Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці у Костянтинівці. Під обстрілами ще 3 громади Донеччини. Є загиблі, - Кириленко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни продовжують бити по всьому фронту та містах у відносному тилу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.
"Чергова цивільна мішень росіян – п’ятиповерхівка у Костянтинівці. Достеменно відомо, що внаслідок ранкового обстрілу є одна поранена людина, але точну кількість жертв та обсяги руйнувань ще належить встановити", - йдеться у повідомленні.
Черкаська громада зазнала трьох обстрілів за добу.
" У Новомиколаївці пошкоджено адмінбудівлі, у Майдані росіяни застосували касетні боєприпаси. Майже вся громада знеструмлена, немає мобільного зв’язку та інтернету", - додають у ОВА.
Також у Мар’їнській громаді під обстріл потрапив приватний сектор Красногорівки – відомо про 1 загиблу та 1 поранену людину. У Світлодарській громаді вночі росіяни вели обстріли по околицях Новолуганського, Кодеми і Семигір’я: 1 людина загинула, 1 поранена.
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