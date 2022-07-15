Російський полковник Омурбеков, чиї підлеглі вчиняли звірства у Бучі, став героєм Росії. ФОТО

Одному із командирів армії РФ Азатбеку Омурбекову, чиї солдати вчиняли звірства та масові вбивства у Бучі, присвоєно звання Герой Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Слідство.Інфо.

У повідомленні зазначається: "Командиру "бучанських катів" Азатбеку Омурбекову присвоїли звання героя Росії та збираються встановити памʼятну дошку.

Саме Омурбеков командував підрозділом росіян, які вчиняли звірства та масові вбивства у Бучі.

Зокрема, Омурбеков командує 64-ю мотострілецькою бригадою Збройних сил РФ, яка дислокується біля Хабаровська.

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За даними ЗСУ, а також згідно зі знайденими численними документами, шевронами та іншими доказами, ця бригада у лютому-березні 2022-го року окупувала місто Бучу та інші села Київщини.

Окупанти вчиняли жорстокі звірства проти мирних українців: брали їх в полон, катували та вбивали.

Наша команда готує розслідування про звірства 64-ї бригади на Київщині та, зокрема, роль Омурбекова у них".

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