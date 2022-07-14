Знайдено уламки двох ракет, збитих ППО поблизу Вінниці. ФОТО

Знайдено уламки ракет, збитих 14 липня протиповітряною обороною поблизу Вінниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.





Силами ППО було знищено дві з п'яти ракет морького базування типу "Калібр".

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Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повідомлялося про 23 загиблих внаслідок обстрілу.