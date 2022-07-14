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Зеленський вручив 14 орденів "Золота Зірка" військовим і рідним загиблих воїнів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 01

"За цими нагородами – не просто подвиги, а врятовані міста, цивільні люди, побратими. Особистості, які змогли стати найкращими, і родини, які виховали та підтримали наших захисників. А також – неминуча поразка ворога. Шана і вдячність героям!", - зазначив Зеленський.

Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 02
Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 03
Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 04
Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У День ВМС Зеленський вручив захисникам України ордени "Золота Зірка" та інші державні нагороди. ФОТОрепортаж

Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 06
Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 07
Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 08
Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 09

Також читайте: Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям і рідним загиблих захисників, які були удостоєні звання Героя України. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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якби Зе-асфальт готував країну до оборони і дотримувався рекомендацій західних розвідок, багато з цих воїнів залишилися б живими.

Лицемірний підорас
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14.07.2022 16:58 Відповісти
А если бы, уже не прокатит, после войны найдем всех кто выноват!!
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14.07.2022 17:01 Відповісти
а навіщо шукати? Це очевидно вже зараз - ЗеЄрмак та його Квартал
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14.07.2022 17:03 Відповісти
Не знаю кому як, а мене оце слово «Зірка» все-таки якось дратує.
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14.07.2022 17:13 Відповісти
Яким героям, імена де??
Чому ми зі всіх Героїв знаємо тільки пдрса Дєрьмака, ******* Абристовича та клоуна Кіма?
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14.07.2022 17:25 Відповісти
Ну якшо ти знаєш тільки їх на 8рік, то ти кончений. В фейсбуці підпишися на Книгу загиблих Героїв, сходи в рідному місті до меморіалів. А не дрочи тут на аристовичів
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14.07.2022 17:33 Відповісти
він за те, чому не можна про це розповісти в новинах? це якась секретна інформація щоб сім'ї загиблих переслідували?
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14.07.2022 17:37 Відповісти
І ще, ****** тварина замість президента могла би хоч заради поваги до Героїв хоча б не взувати свої убогі кросівки, чмоня заригана плять
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14.07.2022 17:27 Відповісти
Я дуже перепрошую...
Але невже у такий відповідальний та скрутний момент потрібно виходити до людей у цієї майці та кросівках?!

Невже в нього немає захисного кольору сорочці та взуття?
Чи то не є неповагою до усіх присутніх?
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15.07.2022 15:36 Відповісти
 
 