповісти
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14.07.2022 09:54 Відповісти
ты дебил. Гитлер с этым ссуществом на одном континенте бы не сел.
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14.07.2022 10:02 Відповісти
а чем там занимается гайдай? информирует о наступлении кацапов свинорылых или организует оборону?
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14.07.2022 09:58 Відповісти
Я не бот а ти якщо бачиш прогрес то поділись щоб всі його побачили.
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14.07.2022 10:09 Відповісти
Одни одно говорят...другой другое.Уничтожили и склады и вояк...А тут наступление?)))Хотя Арестович гарантировал...ничего больше не возьмут)))Ну как обычно....Мне другое интересно....вернее,я почти уверен что Гайдаю как и меру Мариуполя,вместе с их свитой платят зарплату....Которые из глубокого тыла,вешают лапшу.....думая что все поцы и все смотрят,ислючительно Земарафон.....
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14.07.2022 10:03 Відповісти
Мне тоже непонятна активность в соцсетях мэра Мариуполя и его замов . По информации рядовых мариупольцев вся команда мэра Бойченко, включая родственников , 25-26 февраля уже чухнули в Запорожье и дальше .Если чиновники владели информацией по скорой блокаде города, нужно было организовывать ( в ускоренном режиме) эвакуацию гражданского населения ,всеми имеющимися видами транспорта. Зато сейчас они "работают " 24 часа в сутки , публикуя ужасы жизни в Мариуполе и продолжая получать зарплату за управление сданного рашистам города.
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14.07.2022 10:31 Відповісти
Мій племінник воює в Краматорську тому інформація за вчора з перших вуст - їм дуже важко особливо зараз. Більше нічого писати не буду щоб не нагнітати.
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14.07.2022 10:07 Відповісти
наші теж там. раніше, казали, була стіна вогню. і наша арта відповідала 2 до 100. зараз, кажуть, трохи легше все-таки стало.
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14.07.2022 19:20 Відповісти
как только вылезает Гайдай.сразу у орков наступление...может для начала ликвидировать Гайдая?
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14.07.2022 10:13 Відповісти
пі да ра си ! скорішого здохнення!
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14.07.2022 10:16 Відповісти
вошів давити... гнид гнати... вату вчити... тіко комплексний підхід втримає Державу, Націю... Слава ЗСУ...
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14.07.2022 10:35 Відповісти
І вошів і гнід давити. А вату стерілізувати ( де-кого -буквально), щоб паразитам не було середовища.
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14.07.2022 11:08 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.07.2022 10:48 Відповісти
Слабых бьют везде. Нех...й было будівництво устраивать. Предупреждали этих ***..ков всем миром что война будет. 73 % в топку вас ган..доны
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14.07.2022 11:02 Відповісти
Накладіть карту доріг"великого будівництва" на карту напрямків і доріг наступу рашистів. Ті дороги будувались і розширювались ( щоб танкам зручніше було !) для їх комфортного і пересування і швидкогозахоплення України . Все це сволота зробила при припиненні фінансування оборонки.

Зе- дебіли, вимкніть Зе-марафон, думайте хоть трошки!
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14.07.2022 11:14 Відповісти
 
 