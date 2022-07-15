Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
З початку війни Військова адміністрація міста організувала закупівлю за приватні кошти та передала нашим військовим уже 368 машин.
Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"На сучасній війні дуже важливою є мобільність військових підрозділів. Ми розуміємо необхідність хорошої техніки для військових. З початку війни Військова адміністрація міста організувала закупівлю за приватні кошти та передала нашим військовим уже 368 машин. Днями передано ще 50 машин.
8 повнопривідних вантажівок, спеціально переобладнаних для військових, 35 пікапів та позашляховиків, 7 "швидких" - вже працюють у військах.
Крім того, від початку війни передано понад 10 тисяч комплектів бронежилетів, касок, форм. Понад 600 тепловізорів та тепловізійних прицілів, понад 130 квадрокоптерів та БПЛА та багато іншого. Військова адміністрація – це така організація, яка має бюджет нуль. Це все зроблено за приватні кошти.
Дякую всім причетним! Разом - обов'язково переможемо!" - пояснив Вілкул.
Будь ласка, зачекайте...
хорошая попытка, Вилкул.
жаль что тя не захватили орки, а то бы поставили мэром Геническа - и кричал бы то же самое, но для дикарей. Ермак не мог бы уволить вилкула? киву еще тоже бы к нему. но Пушкина нитрошь!!11 твари малоросски
Після ПЕРЕМОГИ, я думаю йому багато чого пробачать, забудуть....
А от курви син Шуфрич???...
Яка його доля? Пропала ***** з медіа...
До речі....шУфрич "НЕПИЗЖЕНИЙ"
уже 145- день(((
уже 145- день(((
так, це наша серйозна недопрацьовка... будемо виправлятися!
Поки кривий ріг контролюється Україною, вілкул на коні. Навряд чи він цього не розуміє. От і весь патріотизм, на жаль
Але Вілкул.. ну якось не віриться
Але повернемося "до наших баранів". Тож саша вілкул вирішив попіаритися вчергове на придбанні техніки для фронту не за кошти з бюджету міста, а за приватні (так розумію, бізнесові) кошти. Мабуть, саша гадає, шо його клан буде хазяйнувати містом довічно?
п.с. хто не знав раніше: вадік малхасян (він же новінський) полишив опоблок та вирішив стати простим меценатом та бізнесменом (таку інструкцію, гадаю, отримав з кремля, який і закинув його сюди, в Україну у 2012-му році (відповідний наказ про надання громадянства підписав чивокунь), а вже у 2013-му став нардепом ВРУ. Має спільний серйозний бізнес з сашою вілкулом.