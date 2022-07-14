Керівники Держпродспоживслужби хотіли незаконно "освоїти" понад 650 млн грн з бюджету, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Вони намагалися створити підприємство, яке мало виграти до кінця року тендери на 680 млн грн. На це витратили ще 2,3 млн державних грошей.
Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, чиновники порахували, що для запуску роботи підприємства потрібно 2,5 млн грн. Вони провели тендер на розробку бази даних держреєстру кормових добавок, який виграла "дружня" фірма. Чиновники заплатили нібито за реєстр 2,3 млн грн. Але насправді жодного реєстру створено не було.
Коли в СБУ взялися за перевірку, то з’ясували: все це було потрібно, щоб за допомоги нового підприємства "освоїти" ще 680 тис. грн.
Підозри отримали:
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в.о. голови Держпродспоживслужби (Андрій Лордкіпанідзе, призначений лише два дні тому. - Ред.);
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заступник голови Держпродспоживслужби;
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директор фінансового департаменту Держпродспоживслужби;
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керівник сектору державних закупівель Держпродспоживслужби;
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в.о. директора одного з державних підприємств;
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керівник приватної компанії.
Їх підозрюють у розтраті майна та службовому підробленні. Покарання за такі злочини - від 5 до 12 років за ґратами.
Будь ласка, зачекайте...
а хто в УКРАІНЕ всіх призначає - Ермак . Такщо це він приказав спіздити гроши
вішать всіх цих гандонів, що під час війни обкрадають державу
Банковая отпускает предателей?
Портнов бежал из Украины: что вообще происходит?
https://youtu.be/MaAq4L1m_iY
Хтось ще і до кінця дочитує
А то усі - в основному - заголовок ...
А статтю до кінця - рідко ...
40 мин. ·
Читаю новость, о том что СБУ задержала организатора преступной группировки, скрывавшегося от следствия за хищение украинских недр на 1 млрд грн. Более 5 месяцев злоумышленник скрывался от следствия за организацию нелегальной добычи строительного песка в промышленных масштабах. По выводам экспертизы, его незаконная деятельность нанесла ущерб бюджету и природоохранному фонду государства в размере почти 1 млрд грн.
При этом стало известно, что сегодня суд ликвидировал компанию Коломойского "Новофарм" и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком. Это значит, что ущерб государству нанесён в сумме 4,3 млрд грн. Но Коломойского никто не ищет. Какой же лошара тот мужик, который организовал добычу строительного песка в промышленных масштабах. Мог просто по суду все порешать и нанести ущерб в 4,3 раза больше. И ничего бы ему не было. Или для того, чтобы тебе ничего не было, то ты должен быть Коломойским? Пойду, подумаю.
видано згідно закону "Про безпечність та гігієну кормів" від 21 грудня 2017 року № 2264-VIII
думаю, що "зхуднувши" під час війни бариги від влади вирішили хоть якось почати відбивати свої посади от і вирішили банально заробити на розпилі бабла на сторенні сайту. Бо тема інформаційно-консультаційних послуг зі своєю невизначеністю вартості продукту наче навмисно створена для корупціонерів всіх мастей і щаблів.
100% підвела жадібність, бо закинувши якомусь компютерщику-бідоласі пару тищ збиралися наварити мільйони . А бідолага вирішив не заморачуватись - взяв і злився сам і ще й тему злив СБУшникам.