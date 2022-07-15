Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул. ФОТОрепортаж

З початку війни Військова адміністрація міста організувала закупівлю за приватні кошти та передала нашим військовим уже 368 машин.

Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"На сучасній війні дуже важливою є мобільність військових підрозділів. Ми розуміємо необхідність хорошої техніки для військових. З початку війни Військова адміністрація міста організувала закупівлю за приватні кошти та передала нашим військовим уже 368 машин. Днями передано ще 50 машин.

8 повнопривідних вантажівок, спеціально переобладнаних для військових, 35 пікапів та позашляховиків, 7 "швидких" - вже працюють у військах.

Крім того, від початку війни передано понад 10 тисяч комплектів бронежилетів, касок, форм. Понад 600 тепловізорів та тепловізійних прицілів, понад 130 квадрокоптерів та БПЛА та багато іншого. Військова адміністрація – це така організація, яка має бюджет нуль. Це все зроблено за приватні кошти.

Дякую всім причетним! Разом - обов'язково переможемо!" - пояснив Вілкул.

Читайте: Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки у Криворізькому районі Дніпропетровщини: Міста мають ефективно функціонувати. ФОТО















