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Вінниця (433) війна (56913) обстріл (21411) ДСНС (4464)

Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник зв'язок. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На місці ракетного удару російських окупантів у Вінниці працюють піротехніки, кінологи та психологи ДСНС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, станом на 15:55 загинули 20 осіб (в тому числі три дитини).

"52 людини (в тому числі 3 дитини) госпіталізовано, з них 34 людини у важкому стані. Пошкоджено 55 будівель, 40 автомобілів.

Триває пошук 46 людей, зв’язок з якими відсутній. Від ДСНС залучено 319 чол. та 33 од. техніки. На місці працюють піротехніки, кінологи, психологи ДСНС", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 01
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 02
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 03
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 04
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 05
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 06
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 07
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 08
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 09
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 10
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 11
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 12
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 13

Читайте: На Вінниччині 15 липня оголошено днем жалоби за загиблими під час ударів РФ по обласному центру

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
почитала комменты русни по информации о Виннице, господи,... меня просто затошнило..., русня - это тяжело больные каким-то вирусом 2-у ногие, которые смертельно опасны для остального человечества..., жаль, что далеко не все это понимают...
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14.07.2022 16:41
+15
То есть погибшие сами виноватьі? А ***** молодец?
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14.07.2022 16:46
+14
Да забили уже все на ту тревогу. Тем более Винница условно глубокий тыл. Если по перву может еще кто-то и прятался, то теперь всем по барабану...
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14.07.2022 16:43
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Да забили уже все на ту тревогу. Тем более Винница условно глубокий тыл. Если по перву может еще кто-то и прятался, то теперь всем по барабану...
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14.07.2022 16:43 Відповісти
Й таке скрізь по Україні
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14.07.2022 16:56 Відповісти
Сигнал був. І був фактично по всій Україні на той момент.
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14.07.2022 16:43 Відповісти
Був сигнал о 10.45.Відбій десь о12.00.
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14.07.2022 16:45 Відповісти
10:04 - 12:23
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14.07.2022 16:49 Відповісти
То есть погибшие сами виноватьі? А ***** молодец?
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14.07.2022 16:46 Відповісти
Звісно винні рашисти, проте, інстинкт самозбереження повинен бути присутнім у воюючої нації.
Проблема, що "воює" 25-30 %населення - інші повністю ведуть звичний спосіб життя (торгові центри, ринки, ресторани) - тому і вмирають від рашистів у першу чергу...
Чуєш тривогу - сховай своє тільце в безпечне місце - зроби послугу державі!
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14.07.2022 16:53 Відповісти
вам из сша легко писать??!! посидите всю жизнь каждую тревогу в бомбоубежище! легко говорить как надо. Это просто нереально
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14.07.2022 17:17 Відповісти
якщо тебе коли небудь якийсь наркоман підріже на темній вулиці, я сподіваюсь хтось напише - вбивство через недбалість
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14.07.2022 16:46 Відповісти
Эээээ, извольте, у нас улицы освещены и заасфальтированы
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14.07.2022 16:49 Відповісти
Сумно такі коментарі читати. Логіка відома ще з совка, де вина (частково чи повністю) перекладається на жертву.

Причина вбивства тут не недбалість. 100% причина вбивства тут: пуск ракет. Відсутність сирен і/або ігнорування повітряної тривоги в даному випадку не можуть розглядатись як причина загибелі. Не може тут також бути аналогії з технікою безпекою (подумайте чому).
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14.07.2022 17:19 Відповісти
почитала комменты русни по информации о Виннице, господи,... меня просто затошнило..., русня - это тяжело больные каким-то вирусом 2-у ногие, которые смертельно опасны для остального человечества..., жаль, что далеко не все это понимают...
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14.07.2022 16:41 Відповісти
У той симоньян вроде свои дети есть. А карма она такая...
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14.07.2022 16:48 Відповісти
Як не прискорбно, але тварюки будуть і далі наносити підлі удари. І чим складніше будуть у них справи - тім підлішими будуть їхні дії. Війна, продовження політики. А їхня політика - це знищення Українців. Це не шляхетна війна, якщо війна може такою бути. Це Зло, яке винищує все, що за його межами.
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14.07.2022 16:53 Відповісти
"ад пуст. Все бесы здесь"
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14.07.2022 17:19 Відповісти
Ще одна трагедія, сумно і боляче.
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14.07.2022 16:42 Відповісти
Ну а ше якісь ****.ни вчать як відкосити від війська.Діти їх ще не калічились кацапами. Горе людям .,співчуваю
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14.07.2022 16:45 Відповісти
А как служба в вооруженных силах спасет от ракетного удара, при учете что Боневтик закатал деньги в асфальт вместо того что бы укреплять армию? Армия должна быть качественная с наличием техники, а не тупо мясом с криками ура бежать с шашкой на голо...
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14.07.2022 16:52 Відповісти
Как говорит #изда зам. министра обороны Анна Маляр за 7-21 день мы сделаем с вас терминаторов. За 3 недели нормального бойца не подготовить, минимум пол года нужно. Человек без опыта в таком случае должен идти только по желанию. Или же должна быть нормальная подготовка. Знаю я как у них там 1 автомат на 20 человек. И сидят разбирают...
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14.07.2022 16:58 Відповісти
Последние кадры девоки с матерью в Виннице, рашистов нужно всех уистреблять как насекомых,это не люди и греха в этом нет. https://www.youtube.com/watch?v=-EJtaYbCYwE
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14.07.2022 16:47 Відповісти
KoZлорылый Скотомогильник довоюется с Украиной до того, что коZломордых обеZьян будут ******* по всей Европе.... сжигать будут машины на русских номерах, особенно РУССКИХ и БЕЛОРУССКИХ ДАЛЬНЕБОЕВ....

В Европе уже 6.5млн беженцев, тоесть ЕВРОПАНАШ...Это так, коZлорылым обеZьянам на заметку....
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14.07.2022 16:51 Відповісти
У мене питання до зелених, мені не відомо, але питання є, чому кораблі орків не потоплені, чому не підірвані Антонівський та всі Чонгрські мости
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14.07.2022 16:58 Відповісти
Думаю буде до півсотні загиблих
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14.07.2022 17:01 Відповісти
Куйня якась повна в державі....
Від Харкова до Миколаїіва прості люди які вдягнули форму ЗСУ гинуть в боях за незалежність держави, в тилу гинуть прості люди які теж мріють про свободу та незалежність, а бариги тихесенько собі"рішають" з орками та турками "вивіз зерна з українських морських портів"...
Епт, шо взагалі відбуваеться?!
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14.07.2022 18:22 Відповісти
Нет такой национальности,как русские или россияне,есть российский биомусор,которій нужно утилизировать не сортируя.
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14.07.2022 18:36 Відповісти
 
 