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СБУ (10078) Держпродспоживслужба (16)

Керівники Держпродспоживслужби хотіли незаконно "освоїти" понад 650 млн грн з бюджету, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Вони намагалися створити підприємство, яке мало виграти до кінця року тендери на 680 млн грн. На це витратили ще 2,3 млн державних грошей.

Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, чиновники порахували, що для запуску роботи підприємства потрібно 2,5 млн грн. Вони провели тендер на розробку бази даних держреєстру кормових добавок, який виграла "дружня" фірма. Чиновники заплатили нібито за реєстр 2,3 млн грн. Але насправді жодного реєстру створено не було.

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Коли в СБУ взялися за перевірку, то з’ясували: все це було потрібно, щоб за допомоги нового підприємства "освоїти" ще 680 тис. грн.

Підозри отримали:

  • в.о. голови Держпродспоживслужби (Андрій Лордкіпанідзе, призначений лише два дні тому. - Ред.);

  • заступник голови Держпродспоживслужби;

  • директор фінансового департаменту Держпродспоживслужби;

  • керівник сектору державних закупівель Держпродспоживслужби;

  • в.о. директора одного з державних підприємств;

  • керівник приватної компанії.

Їх підозрюють у розтраті майна та службовому підробленні. Покарання за такі злочини - від 5 до 12 років за ґратами.

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Керівники Держпродспоживслужби хотіли незаконно освоїти понад 650 млн грн з бюджету, - СБУ 01
Керівники Держпродспоживслужби хотіли незаконно освоїти понад 650 млн грн з бюджету, - СБУ 02
Керівники Держпродспоживслужби хотіли незаконно освоїти понад 650 млн грн з бюджету, - СБУ 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
в.о. голови Держпродспоживслужби (Андрій Лордкіпанідзе, призначений лише два дні тому. - Ред.); Джерело: https://censor.net/ua/p3354080

а хто в УКРАІНЕ всіх призначає - Ермак . Такщо це він приказав спіздити гроши
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14.07.2022 13:35
+13
вішать сук!!!!
вішать всіх цих гандонів, що під час війни обкрадають державу
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14.07.2022 13:37
+5
А зто Портнова випустив через границу ? Явно ермак


Банковая отпускает предателей?

Портнов бежал из Украины: что вообще происходит?

https://youtu.be/MaAq4L1m_iY
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14.07.2022 13:37
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в.о. голови Держпродспоживслужби (Андрій Лордкіпанідзе, призначений лише два дні тому. - Ред.); Джерело: https://censor.net/ua/p3354080

а хто в УКРАІНЕ всіх призначає - Ермак . Такщо це він приказав спіздити гроши
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14.07.2022 13:35 Відповісти
Пані Софія, ви висловлюєтесь як кварталівська шпана.
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14.07.2022 13:43 Відповісти
Это на папередника замес лайна делают, ибо всем понятно, что у нас сейчас независимого правосудия уже практически нет
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14.07.2022 13:44 Відповісти
Судова реформа як і збільшення зарплат суддям проведено до 2019 року.
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14.07.2022 15:59 Відповісти
Откуда оно возьмется , правосудие то ? ВСЕ судьи назначены ЛИЧНО Порошенко - вот такая понимаешь загогулина ...Реформа судов прошла до выборов ЗЕ ....
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14.07.2022 17:05 Відповісти
ахаха. Ну ты кацап даёшь)) Из за лично Порошенко и война.У дебилов. Три года черноротая зелёная плесень у власти. А суды то вообще карманные конторки
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14.07.2022 18:39 Відповісти
Бабло переможе зло ), ну і все інше теж.
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14.07.2022 15:04 Відповісти
вішать сук!!!!
вішать всіх цих гандонів, що під час війни обкрадають державу
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14.07.2022 13:37 Відповісти
Держи вора!!!!!!
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14.07.2022 13:41 Відповісти
А зто Портнова випустив через границу ? Явно ермак


Банковая отпускает предателей?

Портнов бежал из Украины: что вообще происходит?

https://youtu.be/MaAq4L1m_iY
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14.07.2022 13:37 Відповісти
Що відбувається? На табуретці продовжує сидіти клоун.
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14.07.2022 13:44 Відповісти
На фото кібердепартамент, а вони яким боком в таких справах?
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14.07.2022 13:37 Відповісти
ну у той фирмы бухгалтер работает на компьютере
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14.07.2022 13:52 Відповісти
Коли ви ублюдки вже нажеретесь???
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14.07.2022 13:38 Відповісти
Нажаль ніколи.
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14.07.2022 13:45 Відповісти
Андрій Лордкіпанідзе бачу по призвищу це щирий Українець....Дерьмака у тюрму
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14.07.2022 13:40 Відповісти
Вони на Вінницю не звертають увагу.
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14.07.2022 13:44 Відповісти
І тут же читаємо: "Британія виділила Україні майже $3 млн допомоги для розслідування воєнних злочинів РФ" Джерело: https://censor.net/ua/n3354077Дехто в нас і досі не усвідомив, що в Україні іде війна. Може нарешті вже пора згадати про закони воєнного часу?!
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14.07.2022 13:47 Відповісти
Ніхто не забув,що воєнний стан в країні? Розстріли саботажників , мародерів, злочинців, зрадників....Та ні,зелень навіть не чула про таке.🤦
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14.07.2022 13:58 Відповісти
Во время войны таких крыс ****** нужно вешать на площадях и их ********* с их шлюхами туда же
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14.07.2022 14:02 Відповісти
папердник замутив схему, а коли вишли на фініш, агрохімія підсунув свого перця. Ну а тему найшли реєстр кормових добавок. Скоріш за все. імпортні добавки фіктивно мали реєструвати і тут же перепродувати або продавати сертифікат. А як свідчить вікова практика - все це через раздрай між компаньонами.
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14.07.2022 14:04 Відповісти
не можу зрозуміти, у заголовку 680 мільйонів, і у тексті 680 тисяч....
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14.07.2022 14:15 Відповісти
О !!!
Хтось ще і до кінця дочитує
А то усі - в основному - заголовок ...
А статтю до кінця - рідко ...
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14.07.2022 14:39 Відповісти
Или Украина или расстрел по Законам военного времени.Нужно выбирать или будет поздно.
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14.07.2022 14:25 Відповісти
Борислав Береза

40 мин. ·

Читаю новость, о том что СБУ задержала организатора преступной группировки, скрывавшегося от следствия за хищение украинских недр на 1 млрд грн. Более 5 месяцев злоумышленник скрывался от следствия за организацию нелегальной добычи строительного песка в промышленных масштабах. По выводам экспертизы, его незаконная деятельность нанесла ущерб бюджету и природоохранному фонду государства в размере почти 1 млрд грн.

При этом стало известно, что сегодня суд ликвидировал компанию Коломойского "Новофарм" и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком. Это значит, что ущерб государству нанесён в сумме 4,3 млрд грн. Но Коломойского никто не ищет. Какой же лошара тот мужик, который организовал добычу строительного песка в промышленных масштабах. Мог просто по суду все порешать и нанести ущерб в 4,3 раза больше. И ничего бы ему не было. Или для того, чтобы тебе ничего не было, то ты должен быть Коломойским? Пойду, подумаю.
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14.07.2022 14:51 Відповісти
щось замало затримано..а фірми-прокладки??? чи то договорів не знайшли?
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14.07.2022 14:59 Відповісти
Це не 650млн а 650грн порівняно з тим що насправді крадеться.
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14.07.2022 15:01 Відповісти
Сказали, а ми що, не "зелені"? Всім можна, а чого це ми в сторонці повинні відсиджуватись?
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14.07.2022 15:32 Відповісти
А для чего еще эта служба существует,пилить и сдирать взятки,пока они есть все будет продолжаться.
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14.07.2022 15:59 Відповісти
Лордкипанидзе ставленник саакашвили, который вовремя в грузию свинтил
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14.07.2022 16:51 Відповісти
ПОЛОЖЕННЯ про державну реєстрацію кормових добавок від 3 березня 2020 р. № 210
видано згідно закону "Про безпечність та гігієну кормів" від 21 грудня 2017 року № 2264-VIII
думаю, що "зхуднувши" під час війни бариги від влади вирішили хоть якось почати відбивати свої посади от і вирішили банально заробити на розпилі бабла на сторенні сайту. Бо тема інформаційно-консультаційних послуг зі своєю невизначеністю вартості продукту наче навмисно створена для корупціонерів всіх мастей і щаблів.
100% підвела жадібність, бо закинувши якомусь компютерщику-бідоласі пару тищ збиралися наварити мільйони . А бідолага вирішив не заморачуватись - взяв і злився сам і ще й тему злив СБУшникам.
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14.07.2022 17:02 Відповісти
Всі тендери - це махінації. Таке враження, що саме для цього вони й були створені.
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14.07.2022 17:11 Відповісти
Ніхто,нікого нікуди не посадить.Поки є зєлєлєнє зло нічого не будє.Радуйтесь.
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14.07.2022 17:26 Відповісти
продажная взяточническая контора. Всегда была
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14.07.2022 18:53 Відповісти
 
 