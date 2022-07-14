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армія рф (13574) ліквідація (1996) Херсонщина (4363)

Старший лейтенант Сіпін з 20 мотострілецької дивізії ліквідований 9 липня під час удару ЗСУ на Херсонщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час удару ЗСУ по командному пункту 20 мотострілецької дивізії з Волгограду, що був розташований на Херсонщині, були ліквідовані не лише представники командування, а й молодші офіцери управління.

Один з них - Євген Сіпін. Про його ліквідацію пише у фейсбуці Іраклі Комахідзе, повідомляє Цензор.НЕТ.

Євген Сіпін служив на посаді помічника начальника штабу відділення артилерійської розвідки.

Він народився у 1997 році в Волгоградській області, закінчив Михайлівську військову артилерійську академію в Санкт-Петербурзі за спеціальністю "Застосування підрозділів артилерійської розвідки". Виконуючи злочинні накази керівництва РФ, вирушив воювати до України та був ліквідований.

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Раніше повідомляли про ліквідацію високопоставлених офіцерів командування 20 мотострілецької дивізії.

Старший лейтенант Сіпін з 20 мотострілецької дивізії ліквідований 9 липня під час удару ЗСУ на Херсонщині 01
Старший лейтенант Сіпін з 20 мотострілецької дивізії ліквідований 9 липня під час удару ЗСУ на Херсонщині 02
Старший лейтенант Сіпін з 20 мотострілецької дивізії ліквідований 9 липня під час удару ЗСУ на Херсонщині 03
Старший лейтенант Сіпін з 20 мотострілецької дивізії ліквідований 9 липня під час удару ЗСУ на Херсонщині 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
мамке подарочек
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14.07.2022 11:29
+20
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14.07.2022 11:34
+17
свинособакам свинособачья смерть ... здоровья погибшему
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14.07.2022 11:32
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мамке подарочек
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14.07.2022 11:29 Відповісти
зато мамка теперь компенсацию получит, может быть
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14.07.2022 11:35 Відповісти
после "мани-мани" будет исполнена "танцующая мамка" ))
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14.07.2022 11:50 Відповісти
coffin dance
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14.07.2022 12:48 Відповісти
Чики-дитта
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14.07.2022 14:49 Відповісти
Рузге зальдатік іграв в іхтамнета
Тихо до нього летіла ракета
От же ж зрадіє його мама Света
Свіжого м'яса стоїть півпакета
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14.07.2022 12:06 Відповісти
Добрий жмур, ще більше і більше таких, гроші на пластик ми вже тим оркам назбираємо....
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14.07.2022 11:29 Відповісти
"хороший" руський, зашкварений руський
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14.07.2022 11:30 Відповісти
Майор Чернобаев, ваш выход!
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14.07.2022 11:30 Відповісти
результат алкогольной мутации
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14.07.2022 11:30 Відповісти
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14.07.2022 11:34 Відповісти
У него еще сперма на губах не обсохла, а оно воевать поехало...
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14.07.2022 11:31 Відповісти
нечего было переться в чужую страну и убивать там мирных людей на радость своему чокнутому фюреру
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14.07.2022 11:32 Відповісти
свинособакам свинособачья смерть ... здоровья погибшему
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14.07.2022 11:32 Відповісти
Блін Даже форма Фашистська
Одна до Одної,тікі колір різний
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14.07.2022 11:32 Відповісти
Дохлая кацапская мразь). Туда и дорога.
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14.07.2022 11:35 Відповісти
чисто козломордая пика, еще бы бородку добавить
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14.07.2022 11:38 Відповісти
Эта мамашка-свинособака виновата и папка свинорос,не вправили мозги покойнику..
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14.07.2022 11:42 Відповісти
Вот бл. , а капитаны шо? уже кончились?
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14.07.2022 11:43 Відповісти
Лычки как у Гиммлера. С такими знаками отличия долго не живут.
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14.07.2022 11:43 Відповісти
До чого тут Гімлер? Вони скопійовані з "вермахтівських" У SS - зовсім інші петлиці
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14.07.2022 11:55 Відповісти
А чого це ви відмазуєте Гіммлера ?
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14.07.2022 14:12 Відповісти
Старший лєйтєнант,мальчік молодой,
Будєт похоронєн под Москвой...
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14.07.2022 11:43 Відповісти
а чё собакам не скормили скрепно ?
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14.07.2022 12:05 Відповісти
В первую очередь он нацист а не офицер. Не дорабатывает наша пропаганда и СМИ в этом плане.
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14.07.2022 11:43 Відповісти
ну и рожи у них. там его предки по женской линии, миниму 4 поколения, с водолазами не подгуливали, а кутили во всю!
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14.07.2022 11:48 Відповісти
мелочь, а приятно 👍👍👍
💥💥💥💥
🦴🦴🦴
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14.07.2022 11:52 Відповісти
Мабуть, уже у Михайлівській академії замполіти повісили "пальтрет" з описом "подвигів героя" А курсанти проходять повз і думають: "Я - следующий?!" Погано, що вже випуск пройшов! Молоді лейтенанти відгулюють свою першу офіцерську відпустку і цього не бачать Але ще більшим "сюрпризом" для них буде, коли вони прибудуть до місця служби представляться командиру в/ч, а їм н/ш відразу в зуби "предписание" - і в Україну!
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14.07.2022 11:53 Відповісти
И за что такие "почести" на Цензоре дохлому оккупанту (на родине он всего лишь безвестное пушечное мясо для фарша ымперского"вяличия" москальских бояр и самодержца из питерской подворотни)!?
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14.07.2022 11:56 Відповісти
Так хоч десь "зацінять"! Хоч і у вигляді трупа А вдома завтра забудуть!
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14.07.2022 12:22 Відповісти
красивый парень
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14.07.2022 11:58 Відповісти
проблема не в "красоте" или сексуальной ориентации, а в глупости (собственной), недостатке интеллекта и критического мышленя (даже банальной фантизии и воображения, чтоб представить свое безславное будущее)!
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14.07.2022 12:05 Відповісти
счастливчик ! красиво засортирился ! о таком издыхании мечтает вся рузкая пуйлоскотина унтерменшевско-лишнехромосомная нацико-зверьковая !
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14.07.2022 12:04 Відповісти
Здохло падло...
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14.07.2022 12:04 Відповісти
sipina sperva zasipili, a potom zasypajut...
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14.07.2022 15:18 Відповісти
довоювався-- ім би понєдєльнікі взять і отменіть
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14.07.2022 12:06 Відповісти
Ця людиноподібна істота здохла, дякувати Богу, а згадувати про неї тут геть не варто. Забудьте.
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14.07.2022 12:08 Відповісти
На всiх фото такi будiвлi обшарпанi й занедбанi...Але на ремонт нема коштiв..та й нiколи- треба вАйивать с бАндерами...
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14.07.2022 12:09 Відповісти
А вони надіялися "пабедить биндер" і змусить нас робить їм ремонти
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14.07.2022 12:24 Відповісти
За будівлі теж помітив, яке обшарпане. Хотів написати, випередили. Та нічого, зате видно, з якого лайна до нас їдуть "асвабадітєлі".
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14.07.2022 14:00 Відповісти
В жизни, всегда есть место прекрасному.
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14.07.2022 12:12 Відповісти
Нє жді мєня, мама,
Харошева сина.
Твой син - нє такой,
Как бил вчєра...

Авжеж, не такий. Сьогодні він вже двохсотий. І то є добре.
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14.07.2022 12:17 Відповісти
Одним нацистом ублюдком меньше.
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14.07.2022 12:21 Відповісти
видно по пьяне ванька деланній)
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14.07.2022 12:26 Відповісти
бидло лішнєхромосомноє..земля скловатою і чорти у компанію...довгіє літа у пеклі
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14.07.2022 12:31 Відповісти
Жил бы себе кацапченок в своих ******, месил бы ножонками грязь, бухал как скрепы велят, так нет же - в вяликого асвабадителя оно решило поиграть!
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14.07.2022 12:31 Відповісти
Молоденький. Мог бы жить. Но сдох.
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14.07.2022 12:39 Відповісти
Здоровья подохшему, его семье той же участи
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14.07.2022 12:48 Відповісти
А на фасаді облізла вже фарба
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14.07.2022 12:53 Відповісти
мразь
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14.07.2022 13:03 Відповісти
Мама буде тепер гордитись сином.
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14.07.2022 13:04 Відповісти
Мама подаст в суд на производителей смеси "Малыш".
Поел - вырос уродом.
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14.07.2022 14:14 Відповісти
давайте мамки с папкой координаты мы поздравим
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14.07.2022 14:32 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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14.07.2022 15:10 Відповісти
Кубзон ждал его.
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13.11.2022 09:49 Відповісти
 
 