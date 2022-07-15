Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці у Костянтинівці. Під обстрілами ще 3 громади Донеччини. Є загиблі, - Кириленко. ФОТО

Росіяни продовжують бити по всьому фронту та містах у відносному тилу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.

"Чергова цивільна мішень росіян – п’ятиповерхівка у Костянтинівці. Достеменно відомо, що внаслідок ранкового обстрілу є одна поранена людина, але точну кількість жертв та обсяги руйнувань ще належить встановити", - йдеться у повідомленні.

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Черкаська громада зазнала трьох обстрілів за добу.

" У Новомиколаївці пошкоджено адмінбудівлі, у Майдані росіяни застосували касетні боєприпаси. Майже вся громада знеструмлена, немає мобільного зв’язку та інтернету", - додають у ОВА.

Також у Мар’їнській громаді під обстріл потрапив приватний сектор Красногорівки – відомо про 1 загиблу та 1 поранену людину. У Світлодарській громаді вночі росіяни вели обстріли по околицях Новолуганського, Кодеми і Семигір’я: 1 людина загинула, 1 поранена.























