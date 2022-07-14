РФ вдарила по Вінниці ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної - 1 770 кг, - міськрада. ФОТО

Російські окупаційні війська обстріляли Вінницю ракетами типу "Калібр" маркування 3М-14Е.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Ці ракети можуть обгинати рельєфи місцевості, а також уникати відомі ворогу засоби протиповітряної оборони. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збили ППО.

"Після вилучення і проведення первинної ідентифікації елементів боєприпасів було попередньо встановлено, що ракетний удар був завданий двома ракетами типу "Калібр" маркування 3М-14 е. Вага початкова ракети складає 1770 кг. Довжина ракети - 6 м. 20 см. Бойова частина - 450 кг", - зазначив начальник частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України полковник служби цивільного захисту Гайдиш Сергій.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Загинула 21 особа, зокрема 3 дитини.

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