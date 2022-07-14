УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14946 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
8 544 13
Житомирщина (1040) мінування (1159)

Автівка лісівників наїхала на міну в Житомирській області - є загиблі, - РДА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Заліському лісництві Народицького спеціалізованого лісового господарства, що на Житомирщині, автомобіль із охоронцями, рухаючись лісовою дорогою, наїхав на міну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив голова Коростенської районної державної адміністрації Юрій Тарасюк.

"Автомобіль, в якому перебували працівники державної лісової охорони, рухаючись лісовою дорогою близько 11 години ранку в Заліському лісництві, наїхав на міну. В результаті наїзду стався вибух.

Під час детонації, на жаль, двоє лісівників загинули на місці. Ще шість лісівників зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Всіх постраждалих доправлено до медичних закладів Житомирщини. Ступінь тяжкості поранень визначається лікарями", - зазначачаться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля узбережжя Одеської області знову знайшли протикорабельну міну

Автівка лісівників наїхала на міну в Житомирській області - є загиблі, - РДА 01
Автівка лісівників наїхала на міну в Житомирській області - є загиблі, - РДА 02

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+18
Подивіться,що від машини лишилось...Найщиріші співчуття пораненим і родичам загиблих...
показати весь коментар
14.07.2022 18:46
+13
Нам не відбудовувати треба, а створювати зону відчуження з мінними полями по усьому кордону з рашистами та бульбашами
показати весь коментар
14.07.2022 18:56
+4
Дурня повна! Тобі до до лісу, як і до мовознавства - до неба рачки. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA - лісівник - фахівець лісової справи в цілому. Лісник і лісничий - конкретні посади (лісник - рядовий працівник, лісничий - начальник).
показати весь коментар
14.07.2022 19:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подивіться,що від машини лишилось...Найщиріші співчуття пораненим і родичам загиблих...
показати весь коментар
14.07.2022 18:46 Відповісти
Нам не відбудовувати треба, а створювати зону відчуження з мінними полями по усьому кордону з рашистами та бульбашами
показати весь коментар
14.07.2022 18:56 Відповісти
Не розумію,ну сказали ж до лісів зараз не пхатися,й лісникам,мабуть,такожю
показати весь коментар
14.07.2022 19:12 Відповісти
Це із тих хто ще не бачив пекла, нажаль. Не суйтеся куди не треба, не скупчуйтеся в містах, все набагато гірше ніж хтось вважає... Зара безпека кожного у його руках. Не може бути перемоги у тих хто байдужий.
показати весь коментар
14.07.2022 19:26 Відповісти
Бачили вони , сиділи під Градами , ховались від орковських гвинтокрилів які заходили з лукашенії
показати весь коментар
14.07.2022 22:41 Відповісти
Вони були на роботі, бо ліс то є їх робота.
показати весь коментар
14.07.2022 23:45 Відповісти
лісівників... фух, автор школу хоч заквінчив? В українській мові нема такого слова, натомість є слово лісничий - гугл транслейт в поміч вам, москалі.
показати весь коментар
14.07.2022 19:13 Відповісти
Дурня повна! Тобі до до лісу, як і до мовознавства - до неба рачки. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA - лісівник - фахівець лісової справи в цілому. Лісник і лісничий - конкретні посади (лісник - рядовий працівник, лісничий - начальник).
показати весь коментар
14.07.2022 19:21 Відповісти
Підтримую саме так
показати весь коментар
14.07.2022 20:01 Відповісти
Лісничий - посада. В клжному лісництві по одному лісничому. Лісівник - це професія.
показати весь коментар
14.07.2022 23:47 Відповісти
такие мины мог поставить кто угодно ...это эхо еще долго будет слышно
показати весь коментар
14.07.2022 19:24 Відповісти
такою бандою вони їхали ліс вирубувати?
показати весь коментар
14.07.2022 19:35 Відповісти
Там за 5 км орки стояли обстрілювали ті села. А стояли попід річкою Уж в виселених селах Поліського р ну. Тараси , Володимирівка , Поліське , я знаю ті місця , виріс там
показати весь коментар
14.07.2022 22:37 Відповісти
 
 