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Вінниця (433) війна (56913) крилаті ракети (900) ППО (1857)

Знайдено уламки двох ракет, збитих ППО поблизу Вінниці. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Знайдено уламки ракет, збитих 14 липня протиповітряною обороною поблизу Вінниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Знайдено уламки двох ракет, збитих ППО поблизу Вінниці 01
Знайдено уламки двох ракет, збитих ППО поблизу Вінниці 02

Силами ППО було знищено дві з п'яти ракет морького базування типу "Калібр".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Станом на 19:40 у Вінниці загинуло 23 людини, госпіталізовано 64 особи, 5 постраждалих у критичному стані, - ДСНС. ВIДЕО

Знайдено уламки двох ракет, збитих ППО поблизу Вінниці 03
Знайдено уламки двох ракет, збитих ППО поблизу Вінниці 04

Також читайте: РФ вдарила по Вінниці ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної - 1 770 кг, - міськрада. ФОТО

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повідомлялося про 23 загиблих внаслідок обстрілу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
Виродки кацапсячі...
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14.07.2022 20:40
+18
Кацапи НЕ люди , а моральні виродки і жорстокі вбивці людей 😠
Будьте ви прокляті на віки вічні , фашисти кляті ‼️‼️
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14.07.2022 20:55
+10
Крим-Україна,але він правий,це наслідок долбойобства українсьокого "наріду" який "устав від вайни,від бариги-марадьора парашенкі" ,зараз не втомились? чи може хоч одна курва відповість що в них украв Порошенко?
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14.07.2022 22:06
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Виродки кацапсячі...
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14.07.2022 20:40 Відповісти
то шо заклепки на корпусе ? там где отверстия
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14.07.2022 20:40 Відповісти
аналагавнэт
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14.07.2022 20:43 Відповісти
Они родимые. На среднем снимке хорошо видно.
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14.07.2022 21:41 Відповісти
Кацапи НЕ люди , а моральні виродки і жорстокі вбивці людей 😠
Будьте ви прокляті на віки вічні , фашисти кляті ‼️‼️
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14.07.2022 20:55 Відповісти
На жаль три таки долетіли.
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14.07.2022 20:55 Відповісти
монастырыще на брифинге сказал что две
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14.07.2022 20:57 Відповісти
Одна з них летіла на Житомир, потім розвернулась та полетіла на Вінницю.
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14.07.2022 20:58 Відповісти
колосок и кацапское железо - символично для этой войны...
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14.07.2022 21:02 Відповісти
Символичен был бы кусок асфальта вместо колоска.
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14.07.2022 21:18 Відповісти
Напиши: Крим - це Україна.
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14.07.2022 21:35 Відповісти
Крим-Україна,але він правий,це наслідок долбойобства українсьокого "наріду" який "устав від вайни,від бариги-марадьора парашенкі" ,зараз не втомились? чи може хоч одна курва відповість що в них украв Порошенко?
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14.07.2022 22:06 Відповісти
Сериал, всех времён и народов - "сваты"!
зЕлохский, такого не прощает!
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14.07.2022 22:46 Відповісти
Цей нарід, як ти його назвав, смажить москальню, і там ніхто ні в кого не питає, хто за кого колись голосував. І це правда. Як і правда те, що і серед цивільних в реальному житті нема з цього приводу суперечок.
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14.07.2022 22:58 Відповісти
та ти шо,а реальне життя то де у "телелохотроні"? Азовцям розкажеш про те що немає суперечки))) Тут беня прокинув нееньку на 4.3 млрд гривасів,то що там не цікавитьт,весело в голову їсти чи ти "поза політикою і все не так однозначно,і взагалі неначасі"? овочі *****
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14.07.2022 23:14 Відповісти
Я дуже хочу,щоб бомби полетіли до російських фашистів.До їх домівок і їх родин.
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14.07.2022 21:25 Відповісти
в 19му році наш ОТРК Грім на дистанції в 461 км влучив у ціль з відхиленням МЕНШЕ МЕТРА,питання,де ж той Грім ? от і розумієм,чому ми можем лише надіятись що щось там може впаде на кацапів,а був би Грім ні одна кацапська лайба яка пускала ці ракети по Вінниці з ватостополя б не вигребла.ніколи
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14.07.2022 22:09 Відповісти
ну не пишіть відверту брехню. Грім дійшов тільки до випробовування ракетного двигуна на стенді. Іншої інформації нема. Інша справа, що саботували держоборон замовлення і не закуповували дійсно круті українські ракети Вільха з дільністю 120 км мінімум.
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14.07.2022 22:18 Відповісти
пускали ракету з макетом БЧ по масі,і про те що грім літав,були чутки навіть і раніше,хз може і брешуть,але на рахунок Вільхи ви праві,так само як і Нептун
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14.07.2022 23:11 Відповісти
Якого ракетного двигуна? були пуски..все завершенно..випробування..подивится тількі головки
наведення ГОТОВІ!
Проект Сапсан або Грім 2 (подивітся з якого рокутой Сапсан) створенний для заміни "Точка У"
На експорт да 300км відстань, для ВСУ до 500км (бо були ті домовленності пробалістичні ракети сер. дальності,які по факту анульовані! в данний час)
Нащі розробники стверджували, що з нескланою модифікацією ..тобто приеднання блоків..полетить на 1000-1500км! І все ***** готове і випробоване..до серійного виробництва..
але 100 відсотковий саботаж ворожих агентів! і наших користних довбограєк то все тормознули..
Невідомо..що з тим..дай боже щоб шось робилось по тому напрямку...той Грім 2 по краще тих Іскандерів...малиб дивізіони таких цяцьок..кацапи всеодноби напали сукі кляті..але скількіб життів наших врятувалоби і скількі кацапні перебили би...якщоб хтось херньою незаймався..Порошенко там ..Бурба..тож головні вороги..кончені дебіли!!! ну мають шанс змінитись!І стати тими кого можна поважати..якщо відкинуть ту дурню...навіть під шумок війни..телеканали..наші!! проукраїнські закрили!! то нормально?? то пздц! Хай берутся за голови поки непіздно!
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15.07.2022 01:57 Відповісти
А нам пожити буде, якщо колишнім і теперішнім шанси на зміну надавати, чи знов сподіватимемося, що діти-онуки хоча б поживуть?
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15.07.2022 07:45 Відповісти
 
 