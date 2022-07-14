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Рашисти вдарили касетними снарядами по Степногірську на Запоріжжі, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська обстріляли касетними снарядами багатоповерхівки та цивільну інфраструктуру селища Степногірськ у Запорізькій області.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, руйнувань зазнала місцева амбулаторія сімейної медицини.

Також снаряд влучив у трансформатор, внаслідок чого було знеструмлено майже 200 споживачів.

Читайте: У Запорізькій області від ворожих снарядів горять поля з урожаєм. Рашисти продовжують руйнувати інфраструктуру Гуляйполя, - ОВА. ФОТО

Рашисти вдарили касетними снарядами по Степногірську на Запоріжжі, - ОВА 01
Рашисти вдарили касетними снарядами по Степногірську на Запоріжжі, - ОВА 02
Рашисти вдарили касетними снарядами по Степногірську на Запоріжжі, - ОВА 03
Рашисти вдарили касетними снарядами по Степногірську на Запоріжжі, - ОВА 04
Рашисти вдарили касетними снарядами по Степногірську на Запоріжжі, - ОВА 05
Рашисти вдарили касетними снарядами по Степногірську на Запоріжжі, - ОВА 06

Автор: Богдан Гуньковський
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А Зеленский ударил..., ой, да это же Елдак, или Тартаров? Или Наумов? Тищенок, или кто?
цитата Арастовича про Юг - "********".
это как? это вся эта х.... весело щебечет и обзывается - ыыыы, дай 100 МРЛС и 500 М-777, а то мы тут понимаешь защищаем.
ребятки, защищают ВСУ, ну икак бы свою страну. а вы просто ........
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14.07.2022 10:26 Відповісти
щось ніяк кількість обстрілів не зменшується, не зважаючи на всі розбомблені хаймарсами склади(
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14.07.2022 10:32 Відповісти
Для розвідки польових складів потрібна агентура, місцеві прихильники України. А орки зв'язок глушать. Зрештою, військові будуть вирішувати і цю проблему. Ніхто з кротячого керівництва до війни не готувався.
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14.07.2022 10:56 Відповісти
ходять чутки, що американці дають нашим розвіддані із супутників.
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14.07.2022 19:24 Відповісти
 
 