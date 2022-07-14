РФ вдарила по Вінниці ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної - 1 770 кг, - міськрада. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська обстріляли Вінницю ракетами типу "Калібр" маркування 3М-14Е.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
Ці ракети можуть обгинати рельєфи місцевості, а також уникати відомі ворогу засоби протиповітряної оборони. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збили ППО.
"Після вилучення і проведення первинної ідентифікації елементів боєприпасів було попередньо встановлено, що ракетний удар був завданий двома ракетами типу "Калібр" маркування 3М-14 е. Вага початкова ракети складає 1770 кг. Довжина ракети - 6 м. 20 см. Бойова частина - 450 кг", - зазначив начальник частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України полковник служби цивільного захисту Гайдиш Сергій.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Загинула 21 особа, зокрема 3 дитини.
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Результаты подготовки к горячей фазе войны..?
Не, не слышали?
Українець і крапка.
@yap6354
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9 ч
Зеленський з Єрмаком здали Херсонську і Запорізьку об.. Тепер під загрозою Одеса. Як тільки під прикриттям "*********** почне захват , то ця зелена зграя негайно повинна бути знешкоджена. Влада повинна перейти військовим. Іншого варіанту у України немає! Інакше ******* країні.
Також треба збивати літаки які пересікають повітряний простір з РФії у Білорусь бо вони несуть загрозу для України.
А то вдруг путєн нападьоть
Зло повинне бути покарати, а краще страчене.