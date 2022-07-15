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Луганщина (4423) обстріл (21421) окупація (5863) Гайдай_ЛОГА (900)

Гайдай про ситуацію на Луганщині: "Обстріли рашистів тривають, проте супротив у тилу зростає. У Сєверодонецьку підірвали автівку з окупантами". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зростає кількість жертв російського вторгнення. Окупанти створюють ілюзії швидкого відновлення регіону. У Сєверодонецькому тилу проявляються люди, яким не подобається новий режим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Луганській ОВА.

Гайдай про ситуацію на Луганщині: Обстріли рашистів тривають, проте супротив у тилу зростає. У Сєверодонецьку підірвали автівку з окупантами 01

"Достовірно невідомо, скількох українців закатували росіяни в нещодавно захоплених містах. Полювання за людьми із "неправильною" позицією окупанти не припиняють. Прикро, що цю позицію оцінюють сусіди та навіть родичі луганчан, зливаючи адреси та можливі місця переховування громадян. Водночас на Луганщині зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які тільки і роблять те, що мародерять та погрожують. До прикладу, в Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – важких", - йдеться у повідомленні.

Зростає кількість жертв російського вторгнення на території Луганської області.

Гайдай про ситуацію на Луганщині: Обстріли рашистів тривають, проте супротив у тилу зростає. У Сєверодонецьку підірвали автівку з окупантами 02

"Півтора місяця лікарі з Дніпра боролися за життя літньої жінки з Лисичанська, яка отримала важкі поранення ще на початку червня. На жаль, вчора вона померла.

На лінії фронту російські війська продовжують наносити артилерійські та ракетні удари з наступними спробами штурму. За 14 липня здійснено щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам’янському. Там та у Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури. Втім, штурмові дії за обома напрямками ворогу не вдалися. Також зафіксовані три атаки зі ствольної артилерії, чотири – з мінометів, одна – із реактивних систем залпового вогню, п’ять – із танків", - додає Гайдай.

Гайдай про ситуацію на Луганщині: Обстріли рашистів тривають, проте супротив у тилу зростає. У Сєверодонецьку підірвали автівку з окупантами 03

Очільник Луганської ОВА зазначає, що окупаційна влада намагається створити у місцевого населення стійке враження – нібито налагодити безпечне та повноцінне мирне життя на цих територіях можливо швидко та ефективно.

"Вони обіцятимуть та імітуватимуть відновлення міст та сіл, допоки це буде цікаво російським ЗМІ та, відповідно, Кремлю. Як тільки пропагандисти підуть, спроби відновлення регіону будуть поставлені на тривалу паузу. От у Луганську ця пауза триває вже вісім років", - повідомляють у ОВА.



Гайдай про ситуацію на Луганщині: Обстріли рашистів тривають, проте супротив у тилу зростає. У Сєверодонецьку підірвали автівку з окупантами 04

Гайдай про ситуацію на Луганщині: Обстріли рашистів тривають, проте супротив у тилу зростає. У Сєверодонецьку підірвали автівку з окупантами 05
Гайдай про ситуацію на Луганщині: Обстріли рашистів тривають, проте супротив у тилу зростає. У Сєверодонецьку підірвали автівку з окупантами 06
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Топ коментарі
+13
"Настроение в россиu начнет меняться после того, когда в ответ на ракетный обстрел Украины оно получит такой же ответ по объекту, откуда этот обстрел велся. Чтобы это произошло, необходимо подготовить западное общество к пониманию, что Россия превратилась в государство с фашистским устройством и неонацистской идеологией. Киев, к сожалению, пока мало делает в этом направлении. Призыв Верховной Рады Украины признать Россию террористическим государством услышат далеко не все на Западе, где по прежнему работает очень сильное кремлевское лобби. Если и услышат, то спросят, - а Украина сама признала этот факт? Украина по каким-то причинам на торопится организовывать конференции ни в Варшаве, ни в Лондоне, ни в Вашингтоне по этой проблеме.
Получается замкнутый круг - Запад ждет от Украины каких-то реальных шагов и действий по усилению давления контрпропаганды, направленной на дискредитацию заявлений Москвы о нацистах и фашистах в Украине, а Украина ждет от Запада помощи во всем и вся. Так не бывает. "

Герман Обухов.
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15.07.2022 09:20
+5
А вони такі дурні. Прям полягали у казарми, та чекають смерті. У Херсоні рашисти втікли з будівлі адміністрації та розташувалися у лікарні, щоб прикритися хворими пацієнтами та лікарями. Розуміють, що наші не будуть гатити по лікарні.
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15.07.2022 09:27
+1
Тобі о Іпонії видніше.
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15.07.2022 09:12
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що повинен стріляти HIMARS, якщо не залишилося великих складів ***********? Я вважаю, що наступною ціллю мають стати ворожі казарми. Особливо взимку, тому що тоді вони мають вибір: повернутися додому, бути вбитими в казармах або спати надворі на снігу, щоб бути в безпеці.
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15.07.2022 09:09 Відповісти
Тобі о Іпонії видніше.
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15.07.2022 09:12 Відповісти
*з Іпонії.
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15.07.2022 09:13 Відповісти
Я включу VPN і потраплю у Південну Америку, а не тільки у Японію.
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15.07.2022 10:19 Відповісти
А вони такі дурні. Прям полягали у казарми, та чекають смерті. У Херсоні рашисти втікли з будівлі адміністрації та розташувалися у лікарні, щоб прикритися хворими пацієнтами та лікарями. Розуміють, що наші не будуть гатити по лікарні.
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15.07.2022 09:27 Відповісти
then it's probably good to send a lot of humanitarian medicine to the occupied hospitals and alcohol. it would be a pity if it were abused by the occupiers.
Whatever actions the occupiers take, it is necessary to find their weakness.
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15.07.2022 09:48 Відповісти
хтось може сказати луганська область повністю окупована чи ні ? бо на картах деяких виглядає повністю гайдай каже шо ше ні
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15.07.2022 09:13 Відповісти
"Настроение в россиu начнет меняться после того, когда в ответ на ракетный обстрел Украины оно получит такой же ответ по объекту, откуда этот обстрел велся. Чтобы это произошло, необходимо подготовить западное общество к пониманию, что Россия превратилась в государство с фашистским устройством и неонацистской идеологией. Киев, к сожалению, пока мало делает в этом направлении. Призыв Верховной Рады Украины признать Россию террористическим государством услышат далеко не все на Западе, где по прежнему работает очень сильное кремлевское лобби. Если и услышат, то спросят, - а Украина сама признала этот факт? Украина по каким-то причинам на торопится организовывать конференции ни в Варшаве, ни в Лондоне, ни в Вашингтоне по этой проблеме.
Получается замкнутый круг - Запад ждет от Украины каких-то реальных шагов и действий по усилению давления контрпропаганды, направленной на дискредитацию заявлений Москвы о нацистах и фашистах в Украине, а Украина ждет от Запада помощи во всем и вся. Так не бывает. "

Герман Обухов.
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15.07.2022 09:20 Відповісти
 
 