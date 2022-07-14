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Захисники України збили на південному напрямку ворожий дрон-камікадзе "Чекан" виробництва Білорусі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дрон одноразового застосування летить під управлінням оператора та може скинути на ціль 3 кг вибухівки.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці компанії "БЛІЦ Безпілотні Системи", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чекан" – це тактичний БПЛА-баражуючий боєприпас одноразового застосування, що летить за заданим маршрутом та має можливість зовнішнього керування. Підчас польоту він передає данні та відеозбраження оператору, який може керувати пошуком цілей та який приймає рішення на ураження. В разі відсутності цілей "Чекан" самоліквідується.

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Бойове навантаження апарату - до.3 кг, радіус бойового застосування - до 25 км, час польоту - до 1 години.

""Чекан" летитить на висоті 400-800м з швидкістю 70-100 км/год, його чутно, він має характерну форму стрілоподібного літаючого крила. Перед атакою він вимикає двигун і пікірує на ціль. Точність попадання в автоматичному режимі невелика (до +/-15м), в режимі керування до +/-5м по нерухомих цілях", - йдеться у повідомленні.

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Такий БПЛА можна знищити загороджувальним вогнем зі стрілецької зброї. "Чекан" має таймер самоліквідації, тож підходити до дрона, коли він упав, не можна.

Захисники України збили на південному напрямку ворожий дрон-камікадзе Чекан виробництва Білорусі 01
Захисники України збили на південному напрямку ворожий дрон-камікадзе Чекан виробництва Білорусі 02
Захисники України збили на південному напрямку ворожий дрон-камікадзе Чекан виробництва Білорусі 03
Захисники України збили на південному напрямку ворожий дрон-камікадзе Чекан виробництва Білорусі 04
Захисники України збили на південному напрямку ворожий дрон-камікадзе Чекан виробництва Білорусі 05
Захисники України збили на південному напрямку ворожий дрон-камікадзе Чекан виробництва Білорусі 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
білорусь наробила таких дронів дуже багато для росії, щоб вони вбивали наших військових, а фінансував їх такий собі арахамія, який в них купував елоектроенергію, зупинивши наші сонячні і вітрові СЕС, а також видобуток вігулля.
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14.07.2022 12:53
+19
Смешного мало. Ето очередное доказательство что Беларашка воюет против Украины. Зато мы до сих пор закрываем на ето глаза и даже не разорвали отношения с вражеской белорусью
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14.07.2022 13:03
+17
Зато у нас до сих пор не признают что Беларашка воюет против Украины
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14.07.2022 12:57
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чекушка...
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14.07.2022 12:50 Відповісти
На очереди танк пузырь и самолет мерзавчик
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14.07.2022 12:52 Відповісти
Бульбавафен
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14.07.2022 12:52 Відповісти
білорусь наробила таких дронів дуже багато для росії, щоб вони вбивали наших військових, а фінансував їх такий собі арахамія, який в них купував елоектроенергію, зупинивши наші сонячні і вітрові СЕС, а також видобуток вігулля.
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14.07.2022 12:53 Відповісти
чык-чырык
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14.07.2022 12:55 Відповісти
Зато у нас до сих пор не признают что Беларашка воюет против Украины
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14.07.2022 12:57 Відповісти
Нє не воює,але з ночі туди приходять борти з десантурою
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14.07.2022 13:28 Відповісти
Тоді треба визнати що з рашкою воює НАТО, бо Байрактари зроблені в Туреччині, а ХАЙМЕРСИ в Америці.
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14.07.2022 15:07 Відповісти
nomernoj, a ty berega ne pereputal? Tebe javno na lentu.sru
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14.07.2022 15:32 Відповісти
на всій військовій техніці раші стоять чіпи західних країн, а деяка техніка має і велику кількість деталей, зроблених в країнах НАТО, то як це називати?
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14.07.2022 17:30 Відповісти
А нато то каким боком.Нато нам вооружение не поставляет.
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14.07.2022 18:30 Відповісти
А Беларашки никакой и нет, это всё одна и та же русско-фашистская хунта.
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14.07.2022 15:42 Відповісти
Смешного мало. Ето очередное доказательство что Беларашка воюет против Украины. Зато мы до сих пор закрываем на ето глаза и даже не разорвали отношения с вражеской белорусью
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14.07.2022 13:03 Відповісти
Тоді треба визнати що з рашкою воює НАТО, бо Байрактари зроблені в Туреччині, а ХАЙМЕРСИ в Америці.
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14.07.2022 15:10 Відповісти
Ни с одной территории стран нато по беларуси и московии не пуляют.
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14.07.2022 18:33 Відповісти
ДРОН КАРТОФАН
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14.07.2022 13:03 Відповісти
не треба чекати доки підараси біларуси разом з рашистами знову нападуть, цих ******* треба *******, точками та хаймарсами розїбати всю інфрастуктуру білорусі
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14.07.2022 13:07 Відповісти
бульбушку збили...
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14.07.2022 13:14 Відповісти
Gosha Vyainemyainen

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Я читаю: 0

Реєстрація:14.07.2022 -
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14.07.2022 13:23 Відповісти
Союзнички Минска и мацковии отработали Старый КГБшный труб...переодели бульбашей в военную форму рабZeи..типа белорусы в войне не участвуют...
Хотя санкции против усатого фюрера ЕС и США ввели...
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14.07.2022 13:22 Відповісти
Був "Чекан",а став "Защекан"
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14.07.2022 13:56 Відповісти
Чому досі не розірвані дип. відносини з бульбашами?
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14.07.2022 14:00 Відповісти
До чого ж довели Україну прокацапські виродки! Навіть сраний колгоспник виробляє безпілотники, а в Україні майже все виробництво знищили та поспродали за копійки!
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14.07.2022 17:06 Відповісти
 
 