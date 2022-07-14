Рашисти вдарили касетними снарядами по Степногірську на Запоріжжі, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська обстріляли касетними снарядами багатоповерхівки та цивільну інфраструктуру селища Степногірськ у Запорізькій області.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, руйнувань зазнала місцева амбулаторія сімейної медицини.

Також снаряд влучив у трансформатор, внаслідок чого було знеструмлено майже 200 споживачів.

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