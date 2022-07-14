Рашисти вдарили касетними снарядами по Степногірську на Запоріжжі, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупаційні війська обстріляли касетними снарядами багатоповерхівки та цивільну інфраструктуру селища Степногірськ у Запорізькій області.
Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, руйнувань зазнала місцева амбулаторія сімейної медицини.
Також снаряд влучив у трансформатор, внаслідок чого було знеструмлено майже 200 споживачів.
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цитата Арастовича про Юг - "********".
это как? это вся эта х.... весело щебечет и обзывается - ыыыы, дай 100 МРЛС и 500 М-777, а то мы тут понимаешь защищаем.
ребятки, защищают ВСУ, ну икак бы свою страну. а вы просто ........