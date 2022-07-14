Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні зранку окупанти поцілили у два навчальні заклади в Миколаєві.

Про це повідомив у телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти продовжують обстрілювати школи в Миколаєві. Сьогодні зранку вони поцілили у два наші навчальні заклади. Ось такі вирви лишили після себе їхні ракети. В одній школі ущент зруйнована частина будівлі, в іншій - вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад", - йдеться в повідомленні.



За попередньою інформацією, сьогодні по Миколаєву випустили 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300.



Окрім навчальних закладів, пошкоджені будівлі приватного бізнесу, громадський транспорт та багатоквартирні будинки.



Наразі відомо про одного пораненого, якому знадобилася медична допомога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич. ВІДЕО+ФОТОрепортаж











Як повідомляє видання НикВести, в одній зі шкіл удар припав по прилеглій території. Вибуховою хвилею у закладі вибило вікна та двері, частково зірвало штукатурку та стелю, пошкодило меблі та техніку.

Також постраждали житлові будинки поряд із навчальними закладами. Наразі ведуться роботи з розбору завалів.















































































