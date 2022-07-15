Гайдай про ситуацію на Луганщині: "Обстріли рашистів тривають, проте супротив у тилу зростає. У Сєверодонецьку підірвали автівку з окупантами". ФОТО

Зростає кількість жертв російського вторгнення. Окупанти створюють ілюзії швидкого відновлення регіону. У Сєверодонецькому тилу проявляються люди, яким не подобається новий режим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Луганській ОВА.

"Достовірно невідомо, скількох українців закатували росіяни в нещодавно захоплених містах. Полювання за людьми із "неправильною" позицією окупанти не припиняють. Прикро, що цю позицію оцінюють сусіди та навіть родичі луганчан, зливаючи адреси та можливі місця переховування громадян. Водночас на Луганщині зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які тільки і роблять те, що мародерять та погрожують. До прикладу, в Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – важких", - йдеться у повідомленні.

Зростає кількість жертв російського вторгнення на території Луганської області.

"Півтора місяця лікарі з Дніпра боролися за життя літньої жінки з Лисичанська, яка отримала важкі поранення ще на початку червня. На жаль, вчора вона померла.

На лінії фронту російські війська продовжують наносити артилерійські та ракетні удари з наступними спробами штурму. За 14 липня здійснено щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам’янському. Там та у Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури. Втім, штурмові дії за обома напрямками ворогу не вдалися. Також зафіксовані три атаки зі ствольної артилерії, чотири – з мінометів, одна – із реактивних систем залпового вогню, п’ять – із танків", - додає Гайдай.

Очільник Луганської ОВА зазначає, що окупаційна влада намагається створити у місцевого населення стійке враження – нібито налагодити безпечне та повноцінне мирне життя на цих територіях можливо швидко та ефективно.

"Вони обіцятимуть та імітуватимуть відновлення міст та сіл, допоки це буде цікаво російським ЗМІ та, відповідно, Кремлю. Як тільки пропагандисти підуть, спроби відновлення регіону будуть поставлені на тривалу паузу. От у Луганську ця пауза триває вже вісім років", - повідомляють у ОВА.











