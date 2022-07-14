Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник зв'язок. ФОТОрепортаж

На місці ракетного удару російських окупантів у Вінниці працюють піротехніки, кінологи та психологи ДСНС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, станом на 15:55 загинули 20 осіб (в тому числі три дитини).

"52 людини (в тому числі 3 дитини) госпіталізовано, з них 34 людини у важкому стані. Пошкоджено 55 будівель, 40 автомобілів.

Триває пошук 46 людей, зв’язок з якими відсутній. Від ДСНС залучено 319 чол. та 33 од. техніки. На місці працюють піротехніки, кінологи, психологи ДСНС", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.



























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