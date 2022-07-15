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Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці у Костянтинівці. Під обстрілами ще 3 громади Донеччини. Є загиблі, - Кириленко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни продовжують бити по всьому фронту та містах у відносному тилу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.

Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці у Костянтинівці. Під обстрілами ще 3 громади Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 01

"Чергова цивільна мішень росіян – п’ятиповерхівка у Костянтинівці. Достеменно відомо, що внаслідок ранкового обстрілу є одна поранена людина, але точну кількість жертв та обсяги руйнувань ще належить встановити", - йдеться у повідомленні.

Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці у Костянтинівці. Під обстрілами ще 3 громади Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 02

Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці у Костянтинівці. Під обстрілами ще 3 громади Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу рашисти вбили 3 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Черкаська громада зазнала трьох обстрілів за добу.

" У Новомиколаївці пошкоджено адмінбудівлі, у Майдані росіяни застосували касетні боєприпаси. Майже вся громада знеструмлена, немає мобільного зв’язку та інтернету", - додають у ОВА.

Також у Мар’їнській громаді під обстріл потрапив приватний сектор Красногорівки – відомо про 1 загиблу та 1 поранену людину. У Світлодарській громаді вночі росіяни вели обстріли по околицях Новолуганського, Кодеми і Семигір’я: 1 людина загинула, 1 поранена.




Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці у Костянтинівці. Під обстрілами ще 3 громади Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 04
Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці у Костянтинівці. Під обстрілами ще 3 громади Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 05
Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці у Костянтинівці. Під обстрілами ще 3 громади Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 06
Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці у Костянтинівці. Під обстрілами ще 3 громади Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 07
Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці у Костянтинівці. Під обстрілами ще 3 громади Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 08
Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці у Костянтинівці. Під обстрілами ще 3 громади Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 09
Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці у Костянтинівці. Під обстрілами ще 3 громади Донеччини. Є загиблі, - Кириленко 10
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То что и говорилось раньше. Рашисты заступорились и обосрались на фронтах почуствовав свою беспомощность. И начали террор гражданского населения чтобы вынудить Украину дать им передышку, закрепиться и собрать резервы
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15.07.2022 09:41 Відповісти
воу цитата с тв. смотрел на рашке сколько истребителей? мы ********* 5процентов. а ракет представь сколько.
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15.07.2022 10:14 Відповісти
Якщо ми можемо наносити удари у відповідь по території противника тільки по військовій інфраструктурі то що бракує прирівняти квартали з цивільним населенням до мобілізаційного резерву ЗС РФ і наносити удари по жилих кварталах міст на території РФ,знищуючи мобілізаційний резерв ЗС РФ. Російське іномовлення зігрє з РФією страшний жарт. А після нанесення таких масових ударів по цьому мобрезерву відразу заставить задуматися владу РФ
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15.07.2022 09:42 Відповісти
Германию обрушили тогда когда стали бомбить Гамбург и Дрезден.
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15.07.2022 09:59 Відповісти
Andreas -Україна не терорист, тому не буде обстрілювати жилі квартали міст, і тому знищує мобілізованих ворогів на полі бою. А декому бракує уяви, щоб зрозуміти що після таких дій з'являться черги біля воєнкоматів РФ, і армія ворога стане численніше за все населення України.
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15.07.2022 10:02 Відповісти
Я вже казав в іншій темі-бо тоді орки самі масово побіжуть до військоматів і це до того ж розв'яже руки ***** проводити примусову мобілізацію. А задумуватися їх влада не буде-там нічим думати. Їх ціль-повністю знищити Україну. Доречі-рф правильніше писати з маленької літери.
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15.07.2022 10:03 Відповісти
чому не дають відповідь рашистам ,в нас гинуть діти ,а по їх територіїї не можна? ЧОМУ!!!
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15.07.2022 09:53 Відповісти
 
 