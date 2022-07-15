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Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

З початку війни Військова адміністрація міста організувала закупівлю за приватні кошти та передала нашим військовим уже 368 машин.

Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"На сучасній війні дуже важливою є мобільність військових підрозділів. Ми розуміємо необхідність хорошої техніки для військових. З початку війни Військова адміністрація міста організувала закупівлю за приватні кошти та передала нашим військовим уже 368 машин. Днями передано ще 50 машин.
8 повнопривідних вантажівок, спеціально переобладнаних для військових, 35 пікапів та позашляховиків, 7 "швидких" - вже працюють у військах.

Крім того, від початку війни передано понад 10 тисяч комплектів бронежилетів, касок, форм. Понад 600 тепловізорів та тепловізійних прицілів, понад 130 квадрокоптерів та БПЛА та багато іншого. Військова адміністрація – це така організація, яка має бюджет нуль. Це все зроблено за приватні кошти.
Дякую всім причетним! Разом - обов'язково переможемо!" - пояснив Вілкул.

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Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул 01
Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул 02
Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул 03
Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул 04
Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул 05
Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул 06
Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул 07
Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул 08

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Вілкул "вовремя спрыгнул" с антиУкраины...
Після ПЕРЕМОГИ, я думаю йому багато чого пробачать, забудуть....
А от курви син Шуфрич???...
Яка його доля? Пропала ***** з медіа...
До речі....шУфрич "НЕПИЗЖЕНИЙ"
уже 145- день(((
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14.07.2022 10:07
+9
Та нічого він не переосмислював. Він на службі у Ахметова. Їхня поведінка це - типова поведінка феодала. Вони харчуються з цієї території і тому вимушені її захищати. Особливо після того як вони побачили що з РФ домовитись не вийде і їхній бізнес, в разі окупації, буде віджатий, разом з їхнім майном.
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14.07.2022 10:45
+7
мля,ну просто Че-Ге-Вара
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14.07.2022 09:56
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мля,ну просто Че-Ге-Вара
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14.07.2022 09:56 Відповісти
скоріш че-ге-Варя)
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14.07.2022 10:34 Відповісти
Ну вот, Портнов тоже так бы смог - ВНЕЗАПНО встать и сказать что он ненавидит рашку...
хорошая попытка, Вилкул.
жаль что тя не захватили орки, а то бы поставили мэром Геническа - и кричал бы то же самое, но для дикарей. Ермак не мог бы уволить вилкула? киву еще тоже бы к нему. но Пушкина нитрошь!!11 твари малоросски
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14.07.2022 09:59 Відповісти
Не факт. Поки що Вілкул вірно служить лише одному господарю, а саме Ахметову. Навіть спроб робити на когось іншого, або стати самостійним за ним ще не спостерігалось.
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14.07.2022 10:04 Відповісти
Та ніхто з притомних і не вважає, що малий Вілкул ЗНЕНАЦЬКА став патріотом. Але як це стосується новини, що для ЗСУ закупили автівки?
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14.07.2022 10:06 Відповісти
Вілкул "вовремя спрыгнул" с антиУкраины...
Після ПЕРЕМОГИ, я думаю йому багато чого пробачать, забудуть....
А от курви син Шуфрич???...
Яка його доля? Пропала ***** з медіа...
До речі....шУфрич "НЕПИЗЖЕНИЙ"
уже 145- день(((
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14.07.2022 10:07 Відповісти
а кому та хвойда потрібна?
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14.07.2022 10:31 Відповісти
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14.07.2022 10:34 Відповісти
"НЕПИЗЖЕНИЙ"
уже 145- день(((
так, це наша серйозна недопрацьовка... будемо виправлятися!
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14.07.2022 11:01 Відповісти
Та сколько его можно уже *******?********* один раз и все
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14.07.2022 18:58 Відповісти
..нда.. вот не думал, что когда-то буду ставить "лайки" Вилкулу.. подивымося
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14.07.2022 10:27 Відповісти
не будемо поспішати з висновками.
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14.07.2022 11:02 Відповісти
Та Бог з ним, якщо б дійсно людині прозріла і переосмислила щось у своєму житті. Тоді б багато на що можно було ю очі закрити. А так... Не вірю.
Поки кривий ріг контролюється Україною, вілкул на коні. Навряд чи він цього не розуміє. От і весь патріотизм, на жаль
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14.07.2022 10:29 Відповісти
Хоча і в 2014 я знав людей, які були ярими "патріотами савєтскай родіни", але прозріли. І після 24.02 багато хто позбувся тез на кшталт "ета всьо нєнужная вайна алігархав, каториє на нєй зарабативают. Єслі би нє ані, то вайна би давно закончілась. А народи-ведь брацкіє".
Але Вілкул.. ну якось не віриться
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14.07.2022 10:32 Відповісти
Та нічого він не переосмислював. Він на службі у Ахметова. Їхня поведінка це - типова поведінка феодала. Вони харчуються з цієї території і тому вимушені її захищати. Особливо після того як вони побачили що з РФ домовитись не вийде і їхній бізнес, в разі окупації, буде віджатий, разом з їхнім майном.
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14.07.2022 10:45 Відповісти
Згоден
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14.07.2022 11:29 Відповісти
респект
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14.07.2022 10:32 Відповісти
Кому "респект"? Вілкул ті автівки "за сваі" купляв? Щас!
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14.07.2022 10:58 Відповісти
Перепрошую, але маю питання до редакції: а коли це саша вілкул встиг стати мером міста? Наскільки мені відомо, до недавнього часу виконуючим обов'язки мера міста Кривого Рогу був сашин татко, юра вілкул на заміну "бєзврємєнно ушедшего" кості павлова. Усі троє були (чи зара є?) членами партії регіонів. ну, ви знаєте, шо бонзи цієї партії частенько відвідували столицю кацапстану зі звітами про "продєланную работу" та зайвий раз поцілуватися "в дьосни" з мешканцями кремля та місцевої госдуми.
Але повернемося "до наших баранів". Тож саша вілкул вирішив попіаритися вчергове на придбанні техніки для фронту не за кошти з бюджету міста, а за приватні (так розумію, бізнесові) кошти. Мабуть, саша гадає, шо його клан буде хазяйнувати містом довічно?
п.с. хто не знав раніше: вадік малхасян (він же новінський) полишив опоблок та вирішив стати простим меценатом та бізнесменом (таку інструкцію, гадаю, отримав з кремля, який і закинув його сюди, в Україну у 2012-му році (відповідний наказ про надання громадянства підписав чивокунь), а вже у 2013-му став нардепом ВРУ. Має спільний серйозний бізнес з сашою вілкулом.
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14.07.2022 10:57 Відповісти
вилкул переобуващка а в 19 году висел на ріговских плокатах..но...авто єти не рикошетят даже ак 47..почему не усилюют корпус на заводе бронесталью . а калеса не меняют на противо пульніе
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14.07.2022 11:39 Відповісти
Ты в школе учился умник?ты уже определись на каком пишешь
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14.07.2022 19:00 Відповісти
стечкин шоли под мышкой как у грязного гарри??????????????????????????????????
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14.07.2022 12:19 Відповісти
Хоч щось з того що вкрали у народу риги сєпари повертається до народу.
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14.07.2022 16:51 Відповісти
вілкул настаящій патріот-правасек, як беня - жидобандерівець.
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14.07.2022 22:29 Відповісти
 
 