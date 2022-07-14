Старший лейтенант Сіпін з 20 мотострілецької дивізії ліквідований 9 липня під час удару ЗСУ на Херсонщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час удару ЗСУ по командному пункту 20 мотострілецької дивізії з Волгограду, що був розташований на Херсонщині, були ліквідовані не лише представники командування, а й молодші офіцери управління.
Один з них - Євген Сіпін. Про його ліквідацію пише у фейсбуці Іраклі Комахідзе, повідомляє Цензор.НЕТ.
Євген Сіпін служив на посаді помічника начальника штабу відділення артилерійської розвідки.
Він народився у 1997 році в Волгоградській області, закінчив Михайлівську військову артилерійську академію в Санкт-Петербурзі за спеціальністю "Застосування підрозділів артилерійської розвідки". Виконуючи злочинні накази керівництва РФ, вирушив воювати до України та був ліквідований.
Раніше повідомляли про ліквідацію високопоставлених офіцерів командування 20 мотострілецької дивізії.
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Тихо до нього летіла ракета
От же ж зрадіє його мама Света
Свіжого м'яса стоїть півпакета
Одна до Одної,тікі колір різний
Будєт похоронєн под Москвой...
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Харошева сина.
Твой син - нє такой,
Как бил вчєра...
Авжеж, не такий. Сьогодні він вже двохсотий. І то є добре.
Поел - вырос уродом.