Зеленський вручив 14 орденів "Золота Зірка" військовим і рідним загиблих воїнів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"За цими нагородами – не просто подвиги, а врятовані міста, цивільні люди, побратими. Особистості, які змогли стати найкращими, і родини, які виховали та підтримали наших захисників. А також – неминуча поразка ворога. Шана і вдячність героям!", - зазначив Зеленський.
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Лицемірний підорас
Чому ми зі всіх Героїв знаємо тільки пдрса Дєрьмака, ******* Абристовича та клоуна Кіма?
Але невже у такий відповідальний та скрутний момент потрібно виходити до людей у цієї майці та кросівках?!
Невже в нього немає захисного кольору сорочці та взуття?
Чи то не є неповагою до усіх присутніх?