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Знайдено уламки двох ракет, збитих ППО поблизу Вінниці. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Знайдено уламки ракет, збитих 14 липня протиповітряною обороною поблизу Вінниці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Силами ППО було знищено дві з п'яти ракет морького базування типу "Калібр".
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повідомлялося про 23 загиблих внаслідок обстрілу.
Топ коментарі
+26 Злий Грицько
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+18 Amber
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+10 ghfhg jhjh
показати весь коментар14.07.2022 22:06
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Будь ласка, зачекайте...
Будьте ви прокляті на віки вічні , фашисти кляті ‼️‼️
зЕлохский, такого не прощает!
наведення ГОТОВІ!
Проект Сапсан або Грім 2 (подивітся з якого рокутой Сапсан) створенний для заміни "Точка У"
На експорт да 300км відстань, для ВСУ до 500км (бо були ті домовленності пробалістичні ракети сер. дальності,які по факту анульовані! в данний час)
Нащі розробники стверджували, що з нескланою модифікацією ..тобто приеднання блоків..полетить на 1000-1500км! І все ***** готове і випробоване..до серійного виробництва..
але 100 відсотковий саботаж ворожих агентів! і наших користних довбограєк то все тормознули..
Невідомо..що з тим..дай боже щоб шось робилось по тому напрямку...той Грім 2 по краще тих Іскандерів...малиб дивізіони таких цяцьок..кацапи всеодноби напали сукі кляті..але скількіб життів наших врятувалоби і скількі кацапні перебили би...якщоб хтось херньою незаймався..Порошенко там ..Бурба..тож головні вороги..кончені дебіли!!! ну мають шанс змінитись!І стати тими кого можна поважати..якщо відкинуть ту дурню...навіть під шумок війни..телеканали..наші!! проукраїнські закрили!! то нормально?? то пздц! Хай берутся за голови поки непіздно!